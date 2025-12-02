Vườn cam 'như phim' ở Mộc Châu

Từ tháng 10 đến nay những vườn cam ở phường Vân Sơn, Thảo Nguyên và Mộc Sơn chín căng mọng, vàng ươm nổi bật trên nền lá xanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động thu hút đông du khách đến tham quan.

Hương cam theo gió thoảng nhẹ khiến ai ghé thăm cũng cảm thấy thư thái, dễ chịu. Nhờ được chăm sóc tỉ mỉ theo hướng hữu cơ, nhiều vườn cam trên cao nguyên Mộc Châu mỗi năm cho thu hoạch hàng chục tấn quả với chất lượng đồng đều, ngọt đậm và mọng nước.

Anh Vũ Quang Kiên - người dân Mộc Châu - chia sẻ, từ năm 2022, nhận thấy tiềm năng của du lịch trải nghiệm, người dân đã chủ động mở cửa vườn để đón khách với mức phí hợp lý. Việc phát triển nông nghiệp với du lịch nhanh chóng mang lại hiệu quả rõ rệt. Các vườn cam được nhiều người biết đến hơn, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh và giá bán ổn định.

Vào những ngày cuối tuần cao điểm, nơi đây có thể đón hơn một nghìn lượt khách. Nhiều du khách sau khi thưởng thức cam tại chỗ thường mua thêm vài chục cân để mang về biếu tặng.

Anh Kiên chia sẻ người dân Mộc Châu hiện trồng các loại cam như: cam Ly, cam canh, cam V2. Đến mùa, khu vườn được khoác chiếc áo vàng rực rỡ, trải dài trên sườn đồi tạo nên không gian vừa thơ mộng vừa tràn đầy sức sống.

Tại đây, du khách có thể thoải mái đi dạo, chụp hình, tham quan quy trình chăm sóc cam và trải nghiệm tự tay hái những quả chín mọng. Điều khiến nhiều người thích thú là được thưởng thức cam ngay tại gốc, cảm giác tươi ngon, ngọt lành khó thể tìm thấy ở nơi khác. Chị Lê Trần Quỳnh Anh - du khách đến từ Hà Nội - chia sẻ bất ngờ trước quy mô và vẻ đẹp của những vườn cam trên cao nguyên. Với chị, được đứng trong không gian đậm sắc quả, cảm nhận cái se lạnh đầu đông và ngắm nhìn từng chùm cam vàng ươm dưới nắng là một trải nghiệm quý giá.

Không chỉ thu hút du khách, mùa cam Mộc Châu còn là thời điểm các thợ ảnh dịch vụ tấp nập tìm đến. Những góc vườn đẹp tự nhiên, kết hợp ánh nắng dịu buổi sớm tạo nên bối cảnh lý tưởng cho những bộ ảnh kỷ niệm. Vũ Quang Kiên chia sẻ thời điểm đẹp nhất để chụp hình là vào buổi sáng. Trang phục tông sáng, nhẹ nhàng sẽ nổi bật giữa nền cam vàng; thêm một vài phụ kiện như giỏ đựng cam... đủ để có những tấm hình đậm chất thơ.

Đến nay, toàn Mộc Châu có hơn 60 ha cam, chủ yếu tập trung tại các phường Vân Sơn, Thảo Nguyên và Mộc Sơn. Phần lớn diện tích được canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng phân vi sinh, đạm thủy phân và các chế phẩm sinh học nhằm đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Mùa cam thường bắt đầu từ giữa tháng 10 và kéo dài đến cuối tháng 1 năm sau, trở thành một điểm nhấn quan trọng trong bản đồ du lịch nông nghiệp Mộc Châu.

Các tour Mộc Châu vào dịp cuối năm gần như không thể thiếu điểm dừng chân tại vườn cam, bởi đây là hoạt động mang đến trải nghiệm chân thực về nông nghiệp địa phương. Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND phường Mộc Châu - cho biết mô hình kết hợp giữa nông nghiệp sạch và du lịch trải nghiệm không chỉ giúp tăng giá trị nông sản mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho địa phương.

