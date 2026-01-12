Chủ tịch Cuba gửi thông điệp tới Tổng thống Trump

Lãnh đạo Cuba đã thẳng thắn đáp trả yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc đạt thỏa thuận với Mỹ, khẳng định rằng: “Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì”.

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: TTXVN phát

Tờ The Hill (Mỹ) dẫn nội dung Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel đăng trên mạng xã hội X ngày 11/1 nêu bật: “#Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có quyền ra lệnh cho chúng tôi phải làm gì. Cuba không gây hấn, chúng tôi đã bị Mỹ tấn công suốt 66 năm. Cuba không đe dọa, chúng tôi chuẩn bị, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”.

Trước đó một ngày, Tổng thống Trump gợi ý rằng Cuba này nên tiến tới một thỏa thuận với Mỹ, trong bối cảnh các diễn biến quân sự gần đây tại Venezuela.

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social: “Sẽ không còn bất kỳ giọt dầu hay đồng tiền nào chảy vào Cuba - bằng không! Tôi mạnh mẽ khuyến nghị họ nên đạt được thỏa thuận, trước khi quá muộn”.

Bài đăng trên X của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Ông Trump cũng cáo buộc rằng Cuba đã sống trong nhiều năm nhờ lượng lớn dầu mỏ và tài trợ từ Venezuela. Tổng thống Trump còn nhận định rằng Cuba sẽ không còn nhận dầu hoặc tiền bạc cho "các dịch vụ an ninh" mà nước này cung cấp tại Venezuela

Cùng ngày 11/1, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez nhấn mạnh, giống như mọi quốc gia khác, Cuba có quyền tuyệt đối nhập khẩu nhiên liệu từ những thị trường sẵn sàng xuất khẩu và thực hiện quyền phát triển quan hệ thương mại mà không bị can thiệp hoặc lệ thuộc vào các biện pháp cưỡng chế đơn phương do Mỹ áp đặt.

Ngoại trưởng Rodriguez quả quyết rằng Cuba chưa bao giờ nhận và cũng không nhận bất kỳ khoản bồi thường bằng tiền hoặc vật chất nào cho các dịch vụ an ninh mà La Habana đã cung cấp.

Quan chức ngoại giao Cuba cũng bày tỏ quan ngại các hành động của Mỹ tại Venezuela, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa hòa bình và an ninh, không chỉ ở Cuba và khu vực Mỹ Latinh mà còn trên toàn thế giới.

Lực lượng Mỹ vào ngày 3/1 đã đột kích Venezuela đồng thời bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Mỹ cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela liên quan đến khủng bố ma túy và buôn bán ma túy. Về phần Tổng thống Maduro, ông bác bỏ mọi cáo buộc nhằm và khẳng định bản thân vô tội. Bên cạnh đó, ông khẳng định vẫn là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.