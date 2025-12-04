Phú Quốc được tìm kiếm nhiều nhất cuối năm

Dịp cuối năm, du khách Việt dành sự quan tâm lớn đến Phú Quốc, Đà Lạt và TP.HCM. Đối với điểm đến quốc tế, Bangkok gây chú ý với SEA Games 33, Tokyo và Seoul hấp dẫn nhờ mùa tuyết.

Du khách ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo nền tảng du lịch số Booking.com, nhu cầu du lịch dịp Tết Dương lịch tăng mạnh do kỳ nghỉ rơi sát cuối tuần. Đơn vị trên báo cáo lượt tìm kiếm phòng khách sạn giai đoạn 1/10-15/11 với ngày nhận phòng từ 20/12/2025 đến 5/1/2026 cho thấy Phú Quốc là điểm đến được quan tâm nhất, với mức tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo sau là Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội - những đô thị nhộn nhịp với chuỗi sự kiện đón Giáng sinh, năm mới.

Các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né tiếp tục là lựa chọn quen thuộc cho kỳ nghỉ thư giãn ngắn ngày, trong khi Hội An và Sa Pa hấp dẫn nhóm du khách muốn hòa mình vào văn hóa bản địa và không khí lạnh đặc trưng cuối năm.

Cầu thủ Đình Bắc trong trận ra quân tại SEA Games 33 chiều tối 3/12, khi đội tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 trên sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) là 3 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất mùa lễ hội. Bangkok hấp dẫn bởi chuỗi sự kiện cuối năm sôi động, trong đó có SEA Games 33; Tokyo, Seoul nổi bật với không khí lễ hội đặc trưng và các trải nghiệm mùa đông như tắm onsen, trượt tuyết...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiều công ty lữ hành cho biết nhu cầu đặt tour Đông Bắc Á dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch đang tăng mạnh, các đoàn khởi hành trong giai đoạn này gần như kín chỗ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho hay lượng khách đặt tour mùa lễ hội năm nay tăng 15-20% so với cùng kỳ. Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt hút khách nhờ các trải nghiệm mùa đông, trong khi Thái Lan - vốn là điểm đến truyền thống - tiếp tục được ưa chuộng hàng đầu bởi sự gần gũi, chi phí hợp lý.

Xếp ở vị trí thứ 4 là Đài Bắc (Trung Quốc), theo sau là Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia). Chiang Mai (Thái Lan) xếp thứ 9 nhờ cảnh quan miền núi trong lành, không khí se lạnh đặc trưng mùa cuối năm và loạt lễ hội văn hóa kéo dài suốt tháng 12