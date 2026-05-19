Nga-Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề như bảo vệ chủ quyền

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ghi hình một bài phát biểu gửi đến nhân dân Trung Quốc trước chuyến thăm chính thức Bắc Kinh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cho biết, ông “rất vui mừng” được thăm Bắc Kinh một lần nữa theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - một “người bạn tốt lâu năm”.

“Các chuyến thăm lẫn nhau và các cuộc đàm phán cấp cao Nga - Trung là một phần quan trọng không thể thiếu trong nỗ lực chung của chúng ta nhằm thúc đẩy toàn diện và khai phá tiềm năng vô hạn trong quan hệ giữa hai nước”, ông Putin nói.

Tổng thống Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19 - 20/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm trùng với kỷ niệm 25 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga - Trung.

Tổng thống Nga cho biết, hiệp ước này đã đặt “nền tảng vững chắc cho mối quan hệ chiến lược thực sự và quan hệ đối tác toàn diện” giữa hai nước.

Ông nói thêm rằng quan hệ Moscow - Bắc Kinh đã đạt đến “mức độ chưa từng có”. Hai nước sẵn sàng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi và bình đẳng, sẵn sàng "hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia".

Tổng thống Putin cho biết, Nga và Trung Quốc đang mở rộng hợp tác trong chính trị, kinh tế, quốc phòng và trao đổi nhân đạo. Những vấn đề này sẽ định hình chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán sắp tới tại Bắc Kinh.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, Tổng thống Putin sẽ đến Trung Quốc cùng một phái đoàn cấp cao bao gồm các quan chức, bộ trưởng và người đứng đầu các công ty lớn của Nga. Khoảng 40 văn kiện song phương dự kiến sẽ được ký kết trong chuyến thăm, bao gồm một tuyên bố chung về việc làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

“Tôi đánh giá cao cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình về hợp tác lâu dài với Nga”, ông Putin nói. “Tôi tin chắc rằng mối quan hệ nồng ấm và hữu nghị của chúng ta cho phép chúng ta vạch ra những kế hoạch táo bạo nhất cho tương lai và hiện thực hóa chúng”.

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh sự gia tăng thương mại giữa hai nước, nói rằng con số đã “vượt xa mốc 200 tỷ USD ”. Ông lưu ý rằng các khoản thanh toán song phương hiện nay hầu như được thực hiện hoàn toàn bằng đồng rúp và nhân dân tệ.

Ông Putin cũng hoan nghênh việc áp dụng chế độ miễn thị thực song phương giữa Nga và Trung Quốc, cho rằng điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi kinh doanh và du lịch, đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho các mối quan hệ cá nhân giữa công dân Nga và Trung Quốc.

“Mối quan hệ chiến lược chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đóng vai trò ổn định quan trọng trên toàn cầu”, ông Putin nói. “Không liên minh chống lại bất kỳ ai, chúng ta tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng toàn cầu”.