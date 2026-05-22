Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Elon Musk lộ kho Bitcoin 1,45 tỷ USD trước thềm IPO

  • Thứ sáu, 22/5/2026 12:10 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Hồ sơ đăng ký IPO vừa nộp lên cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ đã hé lộ một chi tiết chấn động về tình hình tài chính của SpaceX: Tập đoàn này đang nắm giữ 18.712 Bitcoin.

Tỷ phú Elon Musk liên tục khiến mạng xã hội dậy sóng. Ảnh: Reuters.

Theo văn bản chính thức nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), tính đến sáng thứ Năm, khi thị trường giao dịch ở mức trên 77.000 USD/BTC, giá trị kho tiền số này của SpaceX đã vọt lên khoảng 1,45 tỷ USD, đem lại khoản lãi trên giấy tờ lên tới 789 triệu USD.

Dữ liệu từ hồ sơ cũng cho thấy số Bitcoin trên được thu mua với tổng giá trị gốc là 661 triệu USD, tương đương mức giá trung bình khoảng 35.000 USD/BTC tại thời điểm giải ngân. Lần gần nhất Bitcoin duy trì ở vùng giá 35.000 USD là vào tháng 11/2023. Trước đó, vào tháng 8/2023, thị trường từng xuất hiện thông tin SpaceX đã bán tháo một phần lớn danh mục tiền số của mình, theo Business Insider.

CEO kiêm nhà sáng lập Elon Musk từ lâu đã là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng tiền kỹ thuật số. Bên cạnh việc công khai hậu thuẫn đồng meme coin Dogecoin, tỷ phố này cũng đưa Bitcoin vào danh mục tài sản dự trữ chiến lược của Tesla.

Trong báo cáo tài chính quý I, Tesla cho biết đang nắm giữ hơn 11.000 Bitcoin, trị giá gần 900 triệu USD theo thị giá hiện tại. Đầu năm 2025, hãng xe điện này từng ghi nhận mức lợi nhuận quý tăng vọt nhờ đà bùng nổ của thị trường tiền số, giúp kéo doanh thu quý IV/2024 tăng thêm 600 triệu USD.

Dù sở hữu khối tài sản số đáng nể, danh mục của SpaceX vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân với các cá voi doanh nghiệp khác. Gã khổng lồ phân tích kinh doanh Strategy Inc. hiện là công ty đại chúng nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới với hơn 843.000 BTC, trị giá vượt mức 64 tỷ USD.

Bên cạnh các tính toán tài chính thực tế, Elon Musk chưa bao giờ từ bỏ sở thích khuấy đảo thị trường bằng những phát ngôn đầy ngẫu hứng. Năm 2021, ông từng tuyên bố SpaceX sẽ "đưa một đồng Dogecoin vật lý lên thẳng Mặt Trăng".

Dù cam kết này vẫn chưa được thực hiện, tham vọng không gian của SpaceX đang ngày một rõ ràng hơn với mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng. Đáng chú ý, hồ sơ S-1 lần này còn vạch ra một mục tiêu mới táo bạo hơn dành riêng cho Elon Musk: thành lập một thuộc địa của con người trên Sao Hỏa với "quy mô tối thiểu một triệu cư dân".

Con trai chiếm sóng truyền thông của tỷ phú Elon Musk Thủ tướng Trung Quốc có cuộc gặp với phái đoàn doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc. Đáng chú ý, con trai nhỏ của tỷ phú Elon Musk cũng có mặt.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Minh Anh

musk Bitcoin Elon Musk Mỹ Tiền mã hóa musk elon musk SpaceX AI mỹ openai Anthropic

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Elon Musk tiep tuc gay bao hinh anh

Elon Musk tiếp tục gây bão

17:04 20/5/2026 17:04 20/5/2026

0

Tỷ phú Elon Musk khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ video về siêu nhà ga đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Bom tan nghin ty USD ‘kich no’ tai chinh My hinh anh

Bom tấn nghìn tỷ USD ‘kích nổ’ tài chính Mỹ

8 giờ trước 05:00 22/5/2026

0

Cuộc đua IPO của SpaceX, OpenAI và Anthropic đang kích nổ "quả bom" tài chính lớn nhất năm tại Mỹ. Ba siêu startup tăng tốc lên sàn để thiết lập thế hệ tập đoàn nghìn tỷ USD mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý