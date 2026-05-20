Điếu Ngư Đài - nhà khách bí ẩn nhất Trung Quốc

Tòa nhà số 18 tại Điếu Ngư Đài từng đón nhiều nguyên thủ thế giới, cũng là nơi ông Putin thường lưu trú và ví như ngôi nhà thứ hai của mình.

Điếu Ngư Đài là nhà khách quốc gia bí ẩn bậc nhất Trung Quốc. Ảnh: Picture China.

Giữa lòng thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp, có một khu vực gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài: yên tĩnh, kín đáo và được bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài - nơi từng đón hàng nghìn nguyên thủ, hoàng gia và lãnh đạo cấp cao thế giới, đồng thời cũng là địa điểm mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần gọi là “ngôi nhà thứ hai” của mình tại Trung Quốc.

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc ngày 19-20/5, ông Putin tiếp tục lưu trú tại tòa nhà số 18 - công trình sang trọng bậc nhất bên trong khuôn viên Điếu Ngư Đài, thường được truyền thông Trung Quốc gọi bằng cái tên Tòa nhà Tổng thống, theo People Daily.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhà lãnh đạo Nga trong hơn 20 chuyến công du Bắc Kinh suốt nhiều năm qua. Chính ông Putin từng chia sẻ trong chuyến thăm năm 2009 rằng: “Nơi này cho tôi cảm giác như ngôi nhà thứ hai”.

Nhà khách bí ẩn nhất Trung Quốc

Tọa lạc tại quận Hải Điền, phía tây Bắc Kinh, Điếu Ngư Đài rộng khoảng 420.000 m2, được ví như “ốc đảo ngoại giao” giữa đô thị hiện đại. Khu vực này gần như không mở cửa cho khách du lịch và luôn được bảo vệ ở mức an ninh cao nhất.

Bao quanh nhà khách là những bức tường cao cùng hàng cây cổ thụ rợp bóng. Từ bên ngoài, rất khó để quan sát bên trong ngoài sắc xanh um tùm của khu vườn và hình ảnh lính gác đứng nghiêm trước cổng.

Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào của Bắc Kinh: không tiếng còi xe, không dòng người đông đúc, chỉ đôi lúc vang lên tiếng còi hộ tống mỗi khi đoàn xe nguyên thủ tiến vào.

Điếu Ngư Đài có hai cổng chính ở phía Bắc và phía Đông. Bên trong khuôn viên là 18 tòa nhà khách mang phong cách kiến trúc khác nhau, cùng các công trình cổ, sân tennis, khu giải trí và nhiều khu vực hội nghị cấp cao.

Tên gọi “Điếu Ngư Đài” có nghĩa là “đài câu cá”. Nơi này vốn xuất hiện từ thời nhà Kim cách đây hơn 800 năm, là địa điểm câu cá yêu thích của Kim Chương Tông - vị hoàng đế thứ 6 của triều đại này.

Đến thời nhà Minh, khu vực được biến thành biệt viện nghỉ dưỡng ngoại ô của hoàng đế Vạn Lịch. Sang thời nhà Thanh, vua Càn Long tiếp tục cho mở rộng, đào hồ, trồng thêm cây xanh và xây dựng nơi đây thành một lâm viên hoàng gia quy mô lớn.

Dù trải qua nhiều thế kỷ, Điếu Ngư Đài ngày nay vẫn lưu giữ đậm nét vẻ đẹp của kiến trúc cung đình Trung Hoa cổ điển. Những hàng liễu rủ xuống mặt hồ phẳng lặng rộng khoảng 50.000 m², những hành lang sơn son thếp vàng cùng các khu vườn tĩnh mịch tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa thanh nhã.

Năm 1958, chính phủ Trung Quốc quyết định chọn Điếu Ngư Đài làm nhà khách quốc gia để phục vụ lễ kỷ niệm 10 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Kể từ khi hoàn thành vào năm 1959, nơi đây đã tiếp đón hơn 1.400 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và nhân vật cấp cao trên thế giới. Điếu Ngư Đài cũng trở thành một trong những địa điểm ngoại giao quan trọng nhất của Bắc Kinh, nơi diễn ra nhiều cuộc gặp mang tính bước ngoặt trong lịch sử quốc tế.

