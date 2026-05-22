Elon Musk lộ kho Bitcoin 1,45 tỷ USD trước thềm IPO

Hồ sơ đăng ký IPO vừa nộp lên cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ đã hé lộ một chi tiết chấn động về tình hình tài chính của SpaceX: Tập đoàn này đang nắm giữ 18.712 Bitcoin.

Tỷ phú Elon Musk liên tục khiến mạng xã hội dậy sóng.

Theo văn bản chính thức nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC), tính đến sáng thứ Năm, khi thị trường giao dịch ở mức trên 77.000 USD /BTC, giá trị kho tiền số này của SpaceX đã vọt lên khoảng 1,45 tỷ USD , đem lại khoản lãi trên giấy tờ lên tới 789 triệu USD .

Dữ liệu từ hồ sơ cũng cho thấy số Bitcoin trên được thu mua với tổng giá trị gốc là 661 triệu USD , tương đương mức giá trung bình khoảng 35.000 USD /BTC tại thời điểm giải ngân. Lần gần nhất Bitcoin duy trì ở vùng giá 35.000 USD là vào tháng 11/2023. Trước đó, vào tháng 8/2023, thị trường từng xuất hiện thông tin SpaceX đã bán tháo một phần lớn danh mục tiền số của mình, theo Business Insider.

CEO kiêm nhà sáng lập Elon Musk từ lâu đã là cái tên có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng tiền kỹ thuật số. Bên cạnh việc công khai hậu thuẫn đồng meme coin Dogecoin, tỷ phố này cũng đưa Bitcoin vào danh mục tài sản dự trữ chiến lược của Tesla.

Trong báo cáo tài chính quý I, Tesla cho biết đang nắm giữ hơn 11.000 Bitcoin, trị giá gần 900 triệu USD theo thị giá hiện tại. Đầu năm 2025, hãng xe điện này từng ghi nhận mức lợi nhuận quý tăng vọt nhờ đà bùng nổ của thị trường tiền số, giúp kéo doanh thu quý IV/2024 tăng thêm 600 triệu USD .

Dù sở hữu khối tài sản số đáng nể, danh mục của SpaceX vẫn còn khá khiêm tốn nếu đặt lên bàn cân với các cá voi doanh nghiệp khác. Gã khổng lồ phân tích kinh doanh Strategy Inc. hiện là công ty đại chúng nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới với hơn 843.000 BTC, trị giá vượt mức 64 tỷ USD .

Bên cạnh các tính toán tài chính thực tế, Elon Musk chưa bao giờ từ bỏ sở thích khuấy đảo thị trường bằng những phát ngôn đầy ngẫu hứng. Năm 2021, ông từng tuyên bố SpaceX sẽ "đưa một đồng Dogecoin vật lý lên thẳng Mặt Trăng".

Dù cam kết này vẫn chưa được thực hiện, tham vọng không gian của SpaceX đang ngày một rõ ràng hơn với mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng. Đáng chú ý, hồ sơ S-1 lần này còn vạch ra một mục tiêu mới táo bạo hơn dành riêng cho Elon Musk: thành lập một thuộc địa của con người trên Sao Hỏa với "quy mô tối thiểu một triệu cư dân".

