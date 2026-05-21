Iran tuyên bố sẵn sàng dùng vũ khí mới nếu bị Mỹ tấn công

Một nguồn tin quân sự Iran nói với RIA Novosti ngày 21/5 rằng Tehran đang sở hữu những loại vũ khí hiện đại chưa từng được sử dụng trong cuộc đối đầu với Mỹ và Israel.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tập trận bắn tên lửa và tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Ảnh: IRNA/TTXVN

“Chúng tôi đã tự sản xuất các loại vũ khí hiện đại mà cho đến nay chưa từng được sử dụng trong chiến trường và trên thực tế cũng chưa được thử nghiệm”, nguồn tin cho biết.

RIA Novosti cho hay nguồn tin này đưa ra phát biểu trên khi đề cập tới “mức độ sẵn sàng của Iran trước khả năng Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công”.

Theo nguồn tin, Tehran không thiếu các biện pháp và năng lực cần thiết để đẩy lùi các cuộc tấn công.

“Về trang thiết bị và năng lực phòng thủ, chúng tôi không gặp bất kỳ sự thiếu hụt nào có thể ngăn cản nỗ lực bảo vệ đất nước”, nguồn tin nhấn mạnh. “Lần này, chúng tôi không có ý định hành động một cách kiềm chế”, nguồn tin nói thêm.

Cũng trong bài đăng này, ông Trump cho biết ông dự định nối lại chiến dịch tấn công “vào ngày mai” (tức ngày 19/5), đồng thời chỉ thị cho Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ hủy kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị trước đó.

Đến ngày 20/5, truyền thông đưa tin ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm căng thẳng liên quan tới các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn với Iran.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã điện đàm với ông Netanyahu để thông báo rằng các bên trung gian đang thúc đẩy một thư bày tỏ ý định nhằm chấm dứt xung đột và mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài một tháng. Nội dung đàm phán dự kiến bao gồm chương trình hạt nhân của Iran cũng như việc mở cửa eo biển Hormuz.

Hai nguồn tin Israel cho biết hai nhà lãnh đạo đang tồn tại bất đồng rõ rệt về cách xử lý vấn đề Iran trong thời gian tới. Một quan chức Mỹ được thông báo về cuộc điện đàm nói với Axios rằng Thủ tướng Israel đã thực sự thất vọng sau cuộc gọi.

Trong bối cảnh đó, ba nguồn tin khu vực nói với tờ The Jerusalem Post ngày 20/5 rằng các nỗ lực gần đây nhằm xây dựng một bản ghi nhớ và bộ nguyên tắc chung giữa Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển, dù vẫn còn nhiều khác biệt lớn.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận hiện tập trung vào việc thiết lập một khuôn khổ cho phép duy trì đàm phán, đồng thời tạm thời hạ nhiệt căng thẳng giữa Tehran và Washington. Tuy nhiên, giới chức Israel đánh giá rằng ngay cả khi đạt được các thỏa thuận ở cấp độ ngoại giao, giới lãnh đạo tối cao Iran nhiều khả năng cũng sẽ khó chấp nhận những nhượng bộ quan trọng.