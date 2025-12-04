Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
2 homestay 'kỷ lục Việt Nam' ở Hà Giang

  • Thứ năm, 4/12/2025 09:35 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Hà Giang (cũ) có 2 homestay được công nhận "kỷ lục Việt Nam" nhờ thiết kế phòng mô phỏng trống đồng của người dân tộc Lô Lô và "quẩy tấu" (cái gùi lưng) của người Mông.

Ngày 30/11, Tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục cho homestay Dảnh House là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam xây dựng theo kiến trúc trống đồng đặc trưng của người Lô Lô. Công trình nằm tại làng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nơi vừa được vinh danh "làng du lịch tốt nhất thế giới".
Cơ sở lưu trú này gồm các bungalow mô phỏng 5 cặp trống đồng mẹ - con, tương ứng 5 dòng họ lâu đời nhất tại Lô Lô Chải gồm: Vàng, Mùng, Sình, Dìu và Lù. Các căn nhà được xây bằng đất sét và vật liệu kết dính truyền thống, bao quanh một nhà gỗ trung tâm. Nội thất được ốp gỗ thông tự nhiên, thân thiện môi trường. Công trình hoàn thiện trong 12 tháng với hơn 25 thợ lành nghề.

Chủ homestay cho biết tên "Dảnh" trong tiếng Lô Lô có nghĩa là trống đồng, vật linh thiêng kết nối con người với thần linh. Đơn vị muốn du khách thật sự được "ngủ cùng di sản", cảm nhận giá trị văn hóa của trống đồng trong đời sống người Lô Lô. Phòng đôi được đặt tên là Dảnh Mo (Trống Cái) dành cho 4 người lớn. Phòng có 2 giường, ban công view (tầm nhìn) toàn cảnh cột cờ Lũng Cú.
Phòng đơn được đặt tên là Dảnh Pò (Trống Đực) dành cho 2 người lớn. Ngoài lưu trú, du khách có thể tham gia sinh hoạt cộng đồng cùng người bản địa như lễ cưới, lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh, lễ cúng tổ tiên hay tìm hiểu nghề thêu trang phục truyền thống của phụ nữ Lô Lô.
Trước đó, năm 2021, khu nghỉ dưỡng H'Mong Village (xã Lùng Tám, tỉnh Tuyên Quang) cũng được xác lập kỷ lục với những ngôi nhà hình quẩy tấu (chiếc gùi lưng của người Mông) được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam.
15 ngôi nhà mô phỏng quẩy tấu nằm trong khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 20 ha, bao trọn cảnh quan thiên nhiên.

Mỗi ngôi nhà hình quẩy tấu có chiều cao 5,15 m, gồm 2 tầng, diện tích mỗi tầng là 12 m2. Tầng 1 gồm phòng tắm, tủ quần áo, tủ lạnh, máy sưởi. Tầng 2 là không gian ngủ rộng rãi, bàn trà và tivi.
Khung nhà bằng bê tông, cốt thép, tường xây gạch đỏ, bên trong ốp vật liệu trúc, bên ngoài đan bằng sợi nhựa tổng hợp giả tre chống cháy.

Kiến trúc lạ mà quen này không chỉ phù hợp với không gian của cao nguyên đá Đồng Văn theo các tiêu chí khuyến nghị của chuyên gia Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu về xây dựng, mà còn gây sự thích thú đối với người dân, du khách.

Châu Sa

Ảnh: Đơn vị cung cấp

