Trung Quốc trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Putin

Tối 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Bắc Kinh trong chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ giữa hai nước.

Máy bay chở Tổng thống Putin hạ cánh xuống sân bay lúc 23h15 (giờ địa phương), tức 22h15 theo giờ Việt Nam, theo Tân Hoa Xã.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là chuyến thăm thứ 25 ông Putin đến Trung Quốc. Chuyến công du diễn ra chỉ bốn ngày sau khi thủ đô của Trung Quốc hoàn tất việc tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tại sân bay, Tổng thống Putin được chào đón bằng nghi thức thảm đỏ trang trọng. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bắt tay nồng ấm đón tiếp nhà lãnh đạo Nga.

Đội danh dự đứng nghiêm trang hòa cùng tiếng hô vang "hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh" của các thanh thiếu niên vẫy cờ hai nước. Trước khi ông Putin lên xe, hai bên đã dừng lại trao đổi ngắn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả quan hệ giữa hai nước là "mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt đặc quyền" và khẳng định Moscow đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến đi này. Chuyến công du được lên lịch trùng với dịp kỷ niệm 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung.

Trong thông điệp video phát đi trước khi khởi hành, Tổng thống Putin gọi Chủ tịch Tập Cận Bình là "người bạn tốt lâu năm", đồng thời tuyên bố quan hệ song phương đã đạt đến "mức độ cao chưa từng có".

Ông nhấn mạnh tình hữu nghị này dựa trên sự hiểu biết, tin cậy và ủng hộ các lợi ích cốt lõi của nhau về chủ quyền cũng như thống nhất quốc gia.

Lịch trình chính thức của Tổng thống Putin bắt đầu vào sáng thứ Tư tại Quảng trường Thiên An Môn với lễ đón cấp nhà nước, tiếp theo là cuộc hội đàm và buổi thưởng trà thân mật cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong thời gian lưu trú tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga sẽ nghỉ tại Nhà khách Nhà nước Điếu Ngư Đài - địa điểm truyền thống dành cho các nguyên thủ quốc gia.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính đón tại sân bay. Ông lưu trú tại khách sạn năm sao Four Seasons và kết thúc chuyến thăm bằng buổi tiệc trà cùng bữa trưa làm việc tại Trung Nam Hải.