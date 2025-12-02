50 năm Quốc khánh Lào: Du khách gọi Viêng Chăn là 'một bí mật'

Du khách Steller nhận xét thủ đô Viêng Chăn của Lào gợi cảm giác về một thành phố còn nguyên vẻ tĩnh lặng và chân thật, như một "bí mật" chỉ mở ra khi thật sự tìm hiểu.

Tượng đài Patuxai ở Viêng Chăn, một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của thành phố. Ảnh: Karl Hendon.

Aditta Kittikhoun đã quen với việc nhiều người không biết quê hương anh ở đâu. Lớn lên tại Mỹ, Kittikhoun quyết định trở về Viêng Chăn (Lào) lập nghiệp.

Anh hiện điều hành một công ty truyền thông và marketing sáng tạo tại thành phố có khoảng 850.000 dân.

"Tôi thấy sống ở đây rất thoải mái, dễ chịu, mọi người đối xử tử tế với nhau. Tôi thích không khí ở đây, muốn sống lâu dài tại thành phố này", anh nói với CNN.

Những điểm tham quan đặc trưng

Dù Viêng Chăn đã tồn tại hàng thế kỷ bên dòng Mekong, ngày 2/12 đánh dấu 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2/12/1975 - 2/12/2025).

Đây không phải "Bangkok bên sông Mekong". Lào không giáp biển và đón lượng khách ít hơn nhiều so với các nước láng giềng có bờ biển dài.

Thành phố không có các tòa nhà chọc trời, hệ thống giao thông công cộng cũng hạn chế. Sân bay nhỏ của Viêng Chăn chỉ có 6 cổng, chủ yếu phục vụ các chuyến bay ngắn trong khu vực.

Các thương hiệu toàn cầu ở đây rất hiếm. Phần lớn chuỗi cửa hàng là của Thái Lan hoặc Trung Quốc, dù vài năm gần đây đã xuất hiện một số cửa hàng Starbucks. Khi đó, cốc Starbucks in chữ "Vientiane" thậm chí trở thành món đồ sưu tầm bất ngờ trên mạng.

Năm 2024, khách sạn DoubleTree by Hilton mở cửa tại đây, trở thành một trong những thương hiệu khách sạn phương Tây đầu tiên có mặt tại thành phố.

Toàn cảnh khách sạn DoubleTree by Hilton tại Lào. Ảnh: DoubleTree by Hilton.

Hai điểm đến nổi bật nhất là Tượng đài Chiến thắng Patuxai - công trình dành để tưởng nhớ những người Lào đã chiến đấu giành độc lập khỏi Pháp và chùa Wat Si Saket nổi tiếng với hàng nghìn tượng và hình vẽ Phật.

Điều đầu tiên khiến đa số du khách chú ý khi đến Viêng Chăn là cái nóng. Giống các thủ đô khác ở Đông Nam Á, khí hậu tại đây nóng ẩm, với mùa hè kéo dài và mùa mưa rõ rệt.

Ngoài ra, xe máy lao nhanh qua những ngôi đền Phật giáo và các tòa nhà hành chính phong cách Brutalist thấp tầng. Trong công viên và quảng trường, người dân tụ tập trên các chiếc ghế nhựa, ăn đồ nướng kèm chai bia Beerlao quen thuộc.

Quốc kỳ Lào với màu đỏ và xanh đậm với vòng tròn trắng được treo giữa các tán cây hoặc dán bên hông xe hàng rong.

Người dân thưởng thức đồ ăn đường phố ở Viêng Chăn. Ảnh: Mladen Antonov.

Phần lớn du khách đến Lào như một điểm trong hành trình Đông Nam Á. Nhiều người không chọn Viêng Chăn làm điểm dừng mà đi thẳng tới Luang Prabang - cố đô được UNESCO công nhận, nổi tiếng với kiến trúc Pháp cổ.

Thị trường khách lớn nhất hiện nay là Trung Quốc. Tuyến đường sắt cao tốc do Trung Quốc hỗ trợ, kết nối Luang Prabang - Vang Vieng - Viêng Chăn, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa thủ đô và Luang Prabang xuống còn hai giờ, thay vì cả ngày đi ôtô.

Dù du khách Trung Quốc vẫn cần visa, yêu cầu này được miễn nếu họ đặt tour qua công ty lữ hành Lào giúp lượng khách tăng mạnh. Nhiều hướng dẫn viên tiếng Trung xuất hiện tại khu vực biên giới để phục vụ nhu cầu này.

"Bí mật" Viêng Chăn

Luang Prabang có thể là nơi nổi tiếng nhất Lào. Nhưng với Sophie Steller, một người nước ngoài sống tại Viêng Chăn, cố đô này nhỏ và không có nhiều cư dân sống quanh năm như thủ đô.

Nhiều người nước ngoài đến Viêng Chăn làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, dạy tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (ngôn ngữ vẫn được sử dụng chính thức), hoặc làm việc tự do theo phong cách digital nomad.

Steller, đến từ Sydney, Australia, lần đầu sang Lào làm việc cho UNICEF năm 1999 và đã ở Viêng Chăn từ đó đến nay. Cô nhanh chóng yêu quý thành phố nhưng mong muốn có một nơi phục vụ cocktail ổn định, mở cửa Chủ nhật và có nhân viên nói tiếng Anh.

Để lấp khoảng trống này, cô và hai người bạn mở quán cà phê Sticky Fingers tại trung tâm thành phố cách đây 10 năm. Sau đó, cô mua lại phần của họ để trở thành chủ sở hữu duy nhất và tiếp tục ở lại Lào bằng visa doanh nhân.

Du khách Việt khám phá Viêng Chăn hồi tháng 7. Ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh.

Steller thích đạp xe hoặc chèo thuyền quanh các không gian xanh của Viêng Chăn trong những ngày nghỉ. Khi có bạn bè từ nơi khác đến thăm, cô luôn gợi ý họ đến COPE - tổ chức hỗ trợ nạn nhân bom mìn.

"Đó là trải nghiệm mở mang với nhiều người, kể lại một phần lịch sử chiến tranh và việc nơi này bị ném bom nặng nề thế nào", cô kể.

Khoảng 3 triệu lượt du khách đã đến Lào trong năm 2025, so với 32 triệu lượt du khách tới Thái Lan. Lào đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt du khách quốc tế mỗi năm.

Trong bối cảnh du lịch quá tải trở thành vấn đề ở nhiều nơi, người dân địa phương nói với CNN rằng họ yêu Viêng Chăn vì lối sống nhẹ nhàng, dễ chịu. Với những người nước ngoài như Steller, thành phố vẫn giống một "bí mật" được giữ khá kín.

"Tôi chưa bao giờ thấy chán nơi này. Chưa từng", cô nói.