Đàn vịt 'lạc trôi' theo lũ dữ đến resort 5 sao được chăm sóc như spa

Đàn vịt từng trôi dạt trên biển trong đợt lũ vừa qua được chăm sóc theo quy trình thú y nghiêm ngặt tại sở thú ở Nha Trang.

Đàn vịt cập khu nghỉ dưỡng 5 sao chiều 25/11. Ảnh: Thành Nguyễn.

Ngày 29/11, đại diện resort 5 sao ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đàn vịt trôi dạt đến đảo đã được chuyển về sở thú của đơn vị để thuận tiện chăm sóc.

Tại đây, 17 "cư dân" được tắm rửa, chăm sóc như một buổi "spa" trọn gói. Các bác sĩ thú y theo dõi sát sao từng cá thể, chăm sóc theo đúng quy trình chuyên môn.

Hiện sức khỏe đàn vịt ổn định, ăn uống tốt và chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường. Theo kế hoạch, chúng sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi và chăm sóc đặc biệt trong 15 ngày theo quy trình kiểm dịch thú y.

Nếu không phát sinh vấn đề về sức khỏe sau thời gian này, chúng sẽ được đưa ra khu vực tham quan để hòa nhập cùng các loài động vật khác trong vườn thú.

Đàn vịt được chăm sóc, tắm rửa, sáng 29/11. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trước đó, đàn vịt xuất hiện trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng vào ngày 25/11. Chúng trở nên nổi tiếng khi một người dân địa phương chụp lại và đăng tải trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Vịt đi nghỉ dưỡng ở resort 5 sao".

Đến ngày 26/11, đại diện khu resort cho biết sự xuất hiện của đàn vật nuôi khiến du khách, đặc biệt là khách quốc tế, thích thú, ghi lại khoảnh khắc chúng chạy lạch bạch đi lại trong khuôn viên resort, "ăn bánh pizza".

Đàn vịt sau đó tách thành từng nhóm nhỏ, di chuyển khắp resort từ khu vui chơi giải trí, quanh hồ trong khu vực spa cho đến biệt thự riêng biệt, sân golf.

Hình ảnh được nhiều Fanpage chia sẻ lại, thu hút hơn chục nghìn lượt tương tác. Khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đây chính là đàn vịt bị lũ cuốn trôi trong trận lụt lịch sử ngày 18/11. Tuy nhiên, phía resort cho biết vẫn chưa thể khẳng định thông tin này.

Nhân viên khu nghỉ dưỡng đưa đàn vịt về sở thủ để chăm sóc. Ảnh: Đơn vị cung cấp.