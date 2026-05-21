Iran công bố bản đồ kiểm soát quanh eo biển Hormuz

  • Thứ năm, 21/5/2026 12:08 (GMT+7)
Iran mới đây đã công bố bản đồ vùng biển do lực lượng nước này kiểm soát tại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu mọi tàu thuyền phải được cấp phép trước khi đi qua.

Tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý eo biển vùng Vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran hôm thứ Tư (20/5) đã công bố bản đồ vùng biển do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) kiểm soát.

Theo thông báo, phạm vi quản lý được xác định từ "đường thẳng nối liền núi Mubarak ở Iran và phía nam Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (phía đông eo biển), kéo dài đến đường thẳng nối liền điểm cuối của đảo Qeshm ở Iran và Umm Al Quwain thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (phía tây eo biển)".

Thông báo này nêu rõ rằng, tàu thuyền chỉ được phép đi qua vùng biển do Iran kiểm soát khi có sự cho phép của PGSA.

Bản đồ thể hiện khu vực kiểm soát mở rộng của Iran tại eo biển Hormuz.

Động thái được đưa ra sau khi Iran tuyên bố tăng cường các biện pháp kiểm soát tại eo biển Hormuz nhằm đáp trả điều mà Tehran gọi là "hành động gây hấn" từ MỹIsrael. Iran cũng cáo buộc Washington tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với tàu thuyền và cảng biển của nước này, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công bố trước đó.

Quỳnh Như/Tiền Phong

