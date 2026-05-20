Tuyên bố chung Nga-Trung: Cảnh báo thế giới trước nguy cơ 'luật rừng'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện, đồng thời cảnh báo nguy cơ chia rẽ và đối đầu trên thế giới.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký tuyên bố chung tại Bắc Kinh về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện, đồng thời làm sâu sắc quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Tân Hoa Xã đưa tin.

Trong đó, Nga và Trung Quốc đã ký một tuyên bố chung về việc hình thành một thế giới đa cực, khẳng định rằng những nỗ lực của “một số quốc gia” nhằm tự mình quản lý các vấn đề toàn cầu, áp đặt lợi ích của mình lên thế giới và hạn chế sự phát triển chủ quyền của các quốc gia khác đã “thất bại”, theo RT.

Hai bên đồng thời cảnh báo cộng đồng quốc tế đang đứng trước nguy cơ quay trở lại “luật rừng”.

Moscow và Bắc Kinh nhấn mạnh việc theo đuổi bá quyền trong quan hệ quốc tế là “không thể chấp nhận”, cho rằng không một quốc gia hay nhóm quốc gia nào có quyền kiểm soát các vấn đề toàn cầu, quyết định vận mệnh của nước khác hay độc chiếm cơ hội phát triển.

Tuyên bố cũng bày tỏ quan ngại trước xu hướng “tân thực dân”, đối đầu phe phái ngày càng gia tăng và nguy cơ thế giới bị chia rẽ sâu sắc trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động mạnh.

Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc không nêu đích danh quốc gia nào trong phần này của tuyên bố.

Theo hãng tin Reuters, văn bản do Điện Kremlin công bố bằng tiếng Nga nêu rõ tình hình thế giới đang trở nên phức tạp hơn, khi chương trình nghị sự về hòa bình và phát triển toàn cầu phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức mới.

Tuyên bố chung được đưa ra trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài hai ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ 19-20/5.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ ký kết tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20/5. Ảnh: Reuters.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sáng 20/5, tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung Quốc - Nga.

Phát biểu tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh năm nay đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung Quốc - Nga và 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, quan hệ song phương đạt được bước phát triển hiện nay nhờ việc không ngừng củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực và cùng bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế.

Ông Tập cho rằng với vai trò là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cường quốc có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Trung Quốc và Nga cần duy trì tầm nhìn chiến lược dài hạn, thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện ở cấp độ cao hơn nhằm phục vụ mục tiêu phát triển, phục hưng của mỗi nước, đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực gia tăng và cục diện quốc tế biến động sâu sắc, giá trị thời đại, ý nghĩa thực tiễn và tính chiến lược của Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Trung Quốc - Nga ngày càng trở nên nổi bật.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đã đạt “mức độ chưa từng có”, trở thành hình mẫu của quan hệ đối tác toàn diện và phối hợp chiến lược thực chất.

Liên quan hợp tác đa phương, ông Putin cho biết Nga và Trung Quốc đang tăng cường phối hợp tại Liên Hợp Quốc, BRICS cùng nhiều cơ chế quốc tế khác, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).