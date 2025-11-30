Resort 5 sao tổ chức thi đặt tên cho đàn vịt 'tài phiệt' dạt đến đảo

Resort 5 sao ở Nha Trang gây chú ý khi tổ chức cuộc thi đặt tên cho đàn vịt "lạc trôi" vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng trong đợt lũ vừa qua.

Đàn vịt cập bến khu nghỉ dưỡng 5 sao chiều 25/11.

Ngày 30/11, resort 5 sao ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức cuộc thi đặt tên cho đàn vịt theo lũ dữ trôi dạt vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng.

Theo thông báo, cuộc thi diễn ra trong 7 ngày, từ 28/11-6/12. Người tham gia chỉ cần để lại một tên duy nhất trong mỗi bình luận dưới bài đăng, không giới hạn số lần gửi. Những tên không phù hợp thuần phong mỹ tục sẽ bị loại.

Tên tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được chấp nhận, tối đa 4 từ và phải đặt trong dấu ngoặc kép để tránh nhầm lẫn.

Ban tổ chức sẽ chọn 17 cái tên hay, thú vị và ý nghĩa nhất để trao 17 cặp vé tham quan sở thú, mỗi tên tương ứng một cặp vé. Ba tên có lượng tương tác cao nhất trong số 17 tên thắng cuộc sẽ nhận thêm 3 cặp vé.

Đại diện resort cho biết đây là lần đầu đơn vị triển khai hoạt động tương tác, kỳ vọng cộng đồng mạng sẽ giúp hoàn thành "KPI đặt tên".

Đàn vịt "tài phiệt" lang thang trong khu resort ngày 25/11.

Từ ngày 25/11, đàn vịt 17 con xuất hiện trong khuôn viên resort và nhanh chóng gây chú ý khi hình ảnh chúng được người dân chụp lại, đăng lên mạng xã hội với dòng ghi chú "Vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao".

Hôm sau, đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết nhiều du khách, đặc biệt khách quốc tế, thích thú khi thấy đàn vịt đi lại trong khuôn viên. Trong những ngày tiếp theo, chúng tách thành từng nhóm nhỏ, di chuyển khắp khu nghỉ dưỡng từ khu vui chơi giải trí, hồ nước gần khu spa đến các biệt thự và sân golf.

Khi những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng đây có thể là đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt ngày 18/11. Song phía resort cho biết chưa thể khẳng định thông tin này.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa đàn vịt về sở thủ chăm sóc.

Ngày 29/11, đàn vịt đã được đưa về khu vực sở thú của đơn vị để thuận tiện chăm sóc. Tại đây, chúng được tắm rửa, vệ sinh và theo dõi sức khỏe như một buổi "spa" trọn gói.

Các bác sĩ thú y giám sát từng cá thể theo đúng quy trình chuyên môn. Hiện đàn vịt ăn uống tốt, sức khỏe ổn định và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Theo kế hoạch, chúng sẽ được cách ly và theo dõi đặc biệt trong 15 ngày theo quy trình kiểm dịch thú y. Nếu không phát sinh vấn đề sức khỏe, đàn vịt sẽ được đưa ra khu vực tham quan để hòa nhập với các loài động vật khác trong vườn thú của resort.