Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Phú Quốc được tìm kiếm nhiều nhất cuối năm

  • Thứ năm, 4/12/2025 10:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dịp cuối năm, du khách Việt dành sự quan tâm lớn đến Phú Quốc, Đà Lạt và TP.HCM. Đối với điểm đến quốc tế, Bangkok gây chú ý với SEA Games 33, Tokyo và Seoul hấp dẫn nhờ mùa tuyết.

Du khách ngắm hoàng hôn tại Phú Quốc. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo nền tảng du lịch số Booking.com, nhu cầu du lịch dịp Tết Dương lịch tăng mạnh do kỳ nghỉ rơi sát cuối tuần. Đơn vị trên báo cáo lượt tìm kiếm phòng khách sạn giai đoạn 1/10-15/11 với ngày nhận phòng từ 20/12/2025 đến 5/1/2026 cho thấy Phú Quốc là điểm đến được quan tâm nhất, với mức tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo sau là Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội - những đô thị nhộn nhịp với chuỗi sự kiện đón Giáng sinh, năm mới.

Các thành phố biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né tiếp tục là lựa chọn quen thuộc cho kỳ nghỉ thư giãn ngắn ngày, trong khi Hội An và Sa Pa hấp dẫn nhóm du khách muốn hòa mình vào văn hóa bản địa và không khí lạnh đặc trưng cuối năm.

Phu Quoc anh 1

Cầu thủ Đình Bắc trong trận ra quân tại SEA Games 33 chiều tối 3/12, khi đội tuyển U22 Việt Nam thắng U22 Lào 2-1 trên sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Minh Chiến.

Trong khi đó, Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc) là 3 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất mùa lễ hội. Bangkok hấp dẫn bởi chuỗi sự kiện cuối năm sôi động, trong đó có SEA Games 33; Tokyo, Seoul nổi bật với không khí lễ hội đặc trưng và các trải nghiệm mùa đông như tắm onsen, trượt tuyết...

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhiều công ty lữ hành cho biết nhu cầu đặt tour Đông Bắc Á dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch đang tăng mạnh, các đoàn khởi hành trong giai đoạn này gần như kín chỗ.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Vietluxtour, cho hay lượng khách đặt tour mùa lễ hội năm nay tăng 15-20% so với cùng kỳ. Nhật Bản và Hàn Quốc đặc biệt hút khách nhờ các trải nghiệm mùa đông, trong khi Thái Lan - vốn là điểm đến truyền thống - tiếp tục được ưa chuộng hàng đầu bởi sự gần gũi, chi phí hợp lý.

Xếp ở vị trí thứ 4 là Đài Bắc (Trung Quốc), theo sau là Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia). Chiang Mai (Thái Lan) xếp thứ 9 nhờ cảnh quan miền núi trong lành, không khí se lạnh đặc trưng mùa cuối năm và loạt lễ hội văn hóa kéo dài suốt tháng 12

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Phú Quốc thành điểm đến xu hướng toàn cầu 2026

Với loạt bãi tắm tuyệt đẹp trải dài, chuỗi resort đẳng cấp và mạng lưới đường bay ngày càng mở rộng, Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho năm 2026.

09:25 30/10/2025

Phú Quốc tuyệt vời top 3 thế giới

Tại giải thưởng Readers’ Choice Awards 2025 của Condé Nast Traveler, Phú Quốc vươn lên dẫn đầu châu Á, lọt top 3 thế giới với 95,51 điểm, vượt Maldives, Maui và Bali.

13:15 10/10/2025

Linh Huỳnh

Phú Quốc TP.HCM Phú Quốc Điểm đến cuối năm du lịch lễ hội Du lịch Phú Quốc Du lịch Đà Nẵng ăn chơi TP.HCM điểm đến xu hướng Travel Trends 2025 SEA Games 33

    Đọc tiếp

    Canh bien 'phat sang' hiem thay o TP.HCM hinh anh

    Cảnh biển 'phát sáng' hiếm thấy ở TP.HCM

    18 giờ trước 18:20 3/12/2025

    0

    Đêm 29/11, nhiều du khách cắm trại tại Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý