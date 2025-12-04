Bài học từ du khách cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc trước khi sang Nhật

Từ vụ khách Việt cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc tại sân bay vì không được mang sang Nhật Bản, quy định cấm thực phẩm khi nhập cảnh tại nhiều quốc gia được du khách quan tâm.

Chàng trai Việt cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc trước khi bay sang Nhật Trần Văn Tâm mang theo 3 kg, tương đương 130 chiếc bánh do mẹ chuẩn bị, dự định làm quà tặng người quen ở Nhật Bản.

Giữa tháng 11, Trần Văn Tâm (Đồng Tháp) cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc trong tổng số 130 cái tại sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ bay sang Tokyo. Anh được nhân viên hãng hàng không nhắc nhở nhân bánh gồm tôm và thịt thuộc nhóm chế phẩm từ thịt bị cấm mang vào Nhật Bản.

Không riêng Tâm, nhiều du khách có thói quen mang theo đồ ăn khi xuất ngoại nhưng nếu không tìm hiểu kỹ, có thể vi phạm quy định, dẫn đến bị từ chối nhập cảnh hoặc phạt tiền.

Bên cạnh các quy định chung, mỗi quốc gia còn áp dụng nhiều yêu cầu riêng liên quan đến các loại thực phẩm bị cấm mang theo khi nhập cảnh.

Khách du lịch đi bộ gần chùa Kiyomizu-dera ở Kyoto, Nhật Bản, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản

Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), việc mang thịt và mọi sản phẩm từ thịt vào Nhật Bản là hành vi bị cấm tuyệt đối, áp dụng cho cả đồ dùng cá nhân, quà tặng, hàng mua tại sân bay hay sản phẩm đã chế biến, hút chân không.

Quy định nghiêm ngặt này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm và nhiều loại sâu bệnh gây hại thực vật.

Từ ngày 1/7/2020, Chính phủ Nhật Bản nâng mức phạt tối đa với hành vi mang thịt hoặc sản phẩm từ thịt trái phép lên 3 triệu yen đối với cá nhân, hoặc 50 triệu yen đối với tổ chức.

Người vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt tù tối đa 3 năm. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị bắt giữ tại sân bay do cố ý mang thực phẩm nguồn gốc động vật mà không khai báo.

Quy định áp dụng cho các sản phẩm từ động vật móng chẻ (như bò, lợn, cừu, dê, hươu), ngựa, gia cầm, chó, thỏ và ong.

Du khách chụp ảnh tự sướng tại làng Bukchon Hanok ở Seoul, Hàn Quốc, năm 2024. Ảnh: Reuters.

Hàn Quốc

Hàn Quốc cấm du khách mang theo trái cây tươi từ tất cả quốc gia khi nhập cảnh.

Với thực vật, nước này yêu cầu giấy chứng nhận kiểm dịch từ nơi xuất xứ.

Mọi loại cây, hạt giống hay thậm chí cỏ khô đều không được mang vào nếu không có giấy tờ hợp lệ.

Katy Perry chụp ảnh và ký tặng người hâm mộ tại ngôi chùa Linh Ẩn nổi tiếng ở Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: X/KatyCats Germany.

Trung Quốc

Trung Quốc cấm du khách mang theo động, thực vật bị nhiễm bệnh, côn trùng và các sinh vật gây hại.

Ngoài ra, thực phẩm, thuốc và các sản phẩm có nguồn gốc từ vùng đang có dịch cũng không được phép nhập cảnh.

Du khách check-in trước nhà hát Opera Sydney. Ảnh: Gap 360.

Australia

Các sản phẩm làm từ trứng và sữa dù đã được nấu chín, sấy khô hay thành bột, dù tươi hay khô đều không được phép mang vào Australia.

Ngoại trừ sản phẩm từ sữa ở một quốc gia được xem như không bị chứng bệnh lỡ móng lở mồm ở súc vật và sữa bột dành cho em bé.

Australia cấm du khách mang các sản phẩm từ thịt không đóng hộp, cụ thể:

Tất cả sản phẩm tươi, khô đông lạnh, nấu, được hun khói, được muối hay những sản phẩm thịt được bảo quản... từ tất cả loại thú vật.

Những sản phẩm đóng gói và hút chân không kể cả các loại mì và súp có chứa thịt vụn.

Thịt gà vụn, thịt bò khô, thịt chà bông đóng gói không có tính thương mại.

Bánh Trung thu có thịt heo hay loại thịt khác.

Xúc xích thịt heo.

Tất cả loại thức ăn cho súc vật kể cả những đồ nhai sống hay đồ hộp.

Ngoài ra, tất cả loại rau và trái cây tươi đông lạnh; Vật liệuthảo mộc, hạt giống rau quả; Thảo dược và thuốc cổ truyền như nhung nai, gạc nai, gân rùa, phấn hoa của loài ong... cũng bị cấm khi nhập cảnh vào Australia.

Đáng chú ý, động vật sống, các sản phẩm làm từ lông thú, lông chim cũng không được phép. Khi vào Australia, du khách nên tránh mang những vật dụng trên người như quần áo hay mũ nón gắn lông chim. Nếu giấu giếm và bị phát hiện, khách có thể đối mặt án tù.

Hàng dài du khách xếp hàng kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta trong thời gian chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa hồi tháng 1/2019. Ảnh: Reuters.

Mỹ

Mỹ cấm du khách mang theo một số thực phẩm chế biến sẵn có chứa thịt như heo, vịt, gà, trứng, tổ yến, nước súp hay các loại canh.

Tất cả loại trái cây, rau và hạt cũng không được phép nhập cảnh.

Nếu bị phát hiện mang theo các thực phẩm thuộc danh mục cấm, du khách buộc phải bỏ lại và có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí phạt tù theo quy định.

Khách Việt mặc trang phục Hồi giáo trong chuyến du lịch Dubai năm 2017. Ảnh: Phương Thúy.

Dubai

Dubai cấm du khách mang theo các loại đồ uống có cồn, bao gồm cả rượu vang.

Thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn cũng không được phép nhập cảnh.

Ngoài ra, các sản phẩm làm từ ngà voi hoặc da động vật đều bị cấm mang vào tiểu vương quốc này.