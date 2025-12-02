Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào

  Thứ ba, 2/12/2025 10:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 2/12, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane diễn ra tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane.

dieu binh, dieu hanh Lao anh 1

Tại Quảng trường Thatluang, thủ đô Vientiane, Đảng, Nhà nước Lào tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 2

Theo báo Vientiane Times, đây là một trong những cuộc diễu binh - diễu hành quy mô lớn nhất trong lịch sử Lào, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, giới tăng ni cùng nhiều đoàn đại biểu cấp cao từ các nước bạn bè thân thiết.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 3dieu binh, dieu hanh Lao anh 4

Ngay từ sáng sớm, các khối diễu binh và đông đảo người dân, khách mời và kiều bào Lào đã tập trung tại quảng trường Thatluang. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào; đại diện các bộ, ban, ngành và các địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng; đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Vientiane; các đoàn đại biểu quốc tế; đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Lào và đại diện các cộng đồng người Lào ở nước ngoài. Ảnh: Vientiane Times.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 5

Đoàn khách quốc tế được Nhà nước Lào đón tiếp trang trọng, trong đó có Tổng Bí thư Tô Lâm; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc Vương Hỗ Ninh; Ủy viên Bộ Chính trị Cuba Marta Ayala. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Nikolay Zhuravlev dẫn đầu phái đoàn Nga, còn Campuchia cử ông Samdech Pichey Sena Tea Banh đại diện tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 6

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 7

Nghi thức mở màn bằng Quốc ca do Dàn nhạc Quân đội Nhân dân Lào trình tấu. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith phát biểu chúc mừng, chính thức khai mạc cuộc diễu binh - diễu hành. Ông nhấn mạnh sự biết ơn sâu sắc tới những chiến công hiển hách, tưởng nhớ tới công lao và sự hy sinh to lớn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và các lãnh đạo, chiến sĩ, anh hùng, đảng viên, cán bộ, nhân dân các dân tộc Lào. Ông Sisoulith cũng nhiệt liệt hoan nghênh, chân thành cảm ơn và vô cùng biết ơn các nước bạn bè gần xa, đối tác phát triển, tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức xã hội đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Lào suốt 50 năm qua trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của nhân dân Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến trong lễ diễu binh Lào Chương trình tái hiện sức mạnh của lực lượng quốc phòng - an ninh, các bộ ngành cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc Lào. Điểm nhấn còn có màn trình diễn của trực thăng và máy bay chiến đấu trên bầu trời Vientiane, trong đó dàn trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số '50' biểu trưng cho 50 năm Quốc khánh và cờ khẩu hiệu 'Tinh thần 2/12 muôn năm'.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 8dieu binh, dieu hanh Lao anh 9dieu binh, dieu hanh Lao anh 10dieu binh, dieu hanh Lao anh 11

Cuộc diễu binh, diễu hành quy tụ màn trình diễn sức mạnh của lực lượng quốc phòng, an ninh, các bộ, ngành và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Lào. Chương trình còn bao gồm màn trình diễn trên không của trực thăng và máy bay chiến đấu.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 12dieu binh, dieu hanh Lao anh 13

Màn diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
dieu binh, dieu hanh Lao anh 14dieu binh, dieu hanh Lao anh 15

Một số lực lượng tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

