Tin mới về đàn vịt 'lạc trôi' theo lũ dữ đến resort 5 sao ở Nha Trang

Sau hai ngày lang thang trong khu nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo Hòn Tre, đàn vịt được đơn vị đưa về sở thú chăm sóc.

Đàn vịt cập khu nghỉ dưỡng 5 sao chiều 25/11. Ảnh: Thành Nguyễn.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre (Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đàn vịt bị trôi dạt đến đảo ngày 25/11 đã được nhân viên khu vực giải trí, vui chơi đưa về sở thú để thuận tiện chăm sóc vào sáng 27/11, sau hai ngày tắm biển, bơi ao.

Trước đó, ngày 26/11, người đại diện cho biết sự xuất hiện của đàn vật nuôi khiến du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thích thú, ghi lại khoảnh khắc chúng chạy lạch bạch đi lại trong khuôn viên resort, đồng thời mua bánh pizza cho những con vật này thưởng thức.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa đàn vịt về sở thủ để chăm sóc. Ảnh: ĐVCC.

Đàn vịt xuất hiện trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng vào ngày 25/11 và trở nên nổi tiếng khi một người dân địa phương chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao. Sau chuyện bò leo lên mái nhà thì đến chuyện vịt đi du lịch tại Vinpearl trên đảo Hòn Tre! Đàn vịt chuẩn bị vào nghỉ dưỡng ở biệt thự! Điều gì cũng có thể xảy ra trong cơn lũ lịch sử 2025".

Hình ảnh được nhiều Fanpage chia sẻ lại, thu hút hơn chục nghìn lượt tương tác. Khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây chính là đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt lịch sử ngày 18/11. Tuy nhiên, phía resort cho biết vẫn chưa thể khẳng định thông tin này.

