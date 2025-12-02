Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào

Nghi thức mở màn bằng Quốc ca do Dàn nhạc Quân đội Nhân dân Lào trình tấu. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith phát biểu chúc mừng, chính thức khai mạc cuộc diễu binh - diễu hành. Ông nhấn mạnh sự biết ơn sâu sắc tới những chiến công hiển hách, tưởng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các lãnh đạo, chiến sĩ, anh hùng, đảng viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc Lào. Ông Sisoulith cũng nhiệt liệt hoan nghênh, chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn các nước bạn bè gần xa, đối tác phát triển, tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức xã hội đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Lào suốt 50 năm qua trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của nhân dân Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.