Chùa Cầu, vịnh Hạ Long Việt Nam gần 30 năm trước

  • Thứ ba, 2/12/2025 05:33 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ông Nguyễn Trí Dũng ghi lại vẻ yên bình của Hội An, Hạ Long, Thành nhà Hồ… bằng loạt ảnh phim giai đoạn 1996-2001, hé lộ nét mộc mạc của các di sản gần ba thập kỷ trước.

Là phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài, ông Nguyễn Trí Dũng (77 tuổi, ngụ Cần Thơ) có dịp rong ruổi khắp ba miền trong những chuyến công tác dài ngày. Giai đoạn 1996-2001, ông tranh thủ thời gian rảnh để ghé thăm và ghi lại ảnh loạt Di sản Thế giới của Việt Nam do UNESCO công nhận. Trong ảnh là Ngọ Môn (Huế), được ông Dũng chụp ngày 27/1/2000 - thời điểm cố đô vẫn còn rất yên bình, ít khách du lịch. Quần thể di tích Cố đô Huế, được UNESCO vinh danh năm 1993, nổi bật với kiến trúc cung đình đặc sắc và quy hoạch đô thị cổ theo nguyên tắc phong thủy. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Những bức ảnh trên được ông Dũng ghi lại bằng máy ảnh Canon sử dụng phim. "Thời điểm đó, tiền phim và tráng phim khá đắt đỏ. Vì vậy, hễ có tấm nào ưng ý, tôi đều mang đi ép plastic để bảo quản", ông chia sẻ. Trong ảnh là Kỳ Đài, hay còn gọi là cột cờ Huế - công trình mang tính biểu tượng cho quyền lực triều Nguyễn, được xây dựng từ thời vua Gia Long. Nằm trong quần thể di tích Cố đô Huế, Kỳ Đài vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn sau nhiều năm lịch sử. Bức ảnh bên trái được ông Dũng chụp vào năm 1997, ghi lại vẻ trầm mặc của công trình trong những ngày Huế còn vắng khách.. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Trong ảnh là chùa Cầu nằm bên bờ sông Hoài, giữa lòng phố cổ Hội An (Đà Nẵng) - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận vào năm 1999. Sau hơn 400 năm tồn tại, cây cầu gỗ mái ngói này đã trải qua nhiều đợt trùng tu để gìn giữ dáng vẻ nguyên thủy. Lần trùng tu gần đây nhất kéo dài hơn 1,5 năm và khánh thành vào ngày 3/8, thu hút sự chú ý lớn của dư luận và trở thành tâm điểm của nhiều tranh luận về tính nguyên bản của công trình, ảnh trái được chụp vào ngày 26/9/1997. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Phạm Toàn.
"Hội An những năm ấy rất ít khách, kể cả khách Việt, nên đi lại thoải mái và chụp ảnh không lo vướng 'rác'. Món cao lầu Hội An vừa ngon vừa rẻ… đến giờ tôi vẫn nhớ", ông chia sẻ. Ảnh (trái) được chụp vào 29/9/1997. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Phạm Phùng.

Trong 9 di sản từng đặt chân đến, Mỹ Sơn (Đà Nẵng) là nơi khiến ông Dũng ấn tượng nhất. Thánh địa Mỹ Sơn - trung tâm tôn giáo của vương quốc Champa và là Di sản Văn hóa Thế giới - nổi bật với gần 70 đền tháp gạch cổ mang đậm dấu ấn Ấn Độ giáo. Ông ghé Mỹ Sơn cuối năm 1997, khi nơi này còn rất hoang sơ, chưa có bàn tay con người can thiệp, những tháp cổ phủ rêu và cảnh quan tĩnh lặng như một miền ký ức xưa cũ. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Kỳ Anh Nguyễn.

