Tại sao phải ăn hết 30 chiếc bánh bột lọc trước khi bay sang Nhật?

Nhiều du khách đến Nhật Bản phải bỏ lại đồ ăn, thậm chí cố ăn hết đặc sản ngay tại sân bay vì không biết nước này cấm tuyệt đối khách mang theo thịt và các sản phẩm từ thịt.

Ngày 2/12, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một du khách cố ăn hết 30 chiếc bánh bột lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Người này mang theo 3 kg, tương đương 130 chiếc bánh do mẹ chuẩn bị, dự định làm quà tặng người quen ở Nhật Bản.

Tuy nhiên, khi được nhân viên hãng hàng không nhắc nhở về quy định nhập cảnh nghiêm ngặt, anh "bỏ cuộc", phải vứt bỏ toàn bộ 100 chiếc bánh còn lại trước khi lên máy bay.

Hình ảnh lan truyền mạng xã hội cho rằng du khách cố ăn 30 bánh bột lọc trước khi lên máy bay đi Nhật Bản. Ảnh: Mạng xã hội.

Trên thực tế, theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), việc mang thịt và mọi sản phẩm liên quan vào Nhật Bản là hành vi bị cấm tuyệt đối, áp dụng cho cả đồ dùng cá nhân, quà tặng, hàng mua tại sân bay hay sản phẩm đã chế biến, hút chân không.

Quy định nghiêm ngặt này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm và nhiều loại sâu bệnh gây hại thực vật.

Nhật Bản quản lý chặt chẽ nhóm hàng này theo Đạo luật Kiểm soát bệnh truyền nhiễm ở động vật trong nước và Đạo luật Bảo vệ thực vật.

Từ ngày 1/7/2020, Chính phủ Nhật Bản nâng mức phạt tối đa với hành vi mang thịt hoặc sản phẩm từ thịt trái phép lên 3 triệu yen đối với cá nhân, hoặc 50 triệu yen đối với tổ chức.

Người vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt tù tối đa 3 năm. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị bắt giữ tại sân bay do cố ý mang thực phẩm nguồn gốc động vật mà không khai báo.

Nhân viên kiểm dịch động vật tại sân bay có quyền kiểm tra toàn bộ hành lý, đặt câu hỏi, thu giữ và tiêu hủy ngay các sản phẩm bị cấm. Nếu du khách không khai báo, cơ quan kiểm dịch sẽ lưu lại hộ chiếu và thẻ lên máy bay, đồng thời xử phạt theo quy định.

Nhật Bản từng ghi nhận những mẫu thịt lợn bị du khách mang vào có chứa virus dịch tả lợn châu Phi (ASF), cho thấy nguy cơ xâm nhập mầm bệnh luôn hiện hữu.

Chó nghiệp vụ "siêu đẳng" Melba tuần tra các sảnh đến tại sân bay quốc tế Narita và Haneda ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Hải quan Nhật Bản.

JNTO cho biết phần lớn sản phẩm thịt không thể mang vào Nhật do cá nhân hầu như không thể xin được giấy chứng nhận kiểm dịch từ chính phủ nước xuất khẩu.

Quy định áp dụng cho các sản phẩm từ động vật móng chẻ (như bò, lợn, cừu, dê, hươu), ngựa, gia cầm, chó, thỏ và ong.

Các mặt hàng bị cấm gồm:

Thịt và nội tạng ở mọi dạng: tươi, đông lạnh, nấu chín, chế biến

Khô bò, giăm bông, xúc xích, thịt xông khói, bánh bao nhân thịt

Trứng, vỏ trứng

Xương, mỡ, da, lông, gân, móng, sừng

Sữa tươi và một số sản phẩm sữa

Rơm và cỏ khô từ các khu vực nhất định

Những sản phẩm hoàn thiện như túi da, giày da, áo len lông… không thuộc diện kiểm dịch.

Khi đến Nhật, du khách phải kiểm tra tại quầy Kiểm dịch động vật ở khu vực nhận hành lý. Ngay cả sản phẩm nằm trong danh mục được phép cũng có thể bị từ chối nếu đã mở bao bì trước khi kiểm tra.

Nếu phát hiện du khách cố tình không khai báo, nhân viên kiểm dịch có thể lập biên bản, xử phạt và ghi lại thông tin xuất nhập cảnh.

Nhật Bản triển khai chó nghiệp vụ tại sân bay quốc tế và bưu cục để phát hiện thịt và thực vật trong hành lý xách tay lẫn ký gửi.

Những chú chó này giúp bảo vệ an toàn nông nghiệp khỏi dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm, lở mồm long móng và các loại sâu bệnh. Du khách được khuyến cáo hạn chế gọi hoặc chạm vào chó nghiệp vụ vì có thể khiến chúng mất tập trung.

Du khách xếp hàng chờ lên chuyến bay đến Hawaii từ sân bay quốc tế Haneda của Tokyo, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Nhiều du khách cho rằng các sản phẩm hút chân không, đã nấu chín hoặc mua tại cửa hàng miễn thuế đều được phép mang vào Nhật. Tuy nhiên, tất cả loại sản phẩm thịt đều bị xử lý như nhau nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Một số người tin rằng mang theo một lượng nhỏ để dùng cá nhân sẽ được bỏ qua, nhưng quy định nêu rõ mọi sản phẩm không có giấy kiểm dịch đều bị cấm, bất kể số lượng lớn hay nhỏ.

Trong khi đó, các sản phẩm từ cá, như cá khô hay hải sản chế biến, được phép mang vào vì không nằm trong diện kiểm dịch. Tuy nhiên, nhân viên kiểm dịch vẫn có thể kiểm tra để đảm bảo không chứa thành phần thịt hay trứng.