130 cái bánh bột lọc trong hành lý 47 kg sang Nhật Bản của khách Việt

Mang theo 47 kg hành lý, Trần Văn Tâm phải ăn liền 30 chiếc bánh bột lọc ngay tại sân bay. Nguyên nhân là phần nhân tôm thịt trong bánh không được phép mang vào Nhật Bản.

Chàng trai Việt cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc trước khi bay sang Nhật Trần Văn Tâm mang theo 3 kg, tương đương 130 chiếc bánh do mẹ chuẩn bị, dự định làm quà tặng người quen ở Nhật Bản.

Sau một ngày trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội vì phải cố ăn 30 chiếc bánh bột lọc tại sân bay, Trần Văn Tâm (quê Đồng Tháp), hiện làm phiên dịch tại Nhật Bản, nói "vẫn chưa hết ngỡ ngàng" về tình huống dở khóc dở cười của bản thân.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tâm kể ngày 16/11, trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Tokyo, anh mang theo 47 kg hành lý gồm nhiều món ăn Việt để dùng dần và làm quà biếu bạn bè.

Trong số đó có 130 chiếc bánh bột lọc (khoảng 3 kg) do mẹ anh tự tay chuẩn bị. Nhân bánh gồm tôm và thịt, thuộc nhóm chế phẩm từ thịt bị cấm mang vào Nhật Bản.

Tâm dự định mang 3 kg bánh bột lọc sang Nhật nhưng không thành công. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tâm cho biết trước đây từng hai lần về nước nhưng không để ý tới quy định này. Khi được nhân viên hãng bay nhắc nhở, anh quyết định "cố gắng ăn càng nhiều càng tốt", tránh tặng cho hành khác khác vì lo sợ họ gặp vấn đề sức khỏe.

Tại khu vực chờ lên máy bay, nam du khách vừa ăn bánh vừa uống nước tăng lực để "cho mau tiêu", dù vẫn lo sẽ bị đầy bụng khi lên máy bay. Dù vậy, việc phải bỏ lại 100 chiếc bánh do chính mẹ làm khiến anh tiếc nuối.

Mấy năm trước, Tâm sang Nhật theo sự giới thiệu của một giám đốc công ty tại Hà Nội. Anh cho biết Nhật Bản quản lý xuất nhập cảnh rất chặt, nhất là trong bối cảnh tăng cường kiểm soát người nước ngoài vi phạm pháp luật. Dù mang theo khá nhiều đồ, anh cho biết chuyến đi lần này "may là không sao cả".

Những món ăn, đồ dùng khác Tâm mang từ Việt Nam sang Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi câu chuyện ăn 30 chiếc bánh bột lọc trong thời gian ngắn lan truyền trên mạng xã hội, Tâm bày tỏ bất ngờ trước phản ứng của người dùng mạng. Anh hài hước nói không muốn mọi người "cười trên nỗi đau" và mong trường hợp của mình trở thành bài học cho các du khách khác.

Đến nay, mẹ anh vẫn chưa hay chuyện con trai "nổi tiếng bất đắc dĩ", chỉ có vài anh chị em trong nhà thắc mắc vì sao "ăn vậy thôi mà ai cũng biết".

Những lần trước về nước, Tâm chỉ chú ý quy định cấm mang rau, hoa quả. Do nhiều lần đến Nhật lúc rạng sáng nên chưa từng bị kiểm tra kỹ về thực phẩm. Tuy nhiên, anh luôn cố gắng tuân thủ quy định, đặc biệt khi Nhật Bản đang siết chặt quản lý đối với người nước ngoài.

Theo Tổ chức Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), việc mang thịt và mọi sản phẩm từ thịt vào Nhật Bản là hành vi bị cấm tuyệt đối, áp dụng cho cả đồ dùng cá nhân, quà tặng, hàng mua tại sân bay hay sản phẩm đã chế biến, hút chân không.

Tâm check-in tại thành phố Kamakura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Quy định nghiêm ngặt này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, cúm gia cầm và nhiều loại sâu bệnh gây hại thực vật.

Từ ngày 1/7/2020, Chính phủ Nhật Bản nâng mức phạt tối đa với hành vi mang thịt hoặc sản phẩm từ thịt trái phép lên 3 triệu yen đối với cá nhân, hoặc 50 triệu yen đối với tổ chức.

Người vi phạm có thể bị áp dụng hình phạt tù tối đa 3 năm. Thậm chí, nhiều trường hợp đã bị bắt giữ tại sân bay do cố ý mang thực phẩm nguồn gốc động vật mà không khai báo.

Nhân viên kiểm dịch động vật tại sân bay có quyền kiểm tra toàn bộ hành lý, đặt câu hỏi, thu giữ và tiêu hủy ngay các sản phẩm bị cấm. Nếu du khách không khai báo, cơ quan kiểm dịch sẽ lưu lại hộ chiếu và thẻ lên máy bay, đồng thời xử phạt theo quy định.

Quy định áp dụng cho các sản phẩm từ động vật móng chẻ (như bò, lợn, cừu, dê, hươu), ngựa, gia cầm, chó, thỏ và ong.

Các mặt hàng bị cấm gồm:

Thịt và nội tạng ở mọi dạng: tươi, đông lạnh, nấu chín, chế biến

Khô bò, giăm bông, xúc xích, thịt xông khói, bánh bao nhân thịt

Trứng, vỏ trứng

Xương, mỡ, da, lông, gân, móng, sừng

Sữa tươi và một số sản phẩm sữa

Rơm và cỏ khô từ các khu vực nhất định

Chó nghiệp vụ đánh hơi hành lý của hành khách tại sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản, năm 2024. Ảnh: Mainichi.

Nhiều du khách cho rằng các sản phẩm hút chân không, đã nấu chín hoặc mua tại cửa hàng miễn thuế đều được phép mang vào Nhật. Tuy nhiên, tất cả loại sản phẩm thịt đều bị xử lý như nhau nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Một số người tin rằng mang theo một lượng nhỏ để dùng cá nhân sẽ được bỏ qua, nhưng quy định nêu rõ mọi sản phẩm không có giấy kiểm dịch đều bị cấm, bất kể số lượng lớn hay nhỏ.

Trong khi đó, các sản phẩm từ cá, như cá khô hay hải sản chế biến, được phép mang vào vì không nằm trong diện kiểm dịch. Tuy nhiên, nhân viên kiểm dịch vẫn có thể kiểm tra để đảm bảo không chứa thành phần thịt hay trứng.