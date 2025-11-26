Mệt mỏi vì đồ điện ngập bùn sau lũ, ông bố Nha Trang rửa tivi gây sốt

Thay vì mang tivi đi sửa, bố của Cát Tường rửa thiết bị bằng nước sạch sau trận lũ lịch sử. Câu chuyện dở khóc dở cười đang được cộng đồng mạng chia sẻ.

Bố Cát Tường tỉ mỉ rửa tivi bằng nước.

Đối diện với đống thiết bị điện tử giá trị đều bị nước lũ nhấn chìm, gia đình Dương Lâm Cát Tường (ngụ phường Vĩnh Nguyên địa phận Vĩnh Thái cũ, Nha Trang, Khánh Hòa) có cách làm sạch tivi gây chú ý.

Câu chuyện bắt nguồn từ chia sẻ của Cát Tường về hành động của bố mình với chiếc tivi bị nước lũ nhấn chìm trên nền tảng Threads vào ngày 24/11. Thay vì cố gắng sửa chữa ngay lập tức, người bố tiến hành làm sạch chiếc tivi một cách tỉ mỉ, dùng xà bông và bùi nhùi để chà rửa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Cát Tường cho biết thời điểm bố rửa tivi, thiết bị đã ngâm lâu trong nước lũ. "Bố tôi dự định mang rửa cho sạch bùn non, rồi tiến hành sửa chữa sau nhưng khả năng cứu vãn gần như bằng không", Cát Tường nói.

Dù hành động có vẻ hài hước, lý do người bố đưa ra lại đầy lạc quan: "Thôi kệ rửa cho sạch mới rồi trưng lên cho có tivi với người ta chứ mắc công kêu nhà gì không có tivi".

Bên trong ngôi nhà bị ngập lụt của Cát Tường ở Vĩnh Thái cũ. Ảnh: NVCC.

Nữ nhân viên văn phòng cho biết thêm nhà cô ở Vĩnh Thái đã quen với việc ngập lụt nhiều lần, nhưng lần này nước dâng cao và gây tổn thất lớn nhất. Tuy nhiên, bố mẹ vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Hậu lũ lịch sử, rất may gia đình Cát Tường không bị hư hại nặng. Một số đồ dùng điện tử ngấm nước nhưng không đáng kể.

Câu chuyện của gia đình Cát Tường được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên các hội nhóm.

"Nhà mình cũng bị ngập, nhìn chiếc tivi, tủ lạnh ngâm nước cũng chỉ biết khóc. Đọc được câu chuyện này thấy nhẹ nhõm hẳn", một người để lại bình luận.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, đến 9h ngày 25/11, đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 căn nhà bị hư hỏng.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết mỗi hộ gia đình bị sập nhà, trôi hoặc không còn nơi ở được hỗ trợ 60 triệu đồng. Hộ dân bị sập một phần có thể nhận 30 triệu đồng/nhà. Trong khi đó, người dân thuộc diện khó khăn do bão lũ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/hộ. Học sinh từ cấp tiểu học trở lên được cấp 500.000 đồng/em để mua sách vở và dụng cụ học tập.

Toàn cảnh tái thiết cuộc sống ở Nha Trang sau lũ dữ Sau trận lũ lịch sử, người dân bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đường phố, khu vực ngập úng để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.