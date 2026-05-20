Elon Musk tiếp tục gây bão

Tỷ phú Elon Musk khiến mạng xã hội dậy sóng khi chia sẻ video về siêu nhà ga đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc. Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Ông Elon Musk trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua. Ảnh: Reuters.

Đoạn video được Elon Musk chia sẻ trên mạng xã hội X ghi lại toàn cảnh ga phía Đông Trùng Khánh. Đây là một trong những siêu dự án hạ tầng mới nhất của thành phố này, theo SCMP.

Trùng Khánh vốn nổi tiếng là "thành phố 8D" với địa hình núi non hiểm trở và những công trình kiến trúc viễn tưởng. Việc xây dựng một siêu nhà ga tại đây đã gây ấn tượng mạnh với vị tỷ phú Mỹ.

Theo thông tin từ video, ga phía Đông Trùng Khánh có tổng diện tích 1,22 km vuông, quy mô lớn gấp khoảng 5 lần nhà ga trung tâm tại New York. Điểm nhấn của công trình là hệ mái giàn thép dạng ống nặng 16.500 tấn, được lắp ráp dưới mặt đất rồi dùng hệ thống thủy lực nâng lên độ cao 57 m.

Toàn bộ hệ mái được chống đỡ bởi các cột trụ cao 41 m với thiết kế chuyên dụng nhằm tối ưu hóa khả năng kháng chấn. Dự án có ngân sách khoảng 7,8 tỷ USD , huy động 40.000 lao động và hoàn thiện chỉ trong 38 tháng tính từ khi duyệt thiết kế đến lúc khánh thành vào tháng 6/2025.

Động thái của Elon Musk tiếp tục thổi bùng cuộc tranh luận gay gắt về "tốc độ Trung Quốc" và sự trì trệ của hạ tầng phương Tây. Ông chủ Tesla vốn là người công khai ngưỡng mộ các thành tựu xây dựng của Bắc Kinh. Vào năm 2018, ông từng tuyên bố tiến độ phát triển hạ tầng của Trung Quốc "nhanh gấp 100 lần" so với Mỹ.

Tính đến ngày 20/5, video trên đã vượt mốc 50 triệu lượt xem. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cùng hàng loạt phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đồng loạt đưa tin về sự kiện này. Nguồn gốc đoạn video được xác định lấy từ kênh YouTube NextGen Manufacturing và được một người dùng khác chia sẻ lại trên X trước khi vị tỷ phú đăng tải.

Bài đăng của tỷ phú Elon Musk nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi đa chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng trước năng lực quy hoạch của các kỹ sư Trung Quốc trong việc hoàn thành dự án quy mô lớn một cách nhanh chóng. Ở góc nhìn khác, một số ý kiến băn khoăn liệu tốc độ phát triển quá nhanh có phần nào tạo áp lực lên không gian sống của cư dân đô thị hay không.

Bên cạnh đó, người xem cũng dành sự quan tâm đến tính xác thực của clip. Một số tài khoản chỉ ra những điểm bất hợp lý về mặt hình ảnh, như phân cảnh ở mốc 2:09 khi một chi tiết trông không tự nhiên, làm dấy lên nghi vấn video có sự can thiệp của công nghệ AI.