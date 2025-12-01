Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Thành phố của Campuchia lọt top tốt nhất để đi một mình

  • Thứ hai, 1/12/2025 17:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siem Reap của Campuchia vừa được xếp vào nhóm lựa chọn hàng đầu cho du khách đi một mình nhờ chi phí hợp lý và trải nghiệm an toàn, dễ dàng.

Du khách chụp ảnh tại Angkor Wat, Campuchia. Ảnh: @anoushkalila.

Travelbag, hãng lữ hành đường dài lâu đời của Anh, vừa công bố nghiên cứu về 10 điểm đến du lịch một mình hấp dẫn nhất thế giới dựa trên các tiêu chí an toàn, chi phí sinh hoạt, thời tiết, khả năng thân thiện với du khách và rào cản ngôn ngữ.

Đáng chú ý, Siem Reap (Campuchia) vẫn góp mặt trong bảng xếp hạng, là đại diện nổi bật của Đông Nam Á, dù hình ảnh du lịch nước này từng bị phủ bóng bởi các vụ bê bối buôn người và lừa đảo việc làm. Thành phố gắn với quần thể Angkor được đánh giá cao ở chi phí hợp lý, khí hậu ấm áp và trải nghiệm di sản, phù hợp với du khách đi một mình.

Trong khi đó, Hà Nội đứng đầu bảng, trở thành điểm đến giá rẻ nhưng giàu trải nghiệm dành cho những người thích đi một mình.

Thủ đô của Việt Nam ghi điểm nhờ mức độ an toàn cao với chỉ số an toàn ban ngày đạt 82, thuộc nhóm tốt nhất trong khu vực. Chi phí sinh hoạt ở thủ đô cũng được đánh giá “rất hời”, đặc biệt với khách du lịch đơn lẻ: vé phương tiện công cộng chỉ khoảng 0,25 bảng Anh, một cốc bia có giá 0,71 bảng Anh và nhiệt độ trung bình mùa cao điểm khoảng 27°C, thuận lợi cho việc dạo phố, khám phá di tích hay tận hưởng ẩm thực đường phố.

Dữ liệu từ SkyScanner (công cụ tìm kiếm du lịch nổi tiếng toàn cầu) cho biết vào tháng 12, du khách thậm chí có thể tìm được khách sạn chỉ từ 5 bảng Anh mỗi đêm, mức giá gần như hiếm thấy ở một thủ đô lớn.

Không chỉ được nhắc đến như điểm đến rẻ, thân thiện mà Hà Nội còn gây ấn tưởng bởi không khí thành phố náo nhiệt, không nhàm chán, nhưng vẫn đủ cổ kính, bình yên để du khách đi một mình không hề cảm thấy cô đơn.

Campuchia anh 1Campuchia anh 2Campuchia anh 3Campuchia anh 4

Hà Nội dẫn đầu tốt nhất cho du khách đi một mình, trong khi Siem Reap của Campuchia đứng vị trí thứ 4. Ảnh: Đinh Hà, Thụy Trang.

Ngay sau Hà Nội là hai điểm đến của Sri Lanka. Colombo xếp thứ hai với thời tiết ấm áp khoảng 29°C và chi phí đi lại rẻ thứ hai trong nhóm, chỉ 0,14 bảng Anh cho một chuyến phương tiện công cộng. Thành phố này từng được mệnh danh là điểm đến “phải chụp ảnh” năm 2019 và đạt mức an toàn 76/100.

Kandy, xếp thứ ba, được mô tả là thành phố yên bình với đồi chè, hồ nước tĩnh lặng và là nơi có chi phí di chuyển rẻ nhất trong khảo sát với giá 0,12 bảng Anh/lượt.

Siem Reap của Campuchia đứng thứ tư với mức giá bia và phương tiện công cộng đều khoảng 0,74 bảng Anh, nhiệt độ cao điểm khoảng 26°C.

Nhận xét về sự thống trị của khu vực Đông Nam Á trong danh sách này, Helen Wheat, chuyên gia điểm đến của Travelbag, cho rằng đây là “thiên đường” cho du lịch một mình nhờ giá cả phải chăng, di chuyển dễ dàng và bầu không khí thân thiện quanh năm.

Bà cho biết du khách đi vào thời điểm ngoài mùa cao điểm, thường từ tháng 6 đến tháng 8 và từ tháng 12 đến tháng 2, sẽ có mức giá tốt hơn cho chỗ ở và hoạt động trải nghiệm. Khí hậu nhiệt đới bảo đảm nhiều ngày nắng, trong khi hạ tầng giao thông cùng mạng lưới dịch vụ dành cho du khách quốc tế giúp hành trình của người đi một mình trở nên thuận tiện và tự do.

10 điểm đến du lịch một mình hàng đầu hành tinh:

1. Hà Nội, Việt Nam

2. Colombo, Sri Lanka

3. Kandy, Sri Lanka

4. Siem Reap, Campuchia

5. Vịnh Grand, Mauritius

6. Chiang Mai, Thái Lan

7. Kuala Lumpur, Malaysia

8. Zanzibar, Tanzania

9. Nam, Maldives

10. Phuket, Thái Lan.

Travelbag là hãng lữ hành Anh thành lập từ năm 1979, chuyên cung cấp các gói du lịch đường dài tới nhiều châu lục. Với mạng lưới khách hàng lớn và dữ liệu tích lũy qua hàng chục năm, các khảo sát của họ thường được báo chí quốc tế sử dụng làm nguồn tham khảo uy tín.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

'Thành phố người chết' ở Campuchia

Từng là trung tâm quyền lực của Campuchia hơn 2 thế kỷ, Oudong ngày nay lặng lẽ ẩn mình giữa những ngọn đồi. Nơi đây lưu giữ 16 tháp mộ hoàng gia và hàng loạt di tích chưa khai mở.

14:36 27/11/2025

Khủng hoảng Campuchia đẩy khách Hàn vào thế bí

Trong khi Guam, Saipan (đảo du lịch thuộc Mỹ) ngày càng đắt đỏ, Đông Nam Á lại bị khủng hoảng Campuchia phủ bóng, khiến nhiều du khách Hàn lúng túng khi chọn điểm đến.

12:34 6/11/2025

Quỳnh Trang

Campuchia Quỳnh Trang Campuchia Siem Rea một mình an toàn giá rẻ du khách

    Đọc tiếp

    Thai Lan chi tien kich cau du lich giap Campuchia hinh anh

    Thái Lan chi tiền kích cầu du lịch giáp Campuchia

    14:50 1/11/2025 14:50 1/11/2025

    0

    Thái Lan kích cầu du lịch tại 7 tỉnh giáp Campuchia, đặt mục tiêu thu hút khoảng 10.000 du khách. Dự án nhằm khôi phục niềm tin của thị trường du lịch trong và ngoài nước.

    Gao ST25 ngon nhat the gioi hinh anh

    Gạo ST25 ngon nhất thế giới

    17:16 9/11/2025 17:16 9/11/2025

    0

    Gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam lần thứ 3 được vinh danh "Gạo ngon nhất thế giới" 2025 tại hội nghị ở Campuchia.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý