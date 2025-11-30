Khách Trung 'né' Nhật Bản, Singapore hưởng lợi

Sau khuyến cáo hạn chế du lịch Nhật Bản, du khách Trung Quốc chuyển hướng mạnh sang Đông Nam Á, trong đó thị trường Singapore chiếm tỷ trọng lớn.

Du khách chụp ảnh cùng tượng Merlion ở Singapore. Nhiều khách Trung Quốc nhận xét quốc đảo này là điểm đến “dễ đi, dễ chịu”. Ảnh: Reuters.

Sau khi chính quyền Trung Quốc khuyến cáo người dân hạn chế du lịch Nhật Bản, dòng khách bắt đầu chuyển mạnh sang các điểm đến dễ tiếp cận hơn trong khu vực, trong đó Singapore nổi lên rõ rệt.

SCMP dẫn tin các hãng hàng không Trung Quốc đồng loạt hoàn, đổi vé miễn phí cho những chuyến đi vốn được lên kế hoạch tới Nhật Bản, khiến dòng khách chuyển hướng mạnh sang Đông Nam Á. Trên thực địa, các khu du lịch nổi tiếng của Singapore như Gardens by the Bay hay Sentosa ghi nhận nhiều nhóm khách Trung Quốc lần đầu đặt chân đến quốc đảo.

Echo He, 36 tuổi, kế toán đến từ Hồ Nam, cho biết cô chọn Singapore cho kỳ nghỉ cuối năm cùng chồng và đồng nghiệp vì “thoải mái và dễ di chuyển”. Cô đánh giá việc sử dụng rộng rãi tiếng Quan Thoại khiến Singapore trở thành điểm đến dễ thích nghi, đặc biệt với những du khách muốn có trải nghiệm nhẹ nhàng, không phải lo ngại rào cản ngôn ngữ. Sau Singapore, Echo tiếp tục sang Malaysia, hoàn thành lộ trình khám phá Đông Nam Á trong vài ngày.

Du khách Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh tại Vịnh Marina, Singapore. Hình ảnh một thành phố sạch sẽ, an toàn và phổ biến tiếng Quan thoại khiến nơi đây trở nên quen thuộc và hấp dẫn hơn với họ. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ nền tảng Qunar cho thấy, trong cuối tuần giữa tháng 11, các điểm đến thu hút nhất với du khách Trung Quốc đều nằm ở khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á: Hàn Quốc dẫn đầu, tiếp theo là Thái Lan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Indonesia. Phần lớn du khách được khảo sát tại Singapore thừa nhận họ sẽ “ưu tiên Đông Nam Á” cho những chuyến đi sắp tới.

She Tianze, 20 tuổi, sinh viên ngành truyền thông, chia sẻ nhiều người bạn của anh giờ thích các điểm đến quen thuộc về văn hóa và ẩm thực hơn. “Singapore rất dễ đi, an toàn và ổn định. Từ đây có thể bay tiếp Malaysia, Thái Lan hay Việt Nam rất thuận tiện”, She nói trong chuyến đi kéo dài qua nhiều nước Đông Nam Á.

Các doanh nghiệp du lịch cũng nhìn thấy xu thế tăng trưởng rõ rệt. China Trading Desk cho biết lượng đặt phòng từ Trung Quốc tới Singapore, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam tăng 15-20% so với trung bình thời gian trước đó. Riêng Singapore tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước.

She Tianze, sinh viên ngành truyền thông Trung Quốc She Tianze đi nghỉ ở Singapore vào đầu tháng 11. Ảnh: She Tianze/RedNote.

CEO Subramania Bhatt, nhà sáng lập China Trading Desk, đánh giá xu hướng này không phải bùng nổ nhất thời mà là sự chuyển dịch tự nhiên dựa trên nhu cầu tìm kiếm điểm đến thân thiện, gần gũi và dễ tiếp cận của du khách Trung Quốc.

Dynasty Travel ghi nhận lượng khách Trung Quốc yêu cầu tour Singapore trong tháng 11 tăng 20% so với năm ngoái. Patrick Teo, đại diện công ty, cho biết nhiều khách mô tả Singapore là “phương án an toàn”, dễ kết hợp trong hành trình dài ngày.

“Chúng tôi có những khách hàng Trung Quốc chia sẻ rằng trong một năm bình thường, Nhật Bản sẽ là lựa chọn đầu tiên của họ, nhưng năm nay họ muốn 'tránh rắc rối' và chọn một điểm đến trung lập, ít rủi ro. Singapore đang được hưởng lợi như một phương án B tự nhiên cho những du khách này”, Teo nói.

Giám đốc công ty du lịch này lưu ý xu hướng tăng lan rộng ra ngoài Singapore và các quốc gia khác trong khu vực vì khách du lịch Trung Quốc thường kết hợp chuyến du lịch đến thành phố này với một quốc gia láng giềng.

Trip.com cũng ghi nhận lượng đặt phòng tăng trên toàn khu vực Đông Nam Á trong tháng 11 so với năm trước. Dù mức tăng này phù hợp với đà phục hồi chung của du lịch quốc tế, các chuyên gia cho rằng làn sóng “chuyển hướng khỏi Nhật Bản” đã góp phần tạo thêm lực đẩy cho khu vực.