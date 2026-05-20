Ông Trump đăng ảnh áp giải ‘người ngoài hành tinh gợi cảm’

Tổng thống Trump đăng tải hàng loạt hình ảnh do AI tạo ra trong những ngày gần đây, trong đó có ảnh ông đứng cạnh một người ngoài hành tinh bị còng tay.

Ông Trump đăng ảnh do AI tạo ra khắc họa ông và các mật vụ áp giải người ngoài hành tinh.

Sau khi trở về Washington từ hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc, ông Trump dành những ngày cuối tuần để chơi golf và liên tục đăng tải nội dung trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trên nền tảng Truth Social, ông Trump đã chia sẻ một bức ảnh AI, khắc họa hình ảnh ông cùng các mật vụ Mỹ đang áp giải một sinh vật ngoài hành tinh bị còng tay và chân. Bài đăng này không đi kèm bất kỳ dòng chú thích hay lời giải thích nào.

Các bài đăng về sinh vật lạ của ông Trump xuất hiện chỉ hai tuần sau khi Bộ Chiến tranh giải mật và công bố khối lượng lớn tài liệu từng được xếp loại tuyệt mật liên quan đến các vật thể bay không xác định (UFO) do chính phủ Mỹ thu thập. Tuy nhiên, theo các chuyên gia đã rà soát kho hồ sơ này, không có “bằng chứng đáng kể” nào cho thấy sự tồn tại rõ ràng của người ngoài hành tinh trên Trái Đất.

Một số ảnh khác mô tả ông Trump điều khiển tàu vũ trụ trong khi nhiều phi thuyền khác phát nổ phía sau. Ông Trump cũng đăng hình ảnh AI khắc họa bản thân điều khiển trạm không gian ngoài vũ trụ và bắn laser xuống các mục tiêu trên Trái Đất.

Những bức ảnh do AI tạo ra xoay quanh đề tài không gian vũ trụ được ông Trump đăng tải trên Truth Social.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump nhiều lần đề cập tới UFO và người ngoài hành tinh, dù ông không phải Tổng thống Mỹ duy nhất trong thời hiện đại nhắc tới chủ đề này.

Tại một sự kiện ở Nhà Trắng, khi gặp gỡ phi hành đoàn thực hiện sứ mệnh Artemis II của NASA, ông Trump từng đề cập tới đợt công bố tài liệu UFO mới đây: “Tôi nghĩ một số nội dung sẽ rất thú vị với mọi người”. Ông Trump cho biết đây mới chỉ là “đợt công bố đầu tiên”, song chưa rõ liệu sẽ có thêm tài liệu nào được công khai.

Ông Trump còn chia sẻ những hình ảnh và bài viết truyền đi thông điệp rằng ông đang "trẻ ra và phong độ hơn".

Ngoài các ảnh do AI tạo ra, ông Trump còn đăng nhiều ảnh báo chí cho thấy ông gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm vừa diễn ra.

Một số bài đăng khác sử dụng ảnh AI khắc họa các cuộc tấn công bằng drone nhằm vào tàu hải quân Iran, nội dung này tiếp nối các cảnh báo trước đó của ông Trump rằng “thời gian đang cạn dần” đối với các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran.

Trước đó, trong ngày 16/5, nhiều bài đăng của ông Trump nhấn mạnh hình ảnh trẻ trung và khỏe mạnh của ông. Tổng thống Mỹ còn chia sẻ lại các bài viết khen ngợi ông “ngày càng trẻ hơn” và “lão hóa ngược”, trong bối cảnh chỉ còn khoảng một tháng nữa ông sẽ bước sang tuổi 80.

Ông Trump dự kiến sẽ trải qua đợt kiểm tra y tế mới tại Trung tâm Quân y Walter Reed trong ngày 26/5. Đây sẽ là lần khám thứ 4 của ông kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1 năm ngoái.