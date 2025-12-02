Khoai Lang Thang liên tục trải lòng

Khoai Lang Thang vừa chia sẻ trên trang cá nhân những suy nghĩ xoay quanh việc anh bị một người dùng mạng nhận xét là mang hình tượng "hoa hồng đen".

Chân dung Khoai Lang Thang

Ngày 2/12, YouTuber Khoai Lang Thang chính thức lên tiếng sau khi một TikToker gọi là "hoa hồng đen" phiên bản nam. Người này cho rằng anh "chỉ tạo cảm giác gần gũi trước ống kính", còn ngoài đời "không hề dễ gần", "diễn nét thân thiện" và "có nội tâm khép kín".

Khoai thừa nhận điểm đúng nhất trong phần nhận xét là anh ít khi chia sẻ chuyện buồn hay nỗi lòng, trừ khi người đó thật sự đặc biệt.

"Từ nhỏ Khoai đã sống độc lập, sợ những chuyện không vui của mình làm phiền người khác", anh nói, cho biết thêm mọi đánh giá về tính cách đều có thể đúng hoặc sai ở một mức độ nhất định. Nhiều khi anh còn chưa hiểu hết chính mình.

Về bình luận đính chính dưới video, Khoai cho biết anh muốn làm rõ một chi tiết chưa chính xác. Người trong video nói anh "xây dựng 100% hình ảnh hiền lành trên mạng", nhưng theo Khoai, điều này không đúng.

"Trên mạng Khoai nhiều lúc cũng dữ lắm. Khoai hay đi bình luận dạo và nhiều bình luận cũng trời ơi đất hỡi, cũng tranh luận, cũng ích kỷ để bảo vệ bản thân, chứ không phải lúc nào cũng hiền như bạn phân tích", anh nói.

Theo travel blogger, nữ TikToker cũng dành nhiều lời khen, song một số câu chữ "hơi nhạy cảm", dễ khiến người xem hiểu lầm. Sau khi vụ việc lan rộng, cô đã chủ động nhắn tin và cả hai đã trao đổi để làm rõ câu chuyện.

Cuối bài chia sẻ, Khoai gửi lời cảm ơn tới những người đã động viên trong hai ngày qua. "Tối qua nằm suy nghĩ, Khoai thấy đời mình may mắn và hạnh phúc quá. Khoai cảm ơn nhiều lắm", anh viết.

Khoai Lang Thang nhận giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm, ngày 29/11.

Trước đó, tài khoản TikTok này đăng video bàn về chủ đề "hoa hồng đen phiên bản nam", trong đó nêu Khoai Lang Thang là ví dụ điển hình.

Cô giải thích nhóm "hoa hồng đen" trong nhân chủng học là những người có EQ vượt trội hơn IQ, "đủ sâu để thấu cảm, đủ ổn định để không bị cuốn theo cảm xúc người khác" và có IQ "vừa đủ để tư duy độc lập, làm các công việc chiến lược".

Cô nhận định người làm nội dung như Khoai "lúc nào cũng phải tỏ ra rạng rỡ", nhưng khi tiếp xúc gần "không phải kiểu người dễ gần", còn "nội tâm luôn giữ cho riêng mình".

Nhận xét này gây tranh cãi, nhiều người theo dõi Khoai phản bác, cho rằng video thiếu cơ sở vì trong các video anh luôn bộc lộ cảm xúc chân thật.

Trước loạt bình luận bàn tán, Khoai phản hồi ngay dưới video. Anh nói bản thân "không ngại tranh luận" khi thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến người thân hay bạn bè.

"Suốt 9 năm làm nội dung, mình hiểu có những chuyện nhỏ mà im lặng đôi khi lại gây hậu quả, tạo hiểu lầm không ngờ", anh viết.

Sau đó, người đăng video giải thích khen năng lượng tích cực và tài năng của Khoai, không có ý công kích. Tuy vậy, phần lớn khán giả cho rằng nội dung phân tích mang tính chủ quan, dễ gây hiểu lầm, khiến video tiếp tục nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Anh từng làm kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang sản xuất vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017. Tên kênh được lấy từ biệt danh thời nhỏ, xuất phát từ cách đọc chệch tên "Hoài Phương" theo giọng miền Tây.

Tối 29/11, tại một lễ trao giải ở TP.HCM, anh nhận giải Nhà sáng tạo nội dung của năm, lần thứ hai liên tiếp. Các video kể chuyện nhẹ nhàng, truyền tải năng lượng tích cực cùng cách giới thiệu văn hóa - con người địa phương giúp anh thu hút lượng lớn người theo dõi.

Hiện Khoai sở hữu hơn 3 triệu người đăng ký trên YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu theo dõi trên Facebook.