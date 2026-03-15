Iran trả đũa, phóng hàng loạt tên lửa vào Tel Aviv

Giao tranh tiếp diễn trên khắp Trung Đông trong sáng 15/3. Iran trả đũa Israel, phát động một loạt các cuộc tấn công trong đêm vào Tel Aviv và Ramla là ít nhất 3 người bị thương.

Tên lửa Israel tấn công thành phố Isfahan của Iran CNN xác thực video cho thấy có khói lớn bốc lên tại thành phố Isfahan thuộc miền Trung Iran. Truyền thông nhà nước Iran ngày 15/3 cho biết “một số địa điểm tại Isfahan đã bị tên lửa tấn công” từ máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel.

Iran nói sẵn sàng xem xét các đề xuất hòa giải

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với hãng truyền thông tiếng Arab Al-Araby Al-Jadeed rằng các quốc gia trong khu vực đang đưa ra những ý tưởng nhằm chấm dứt cuộc chiến trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải. Ông cho biết Tehran “sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào”.

Ông Araghchi cũng nói Iran chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ để đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ những căn cứ đó.

Tuy nhiên, các nước vùng Vịnh Ba Tư, trong đó có Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain, cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự như khách sạn, cảng và sân bay.

Một số quốc gia khác, trong đó có Saudi Arabia và Oman, cũng báo cáo các vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự nhưng không nêu rõ bên đứng sau.

Một số tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz trong ngày 14/3. Đồ họa: CNN

Ngoại trưởng Araghchi cũng cho hay eo biển Hormuz “mở cửa cho tất cả mọi người, ngoại trừ tàu của Mỹ và các đồng minh của nước này”. Tuy nhiên, do phần lớn lượng dầu đi qua eo biển này đến từ Iran hoặc từ các đồng minh của Mỹ như Saudi Arabia và Kuwait, tuyến vận chuyển này trên thực tế gần như bị đóng lại.

Giao tranh tiếp diễn trên khắp bầu trời Trung Đông

Theo New York Times, giao tranh tiếp diễn trên khắp Trung Đông trong sáng 15/3. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran tiếp tục tấn công các mục tiêu của Israel và Mỹ trên khắp Trung Đông.

Quân đội Israel xác nhận rạng sáng 15/3, tên lửa của Iran đã kích hoạt hệ thống báo động tại miền Trung và miền Nam nước này.

Xe cộ đỗ trên đường phố ở Tel Aviv, Israel bốc cháy khi trúng tên lửa của Iran. Ảnh: X

Quân đội Israel cũng cho biết họ đang tiến hành một làn sóng không kích mới tại miền Tây Iran. Theo quân đội Israel, kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, các chiến đấu cơ Israel đã thực hiện hơn 7.000 cuộc không kích, nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Iran, căn cứ quân sự, kho nhiên liệu và nhiều địa điểm khác.

Giới chức UAE xác nhận hệ thống phòng không đã đánh chặn các đợt tấn công bằng UAV xảy ra trên bầu trời Dubai. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo đã đánh chặn nhiều UAV tại khu vực gần thủ đô và miền đông nước này.

Người dân Isfahan, Iran: Mọi thứ rung chuyển

Một cư dân tại thành phố Isfahan của Iran cho biết thành phố này đã bị tấn công bằng một “quả bom cực mạnh” vào sáng 15/3. Người đàn ông nói với CNN rằng “mọi thứ đều rung chuyển” khắp thành phố và mô tả tình cảnh lúc đó là “kinh hoàng”.

“Vợ tôi lên cơn hoảng loạn lần thứ ba trong tuần này. Chúng tôi đang rời khỏi Isfahan”, người này nói.

Đoạn video được CNN xác định vị trí cho thấy những cột khói dày bốc lên trên bầu trời thành phố Isfahan ở miền Trung Iran.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các cột khói xuất hiện trong đoạn video.

Iran dọa tiêu diệt ông Netanyahu

Iran tuyên bố sẽ truy đuổi và tiêu diệt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh xung đột giữa Tehran với Mỹ và Israel ngày càng leo thang.

Các lãnh đạo Iran coi ông Netanyahu là người đứng sau các chiến dịch quân sự và các vụ ám sát nhằm vào giới lãnh đạo Iran thời gian qua.

