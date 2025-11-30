Có gì ở homestay hình trống đồng vừa xác lập kỷ lục Việt Nam?

Homestay Dảnh House ở Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam nhờ kiến trúc mô phỏng trống đồng độc đáo.

Homestay hình trống đồng tại làng Lô Lô Chải. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sáng 30/11, tại làng Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang), Tổ chức kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục homestay Dảnh House là khu nghỉ dưỡng xây dựng theo kiến trúc trống đồng đặc trưng của người Lô Lô.

Công trình nằm tại làng Lô Lô Chải, thuộc Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nơi vừa thu hút lượng lớn du khách sau khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

Những chiếc nhà trống đồng lấp ló tại làng Lô Lô Chải. Ảnh: Lê Thanh Hiền.

Dảnh House gồm các bungalow mô phỏng 5 cặp trống đồng mẹ - con, tương ứng 5 dòng họ lâu đời nhất tại Lô Lô Chải gồm: Vàng, Mùng, Sình, Dìu và Lù.

Các căn nhà được xây bằng đất sét và vật liệu kết dính truyền thống, bao quanh một nhà gỗ trung tâm. Công trình hoàn thiện trong 12 tháng với hơn 25 thợ lành nghề.

Hơn một nửa diện tích khu nghỉ dưỡng dành cho sân vườn, tạo không gian xanh. Nhà trống lớn cao hơn 6 m, đường kính mặt trống 5,1 m; nhà trống nhỏ cao 4,5 m, đường kính mặt trống 3,9 m.

Nội thất được ốp gỗ thông tự nhiên, thân thiện môi trường. Các phòng đều có vệ sinh khép kín, tủ kệ và vật dụng cá nhân, đạt tiêu chuẩn tương đương khách sạn 3 sao.

Chủ homestay cho biết tên "Dảnh" trong tiếng Lô Lô có nghĩa là trống đồng, vật linh thiêng kết nối con người với thần linh.

"Chúng tôi muốn du khách thật sự được 'ngủ cùng di sản', cảm nhận được giá trị văn hóa của trống đồng trong đời sống người Lô Lô", đại diện homestay nói.

Toàn cảnh homestay được thiết kế theo hình trống đồng của người Lô Lô. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Nơi đây hiện có ba hạng phòng:

Nhà gỗ truyền thống , được cải tạo từ nhà ở của gia đình, mang phong cách ấm cúng

, được cải tạo từ nhà ở của gia đình, mang phong cách ấm cúng Các phòng khác có ban công , một bên hướng ra cột cờ Lũng Cú, bên kia nhìn về trung tâm làng Lô Lô Chải

, một bên hướng ra cột cờ Lũng Cú, bên kia nhìn về trung tâm làng Lô Lô Chải Phòng bungalow gồm phòng đơn Dảnh Pò (trống đực) và phòng đôi Dảnh Mo (trống cái)

Ngoài lưu trú, du khách có thể tham gia sinh hoạt cộng đồng cùng người bản địa như lễ cưới, lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh, lễ cúng tổ tiên hay tìm hiểu nghề thêu trang phục truyền thống của phụ nữ Lô Lô.

Theo các chuyên gia, kiến trúc trống đồng của homestay mang nét "lạ mà quen", hòa hợp cảnh quan cao nguyên đá và tạo trải nghiệm độc đáo cho du khách.

Việc xác lập kỷ lục được kỳ vọng góp phần quảng bá du lịch cộng đồng, thu hút thêm khách đến Lũng Cú và Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Homestay có tầm nhìn thẳng ra cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía Bắc cột cờ Lũng Cú, được ví như "ngôi làng cổ tích" nhờ cảnh quan và bản sắc văn hóa đặc trưng. Dịp Tết, du khách có thể trải nghiệm đêm giao thừa của người Lô Lô, ngồi canh nồi bánh chưng, uống rượu ngô và nghe chuyện "ăn trộm lộc" đầu năm.

Sau khi được công nhận "làng du lịch tốt nhất thế giới", lượng khách đến Lô Lô Chải tăng mạnh, khiến phần lớn tuần trong tháng 11 gần như kín phòng.

Trong văn hóa người Lô Lô, trống đồng được xem như biểu tượng thiêng liêng. Các hoa văn trên trống có nhiều điểm tương đồng với họa tiết trên trang phục truyền thống.

Đôi trống đồng Lô Lô có niên đại thế kỷ V, đang lưu giữ tại bảo tàng Hà Giang, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia vào năm 2015.

