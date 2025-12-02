2 giờ trước
19:10 2/12/2025
Hình ảnh Nguyễn Thị Minh Nguyệt (29 tuổi, ở xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) phụ giúp lực lượng bộ đội bê hàng hóa cho người dân vùng lũ tại phường Phú Yên (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng khi đăng tải ngày 1/12.
7 giờ trước
14:52 2/12/2025
hoảnh khắc đoàn viên xúc động của chàng trai trở về từ Nhật Bản sau 4 năm viral trên mạng xã hội.
9 giờ trước
12:31 2/12/2025
Là đồng nghiệp của chú rể Thế Duy, dàn chiến sĩ văn công thuộc Đoàn văn công Quân khu 1 thu hút sự chú ý của quan khách trong đám hỏi hôm 29/11.
10 giờ trước
11:16 2/12/2025
Khoảng 6h sáng 2/12, đèo Mimosa ghi nhận hiện tượng mây che phủ dày đặc trên đỉnh đèo, bên dưới là dòng phương tiện lưu thông cho thấy sự hồi sinh sau một ngày chính thức mở lại cho phương tiện lưu thông sau vụ sạt lở.
11 giờ trước
10:27 2/12/2025
Trong những ngày về Nga thăm người thân, thủ môn Đặng Văn Lâm cùng bà xã Yến Xuân tranh thủ "hẹn hò" tại phòng gym.
09:10 1/12/2025
Barron Trump lộ diện sau 8 tháng, lập tức gây sốt với chiều cao 2 m nổi bật giữa bữa tiệc của gia đình.
19:06 1/12/2025
Trong lúc ngồi chờ xe để đi học, Trọng Tuấn bất ngờ được người lạ nhờ bê tráp vì đội nhà trai thiếu người.
19:03 30/11/2025
Đoạn video ghi lại cảnh một ôtô trắng liên tiếp đâm vào nhà một người dân gần Cửa khẩu Mộc Bài (xã Bến Cầu, Tây Ninh) khiến dân mạng dậy sóng chiều ngày 30/11.
15:08 28/11/2025
Tối 27/11 rạng sáng 28/11, nhiều đợt sóng khổng lồ cao lên đến 2-3 m đập dồn dập vào khu vực bờ kè Hàm Tiến 1 trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Hiện tượng khiến một số phần lát đá bị hỏng hóc nặng.
07:25 28/11/2025
Gần 4h sáng, một con rắn cạp nong dài gần 2 m bò vào phòng ngủ của gia đình chị Thu Nhân ở TP.HCM. May mắn, chị phát hiện và xử lý kịp thời.