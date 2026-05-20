Ông Putin hội ngộ 'cậu bé' chụp ảnh 26 năm trước ở Bắc Kinh

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ hội ngộ kỹ sư Bành Phái, người từng là cậu bé chụp ảnh cùng ông tại Bắc Kinh năm 2000.

Ngày 20/5 tại nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội ngộ với Bành Phái - cậu bé từng chụp ảnh cùng ông tại Bắc Kinh cách đây 26 năm, nay đã trở thành một kỹ sư cầu đường, theo SCMP.

Bành Phái chính là cậu bé 12 tuổi từng bất ngờ được ông Putin bế lên và trò chuyện trong chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông vào năm 2000.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp kỹ sư Bành Phái tại nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Sau cái bắt tay thân mật, hai người ôm nhau và trao tặng những món quà lưu niệm. Ông Putin còn ký tặng lên bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đầu tiên họ gặp nhau cách đây hơn hai thập kỷ.

“Tôi thực sự bất ngờ khi có thể gặp lại ngài sau 26 năm”, Bành Phái xúc động nói với Tổng thống Nga.

Ông Putin bày tỏ vui mừng khi biết Bành từng sang Nga du học và đánh giá đó là một lựa chọn rất đáng trân trọng. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhắc đến sự khác biệt khí hậu giữa miền nam Trung Quốc - quê hương của Bành - với Moscow, đồng thời cảm ơn các nhà báo đã giúp ông tìm lại “cậu bé năm xưa”. Ông cho biết mình vẫn nhớ rất rõ cuộc gặp đặc biệt tại công viên Bắc Hải năm 2000.

Đáp lại, Bành Phái mô tả cuộc hội ngộ như “một cảnh phim khoa học viễn tưởng ngoài đời thực”.

Lần gặp đầu tiên giữa hai người diễn ra vào tháng 7/2000, khi ông Vladimir Putin bất ngờ ghé thăm công viên Bắc Hải sau chuyến tham quan Tử Cấm Thành trong chuyến công du Trung Quốc đầu tiên trên cương vị Tổng thống Nga. Khi đó, gia đình Bành từ tỉnh Hồ Nam lên Bắc Kinh du lịch.

Do chuyến ghé thăm không nằm trong lịch trình chính thức nên công viên không bị phong tỏa an ninh nghiêm ngặt. Trong lúc đi dạo, ông Putin chú ý tới cậu bé đang được cha bế lên lan can đá ven hồ để nhìn đoàn tùy tùng rõ hơn. Nhà lãnh đạo Nga sau đó bế cậu bé, hôn lên trán và trò chuyện ngắn bằng tiếng Nga.

Ông Putin chụp ảnh cùng Bành Phái tại công viên Bắc Hải, thành phố Bắc Kinh, ngày 19/7/2000. Ảnh: China Daily.

Khoảnh khắc đặc biệt ấy nhanh chóng xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc, còn gia đình Bành cẩn thận lưu giữ những bức ảnh và bài báo suốt nhiều năm.

Với Bành Phái, cuộc gặp đã để lại dấu ấn sâu sắc, mở ra sự quan tâm đặc biệt của anh đối với nước Nga.

Anh kể rằng ông Putin khi ấy giống như “một người chú hiền hậu”, còn cuộc gặp ngắn ngủi đã thay đổi cuộc đời mình. Từ đó, Bành bắt đầu tìm hiểu về Nga và theo học tiếng Nga.

“Trải nghiệm đặc biệt ấy khiến tôi tò mò hơn về Tổng thống Putin và đất nước Nga”, anh chia sẻ.

Năm 2007, Bành Phái nhận Học bổng Tổng thống Nga và sang học ngành kỹ thuật cầu đường, hầm tại Đại học Kỹ thuật Nhà nước về Ôtô và Đường bộ Moscow. Anh hoàn thành cả chương trình cử nhân lẫn thạc sĩ tại đây.

Bành cho biết quãng thời gian 7 năm sinh sống ở Moscow đã giúp anh hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Nga. Theo anh, các giảng viên và bạn bè Nga đều rất thân thiện với sinh viên quốc tế.

Hiện nay, Bành Phái là kỹ sư cao cấp tại Công ty Xây dựng số 6 thuộc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hồ Nam - doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án tại hơn 60 quốc gia.

Dù chưa có dịp quay lại Nga, anh vẫn thường xuyên theo dõi quan hệ song phương Nga - Trung. Theo Bành, các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước diễn ra ngày càng thường xuyên, trong khi hợp tác và giao lưu trên nhiều lĩnh vực cũng trở nên sôi động hơn.

Anh bày tỏ hy vọng Nga và Trung Quốc sẽ mở rộng hợp tác về hạ tầng trong thời gian tới, cho rằng hai nước có nhiều thế mạnh có thể bổ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Bành Phái cũng mong một ngày nào đó được đưa gia đình trở lại Moscow, dạo bước trong khuôn viên trường đại học cũ và kể cho các con nghe về đất nước cùng con người Nga mà anh từng gắn bó suốt nhiều năm.