Khách ở sân bay TP.HCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì cấm đem sang Nhật

Đến sân bay mới biết không được mang số bánh nhân tôm thịt mẹ làm sang Nhật Bản, Trần Tâm chỉ biết cố bóc ra ăn cho đỡ phí.

Anh chàng cố ăn bánh bột lọc giữa sân bay vì không thể mang sang Nhật Trần Tâm được mẹ chuẩn bị hơn trăm chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt để mang sang Nhật Bản làm quà, nhưng anh tá hỏa khi biết rằng đây là món bị cấm.

Cuối tháng 11, Trần Tâm (quê Đồng Tháp) sắp xếp hành lý để trở lại Nhật Bản làm việc sau thời gian ngắn về thăm gia đình. Anh không ngờ rằng, chuyến bay lần này sẽ đem đến một kỷ niệm nhớ đời.

Cùng với hành lý được sắp xếp kỹ càng, anh mang theo một túi nặng khoảng 3 kg, là hơn 130 chiếc bánh bột lọc do mẹ anh tự tay gói, để anh mang sang nước ngoài tặng bạn bè.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), số bánh được Trần Tâm đóng theo hành lý xách tay. Khi làm thủ tục check-in, nhân viên hãng bay nhìn thấy túi đựng nhiều đồ, đã hỏi xem anh mang theo gì bên trong.

Trần Tâm cố ăn một phần số bánh mẹ gói vì không thể mang sang Nhật.

"Tôi bảo đó là bánh bột lọc nhân tôm thịt, mang sang làm quà tặng cho anh em. Chị nhân viên làm thủ tục liền nhắc nhở rằng không được mang bánh nhân thịt này sang Nhật vì nằm trong danh mục cấm", Trần Tâm, hiện là phiên dịch viên của một công ty tại Nhật bản, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Anh chàng quê Đồng Tháp cho biết đã làm việc ở Nhật được 5 năm, đây là lần thứ 3 về thăm nhà. Tuy nhiên, trước đây anh chỉ để ý những quy định cấm mang theo khi nhập cảnh là thực vật, rau hay các loại hoa quả, không biết rằng thịt heo đã chế biến trong món ăn cũng không được đem theo.

Theo quy định của Nhật Bản, một số đồ hành khách không được mang theo khi nhập cảnh vào nước này bao gồm thực phẩm làm từ thịt lợn, thịt bò chưa được kiểm định. Trong đó gồm cả thịt tươi sống, thịt đông lạnh, thịt đã chế biến, kể cả chứa trong các loại bánh như bánh chưng, bánh trung thu nhân thịt.

Không còn cách nào khác, Trần Tâm đành đem số bánh mẹ đã luộc chín ra và cố ăn. Vì không quen biết ai tại sân bay, anh cũng không dám tặng hay mời người lạ ăn vì sợ họ không may gặp vấn đề sức khỏe.

Cứ thế, tại khu vực chờ lên máy bay, anh lần lượt bóc từng chiếc bánh ra ăn. Tuy nhiên, đến chiếc thứ 30, anh đã no ngấy và không thể ăn tiếp, đành chấp nhận bỏ lại trăm chiếc bánh lại sân bay.

"Có thể vài năm nữa tôi cũng chưa dám ăn lại bánh bột lọc", anh chàng hài hước bày tỏ, nói rằng đây là kỷ niệm "nhớ đời" trong quãng thời gian đi làm ở nước ngoài.

Chia sẻ câu chuyện ngồi ăn bánh bột lọc ở sân bay lên kênh TikTok cá nhân, anh bất ngờ khi video lan truyền và nhận về nhiều bình luận hài hước. Không ít người chia sẻ chuyện cũng từng mang đặc sản quê sang nước ngoài vì thèm, song cũng bất ngờ vì không biết bị cấm.

"Clip viral nhưng tới giờ mẹ tôi vẫn chưa biết, chỉ có một số họ hàng quen nhắn tin đùa rằng 'Ăn có chút xíu vậy mà giờ cả nước biết'. Chỉ là tình huống hài hước, nhưng cũng mong chuyện của mình sẽ là bài học để mọi người chú ý hơn khi mang theo đồ đi máy bay", anh bày tỏ.