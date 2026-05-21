Cuba lên án cáo buộc của Mỹ nhằm vào cựu Chủ tịch Raul Castro

Ngày 20/5, Chính phủ Cuba ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cùng ngày nhằm vào Đại tướng Raul Castro Ruz, nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tuyên bố nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để thực hiện hành động này, liên quan sự kiện dẫn đến việc bắn rơi 2 máy bay do tổ chức khủng bố Brothers to the Rescue có trụ sở tại Miami điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2/1996. Việc Brothers to the Rescue nhiều lần vi phạm không phận Cuba vì mục đích thù địch là điều ai cũng biết.

Hơn nữa, chính phủ Mỹ đã bỏ qua nhiều khiếu nại chính thức mà Cuba đã đệ trình trong giai đoạn đó lên Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) liên quan đến hơn 25 vụ vi phạm nghiêm trọng và cố ý không phận Cuba do các tổ chức nói trên thực hiện từ năm 1994 đến năm 1996, vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ.

Phản ứng của Cuba đối với việc vi phạm không phận của mình là một hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng.

Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, được Hiến chương Liên Hợp Quốc công nhận. Nhân dân Cuba tái khẳng định quyết tâm kiên định bảo vệ Tổ quốc và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, và với sức mạnh và sự kiên định tối đa, sự ủng hộ vô điều kiện và không thay đổi đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, Lãnh đạo Cách mạng Cuba.