Những tuyên bố này xuất hiện cùng lúc với nhiều tin đồn lan truyền trên mạng xã hội rằng ông Netanyahu đã bị ám sát trong một cuộc tấn công liên quan đến xung đột hiện nay. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng Israel nhanh chóng bác bỏ và khẳng định ông vẫn an toàn.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Căng thẳng giữa hai quốc gia ngày càng gia tăng sau khi Israel cùng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran, nhắm vào nhiều mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng.

Tehran sau đó đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa và UAV vào Israel và các căn cứ của Mỹ trong khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu và duy trì sức ép tại eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh chiến sự mở rộng, các bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Iran khẳng định sẽ trả đũa cho các tổn thất và truy đuổi những người mà họ coi là chịu trách nhiệm cho cuộc chiến, trong khi Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự và hạ tầng chiến lược của Tehran.

Phong trào Houthi dọa đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb

Phong trào Houthi ở Yemen tuyên bố có thể đóng cửa eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ và Israel tiếp tục leo thang chiến tranh với Iran. Nhóm này cảnh báo sẽ mở rộng các hoạt động quân sự trên tuyến hàng hải chiến lược ở Biển Đỏ để gây sức ép lên Washington và Tel Aviv.

Vị trí của eo biển Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz trên bản đồ. Đồ họa: Gfsis

Bab el-Mandeb là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng của thế giới, nối Biển Đỏ với vịnh Aden và tuyến đường tới kênh đào Suez. Houthi kiểm soát nhiều khu vực ven biển Yemen gần eo biển này và từng nhiều lần tấn công tàu thương mại hoặc tàu liên quan đến Israel, cho thấy khả năng gây gián đoạn vận tải quốc tế.

Trong bối cảnh xung đột Iran - Mỹ - Israel leo thang, lời đe dọa của Houthi làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự có thể lan rộng sang các tuyến vận tải năng lượng và thương mại toàn cầu. Nếu eo biển Bab el-Mandeb bị phong tỏa, dòng chảy hàng hóa và dầu mỏ qua Biển Đỏ có thể bị gián đoạn nghiêm trọng.

Kế hoạch hộ tống tàu dầu qua eo biển Hormuz của ông Trump “rất nguy hiểm”

Kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump điều tàu chiến tới eo biển Hormuz để hộ tống các tàu chở dầu bị Iran nhắm mục tiêu là một “nhiệm vụ rất nguy hiểm”, một chuyên gia chính sách đối ngoại nói với CNN.

Iran hiện gần như phong tỏa tuyến hàng hải hẹp này, nơi khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu thường đi qua, gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu và khiến ông Trump cân nhắc điều tàu hải quân tới khôi phục lưu thông an toàn.

Ngày 14/3, Tổng thống Mỹ cho biết “các quốc gia khác” cũng sẽ điều tàu chiến phối hợp với Mỹ để bảo vệ tuyến vận tải quan trọng đưa dầu từ Trung Đông ra thế giới, dù chưa rõ ông Trump đang nhắc tới những nước nào.

Hình ảnh cho thấy lượng tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trước và sau cuộc không kích của Mỹ-Israel vào Iran khiến Tehran phong tỏa eo biển này. Đồ họa: NYT

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và những nước khác” sẽ gửi tàu tới khu vực.

Tuy nhiên, bà Rosemary Kelanic, giám đốc Chương trình Trung Đông tại tổ chức Defense Priorities, cảnh báo: “Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm”.

Theo bà, Iran kiểm soát các vị trí cao ở phía bắc eo biển, cho phép nước này triển khai nhiều hình thức tấn công khác nhau, từ máy bay không người lái đến tên lửa.

Độ hẹp của eo biển càng làm gia tăng rủi ro. “Vì họ có thể tấn công từ bờ… nên gần như không có đủ thời gian phản ứng để ngăn tàu bị đánh trúng”, bà nói.

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), kể từ khi xung đột bùng phát, đã có ít nhất 17 tàu bị tấn công tại khu vực vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman.

Israel tung video phá hủy 250 UAV của Iran Đoạn video được Lực lượng Phòng vệ Israel đăng tải cho thấy không quân nước phát hiện các binh sĩ Iran đang trang bị vũ khí cho một UAV chuẩn bị phóng về phía Israel. Sau khi xác định mục tiêu, lực lượng này lập tức tấn công, phá hủy bệ phóng cùng nhóm binh sĩ và ngăn chặn kế hoạch phóng UAV.