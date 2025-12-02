Chùa Cầu, vịnh Hạ Long Việt Nam gần 30 năm trước

Vịnh Hạ Long - một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi bật nhất Việt Nam - được UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1994 và năm 2000.Vịnh có 1.969 hòn đảo nổi lên giữa làn nước xanh ngọc, tạo nên cấu trúc karst ngập nước hiếm có, cùng hệ sinh thái phong phú, các hang động kỳ ảo và những bãi cát nhỏ ẩn dưới vách đá. Trong những chuyến ghé Hạ Long giai đoạn 1996-1998, ông Dũng đã ghi lại loạt tạo tác thiên nhiên nổi tiếng như Hòn Oản, Con Chó gác biển hay Hòn Trống Mái... Điều khiến ông nhớ nhất là khoảnh khắc bình minh trên biển, khi mặt trời nhuộm vàng những dãy núi đá sừng sững giữa vịnh, tạo nên khung cảnh khó quên trong hành trình của mình. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.