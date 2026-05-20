Thông điệp từ ngoại giao trà đạo của Bắc Kinh

Bên cạnh các nghi thức chính thức tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh ngày 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng ông Putin trải nghiệm một buổi thưởng trà thân mật, để trao đổi về các vấn đề toàn cầu mang tính chiến lược.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vốn nổi tiếng với sở thích thưởng trà. Ông từng nhiều lần chủ trì các nghi thức trà đạo tinh tế trong quá trình tiếp đón các nguyên thủ quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên thưởng trà, trò chuyện cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, phu nhân Melania Trump cùng phu nhân các nước. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đối với nền ngoại giao Trung Quốc, trà là biểu tượng tinh hoa của văn hóa truyền thống. Việc mời nguyên thủ nước ngoài thưởng trà không chỉ thể hiện sự trọng thị, chân thành, hiếu khách, mà còn là không gian để các nhà lãnh đạo thảo luận các vấn đề quốc tế bằng tinh thần cởi mở.

Trước khi đón tiếp Tổng thống Nga, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng mời Tổng thống Mỹ Donald Trump dự buổi tiệc trà đặc biệt tại Trung Nam Hải. Đây là khu phức hợp dành cho lãnh đạo cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc, nơi đây thường được báo chí quốc tế so sánh như “Nhà Trắng của Trung Quốc”.

Giới quan sát nhận định, việc Bắc Kinh liên tiếp sử dụng "ngoại giao trà đạo" để tiếp đón lãnh đạo hai siêu cường Mỹ - Nga trong vòng hai tuần là minh chứng cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực khẳng định vị thế trung tâm, trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng biến động và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng.

Các chuyến thăm liên tiếp tới Bắc Kinh của lãnh đạo Nga và Mỹ, hai cường quốc được xem là ở thế đối trọng trong nhiều lĩnh vực, cũng được truyền thông nhà nước Trung Quốc đánh giá là dấu hiệu cho thấy vai trò và vị thế quốc tế ngày càng lớn của Bắc Kinh trong trật tự thế giới ngày càng phân cực.

Việc tổ chức tiệc trà để tiếp đón nhiều nguyên thủ đến từ các quốc gia khác nhau cũng cho thấy sự linh hoạt điều phối của Trung Quốc trong các mối quan hệ quốc tế, nhưng vẫn luôn giữ nguyên bản sắc của mình.

Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế, đặc biệt là về hình ảnh và thông điệp ngoại giao mà Bắc Kinh muốn truyền tải với thế giới.

Trong lần gặp năm 2024, ông Tập Cận Bình và ông Putin từng tháo cà vạt, trò chuyện ngoài trời bên tách trà tại Trung Nam Hải.

Tổng thống Putin từng gọi ông Tập là “người bạn thân thiết”, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi người đồng cấp Nga là “người bạn cũ”.

Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh thương mại song phương đang trên đà tăng trưởng và vững chắc, đánh dấu sự phục hồi toàn diện sau giai đoạn điều chỉnh mang tính chu kỳ vào năm 2024.