Không chỉ là nơi lưu trú, khu nhà khách còn được xem như “phòng khách quốc gia” của Trung Quốc. Trong khuôn viên hiện vẫn bảo tồn hàng trăm cây cổ thụ cùng nhiều cây lưu niệm do các nguyên thủ quốc tế tự tay trồng trong những chuyến thăm chính thức.

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao song phương, Điếu Ngư Đài còn là địa điểm tổ chức nhiều diễn đàn cấp cao như Diễn đàn Phát triển Trung Quốc - nơi quy tụ các CEO hàng đầu, học giả và quan chức kinh tế toàn cầu.

Tòa nhà Tổng thống - nơi nghỉ quen thuộc của ông Putin

Trong toàn bộ khuôn viên, tòa nhà số 18 nổi bật nhất về quy mô lẫn mức độ xa hoa. Đây là nơi nghỉ ngơi dành cho các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao khi thăm Trung Quốc.

Công trình được xây dựng theo phong cách kết hợp giữa kiến trúc Trung Hoa truyền thống và tiện nghi hiện đại, với không gian biệt lập, nội thất sang trọng cùng hệ thống an ninh đặc biệt nghiêm ngặt.

Nữ hoàng AnhF Elizabeth II từng lưu trú tại đây trong chuyến thăm Trung Quốc năm 1986, ngay sau khi tòa nhà hoàn thành.

Theo nhiều nguồn tin truyền thông Trung Quốc, mỗi lần tới Bắc Kinh, ông Putin gần như luôn chọn tòa nhà Tổng thống. Điều này phản ánh mức độ thân thuộc cũng như vị thế đặc biệt của nhà lãnh đạo Nga trong quan hệ với Trung Quốc.

Bên trong Điếu Ngư Đài còn có nhiều công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa Trung Hoa.

Nổi bật là Dưỡng Nguyên Trai - nơi thường tổ chức các quốc yến chiêu đãi lãnh đạo thế giới. Đây là tòa nhà cổ kiểu tứ hợp viện với sân vườn bao quanh, nội thất trang hoàng bằng thảm đỏ, cột sơn son thếp vàng, đèn lồng và các bức họa cổ Trung Quốc. Hai bên cột còn treo câu đối do hậu duệ hoàng gia nhà Thanh viết.

Dưỡng Nguyên Trai nằm ở phía cuối khuôn viên nhà khách, là nơi chính phủ Trung Quốc tổ chức tiệc chiêu đãi các lãnh đạo thế giới. Ảnh: Picture China.

Liền kề là Ngự Uyển - từng là hành cung của hoàng đế thời phong kiến. Khu vực này sở hữu những hàng cổ thụ cao vút, rặng trúc xanh cùng hành lang đỏ đặc trưng của kiến trúc cung đình. Ngày nay, Ngự Uyển được sử dụng cho các cuộc hội đàm, tiệc chiêu đãi và lưu trú cao cấp.

Trong khi đó, Tiêu Bích Hiên ở phía bắc khuôn viên được thiết kế theo kiểu đại sảnh mở hòa mình với thiên nhiên. Phía trước là hồ nước trong xanh - nơi từng là chốn câu cá, thưởng ngoạn của các hoàng đế và phi tần triều Thanh.

Nhiều cuộc đàm phán lịch sử

Không chỉ nổi tiếng bởi sự sang trọng và kín đáo, Điếu Ngư Đài còn gắn liền với nhiều sự kiện ngoại giao quan trọng của thế giới hiện đại.

Khách sạn số 17 trong khuôn viên - công trình mang phong cách hiện đại với nhiều phòng hội nghị đa chức năng - từng là nơi tổ chức các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên từ năm 2003 đến 2007.

Các cuộc họp có sự tham gia của Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc và Triều Tiên, được xem là một trong những nỗ lực ngoại giao đa phương lớn nhất châu Á đầu thế kỷ XXI.

Từ một lâm viên hoàng gia cổ đại đến trung tâm ngoại giao quyền lực của Trung Quốc hiện đại, Điếu Ngư Đài không chỉ là biểu tượng của sự kín đáo và quyền lực, mà còn phản ánh cách Bắc Kinh sử dụng không gian, văn hóa và lịch sử để xây dựng nghệ thuật ngoại giao mềm.