Các công trình kiến trúc, điêu khắc Chăm nơi đây chịu ảnh hưởng lớn từ Ấn Độ giáo. Quần thể di tích được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1999. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Khu di tích Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 2010. Đây là nơi vua Lý Thái Tổ chọn làm kinh đô vào năm 1010, đồng thời là không gian tái hiện dòng chảy văn hóa - lịch sử xuyên suốt nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt. Trong ảnh trái là Hậu Lâu, được ông dũng chụp vào ngày 9/12/2001. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Cột cờ Hà Nội - được xây dựng năm 1812, dưới triều vua Gia Long. Với lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh suốt nhiều thập kỷ, Cột cờ Hà Nội trở thành biểu tượng cho tinh thần kiêu hãnh, bền bỉ của thủ đô qua chiến tranh lẫn thời bình. Ngày nay, đây cũng là điểm check-in yêu thích của du khách trong và ngoài nước khi ghé Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Trong những năm qua, ông Dũng từng quay lại thăm nhiều di sản. Mỹ Sơn, Hội An, Huế, Phong Nha - Kẻ Bàng hay Ninh Bình giờ đông khách hơn, nhộn nhịp hơn. Riêng Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) theo ông "gần như vẫn giữ nguyên vẻ cũ", ít thay đổi nhất so với lần ông chụp hơn hai thập kỷ trước. Ảnh trái được ông Dũng chụp vào năm 1998. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Các cửa Đông - Tây - Bắc của Thành nhà Hồ lần lượt được ông Dũng ghi lại vào ngày 20/9/1998. Tường thành được xây dựng từ những tảng đá lớn, không dùng chất kết dính, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2011. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị), được UNESCO công nhận năm 2003 và mở rộng năm 2015, nổi tiếng với hệ thống hang động đồ sộ như Sơn Đoòng, Phong Nha hay Thiên Đường, cùng những cánh rừng nguyên sinh trên núi đá vôi hơn 400 triệu năm tuổi. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Trong ảnh là tấm biển chào mừng, được ông Dũng chụp vào đầu tháng 9/2003 - thời điểm khu vực này chính thức được UNESCO ghi danh Di sản Thế giới. Sáu năm sau, vào tháng 4/2009, đoàn thám hiểm của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh phát hiện và công bố hang Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới. Sự kiện này nhanh chóng đưa Việt Nam lên vị trí nổi bật trên bản đồ du lịch toàn cầu. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Ông Dũng nhớ mãi chuyến đi thuyền trên sông Son vào động Phong Nha năm ấy - thời điểm khung cảnh còn rất yên bình, nước trong vắt, núi đá phủ xanh hai bên. Ông ví đó như một "cảnh thần tiên", một trong những trải nghiệm đẹp nhất trong hành trình khám phá các di sản. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Các tuyến đường mòn Hồ Chí Minh ngày nay đã được trải nhựa bằng phẳng, thay thế cho những con đường đất gập ghềnh năm xưa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại và khám phá dọc dải Trường Sơn. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Vịnh Hạ Long - một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi bật nhất Việt Nam - được UNESCO công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới vào năm 1994 và năm 2000.Vịnh có 1.969 hòn đảo nổi lên giữa làn nước xanh ngọc, tạo nên cấu trúc karst ngập nước hiếm có, cùng hệ sinh thái phong phú, các hang động kỳ ảo và những bãi cát nhỏ ẩn dưới vách đá. Trong những chuyến ghé Hạ Long giai đoạn 1996-1998, ông Dũng đã ghi lại loạt tạo tác thiên nhiên nổi tiếng như Hòn Oản, Con Chó gác biển hay Hòn Trống Mái... Điều khiến ông nhớ nhất là khoảnh khắc bình minh trên biển, khi mặt trời nhuộm vàng những dãy núi đá sừng sững giữa vịnh, tạo nên khung cảnh khó quên trong hành trình của mình. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, trở thành di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2014, nổi bật với hệ thống núi đá vôi, sông ngầm và hang động liên hoàn. Các phát hiện khảo cổ cho thấy nơi đây từng có dấu tích cư trú của người tiền sử. Tràng An được đánh giá cao nhờ sự kết hợp độc đáo giữa địa mạo karst và lớp trầm tích văn hóa cổ, hiếm thấy trên thế giới. Ảnh trái được ông chụp vào năm 1994. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng, Linh Huỳnh.
Quần thể danh thắng Tràng An gồm ba khu vực bảo tồn chính: Cố đô Hoa Lư, danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động và khu rừng đặc dụng Hoa Lư. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Tháng 7/2025, Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới tại kỳ họp lần thứ 47. Đây là di sản liên tỉnh đầu tiên của Việt Nam, trải dài qua ba địa phương: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, ghi nhận giá trị nổi bật của hệ thống di tích gắn với Phật giáo Trúc Lâm và lịch sử trung đại Việt Nam. Trong ảnh lần lượt là đền thờ Hưng Đạo Vương, chùa Côn Sơn và Phù Vân Yên Tử, được ông Dũng chụp vào các năm 1997 và 2001. Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.
Giờ đây, ông Dũng vẫn giữ thói quen du lịch và chụp ảnh, dù máy kỹ thuật số đã thay cho máy phim vì "vừa rẻ vừa đẹp", còn phim thì ít nơi nhận tráng. Công nghệ đổi thay, nhưng niềm vui ngắm nhìn và lưu giữ vẻ đẹp Việt Nam vẫn nguyên vẹn trong ông. Thỉnh thoảng, ông lại lên đường "cho đỡ cuồng chân". Ảnh: Nguyễn Trí Dũng.

Linh Huỳnh

