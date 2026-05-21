Điện Kremlin lên tiếng về khả năng TT Putin gặp TT Trump ở Trung Quốc

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau bên lề hội nghị APEC tại Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga chiều 20/5 cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, người vừa kết thúc chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày tới Trung Quốc, đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng ông dự định tham dự hội nghị APEC tại Thâm Quyến vào ngày 18 – 19/11.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cũng đã tới Trung Quốc tuần trước, được cho là cũng phát tín hiệu rằng ông dự định tham gia hội nghị này.

Trong một phát biểu với các phóng viên hôm 20/5, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết: “Tổng thống của chúng tôi đã xác nhận rằng ông ấy sẽ tới dự hội nghị cấp cao APEC”, đồng thời chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng trong mọi trường hợp, nếu cả hai nhà lãnh đạo đều có mặt tại Trung Quốc, họ có lẽ sẽ gặp nhau và tổ chức gặp gỡ theo một dạng nào đó”.

Trợ lý tổng thống Liên bang Nga cũng cho biết thêm rằng “cho tới nay điều này vẫn chưa được thống nhất, nhưng xét tới triển vọng như vậy đang tồn tại, khó có khả năng bất kỳ bên nào sẽ từ chối”.

Một cuộc gặp tiềm năng tại Trung Quốc diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Alaska hồi tháng 8/2025, đánh dấu cuộc gặp trực tiếp đầu tiên và duy nhất giữa lãnh đạo Liên bang Nga và Mỹ kể từ khi xung đột Nga-Ukraine leo thang vào năm 2022.

Cuộc gặp khi đó kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho xung đột Nga-Ukraine, nhưng được cả hai phía mô tả là mang tính xây dựng.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump liên tục xen kẽ giữa việc chỉ trích Tổng thống Putin vì thiếu tiến triển trong thỏa thuận hòa bình Ukraine và ca ngợi mối quan hệ cá nhân giữa hai người.

Hai nhà lãnh đạo đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm tập trung vào cuộc xung đột Ukraine cùng các vấn đề quốc tế lớn khác, bao gồm cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran.

Tổng thống Trump cũng úp mở về khả năng tới thăm Liên bang Nga trong năm nay, khi nói với các phóng viên tuần trước rằng ông sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để hỗ trợ thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, trong bối cảnh các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moskva và Kyiv do Washington hậu thuẫn đang rơi vào bế tắc.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Trump.

Liên bang Nga tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ giải pháp hòa bình nào cũng phải dựa trên điều kiện Kyiv rút khỏi các khu vực còn lại ở Donbass hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine - điều mà Kyiv bác bỏ.