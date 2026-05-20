Thượng đỉnh Trung - Nga: Kêu gọi chấm dứt xung đột tại Trung Đông

Sáng 20/5, hội đàm với Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bìn tại Bắc Kinh đã chính thức khởi động Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung 2026 vào thứ Tư. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh mọi hành động thù địch tại Trung Đông cần phải chấm dứt ngay lập tức, đồng thời nhận định cục diện khu vực này đang đứng trước bước ngoặt quyết định giữa chiến tranh và hòa bình.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng việc thiết lập một nền hòa bình bền vững không chỉ mang lại sự ổn định cho khu vực, mà còn góp phần giảm bớt áp lực đối với nền kinh tế toàn cầu và hỗ trợ hạ giá dầu thế giới.

"Tôi đã đưa ra bốn đề xuất về việc bảo vệ và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông nhằm xây dựng hơn nữa sự đồng thuận quốc tế, giúp hạ nhiệt tình hình, chấm dứt các hành động thù địch và thúc đẩy hòa bình", Tân Hoa Xã dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 60.

Bên cạnh vấn đề Trung Đông, theo RT, chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng tập trung vào việc định hình lại cấu trúc quản trị quốc tế. Ông Tập Cận Bình tuyên bố hai quốc gia cần tăng cường phối hợp để xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu "công bằng và hợp lý hơn".

Nhận định về xu thế thế giới, ông Tập cho biết: "Chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bá quyền đang trỗi dậy, song hòa bình, phát triển và hợp tác vẫn là nguyện vọng của nhân dân và là xu thế tất yếu của thời đại chúng ta".

Ông đồng thời khẳng định với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Nga cần giữ vững tầm nhìn chiến lược dài hạn để thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước thông qua cơ chế phối hợp toàn diện chất lượng cao.

Sau các cuộc thảo luận hẹp, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình được mở rộng sang hình thức mở rộng với sự tham gia của các thành viên cấp cao trong phái đoàn hai nước nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác song phương.

