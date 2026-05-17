Lý do Elon Musk thích đồng hành với bé Lil X trong 14 người con

'Hoàng tử nhí công nghệ' Lil X trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Vì sao tỷ phú Elon Musk thích đồng hành với bé 6 tuổi này nhất trong số 14 người con?

Lil X xuất hiện bên tỷ phú Elon Musk bên trong Đại lễ đường Nhân dân. Ảnh: Reuters.



Là gương mặt đặc biệt tháp tùng Tổng thống Trump và ông bố tỷ phú Elon Musk sang Trung Quốc, cậu bé X Æ A-Xii (tên thường gọi là Lil X) đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội xứ tỷ dân.

Xuất hiện đầy tự tin tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, cậu nhóc 6 tuổi này lập tức chiếm trọn mọi ánh nhìn ngay bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Donald Trump và Tập Cận Bình.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cậu bé X Æ A-Xii tự tin nắm tay cha bước vào đại sảnh - nơi quy tụ các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ - Trung cùng dàn ông trùm công nghệ hàng đầu thế giới - càng khiến dư luận vô cùng thích thú.

Mỏ neo cảm xúc

Elon Musk luôn thích đưa con đi cùng tới nơi làm việc, tới các cuộc họp, cuộc gặp gỡ. Tỷ phú giàu nhất thế giới từng tiết lộ ông cần một “người hỗ trợ cảm xúc”.

Dù là người sống giữa công nghệ, máy móc và trí tuệ nhân tạo, Musk cho biết ông rất cần sự đồng hành của con người trong cuộc sống hàng ngày. Elon Musk không che giấu việc ông rất ghét phải ở một mình. Việc đưa con đi theo trong nhiều hoạt động được xem như một giải pháp để vị tỷ phú luôn có điểm neo cảm xúc.

"Elon Musk thích có trẻ nhỏ vây quanh, ông ấy cũng thích có người đồng hành và không hề đòi hỏi những người ở bên mình phải luôn giữ trật tự", tác giả Walter Isaacson, người chuyên nghiên cứu về cuộc đời Elon Musk và từng viết tiểu sử về vị tỷ phú, cho biết.

Theo chia sẻ của vị tỷ phú, “người hỗ trợ cảm xúc” ăn ý nhất với ông chính là cậu bé Lil X. Cậu bé thường xuyên xuất hiện bên cha nên cũng được xem là người con nổi tiếng nhất của Musk.

Sinh tháng 5/2020, Lil X là một trong 3 người con của Musk với ca sĩ Grimes. Khi tỷ phú Musk còn là trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump ở đầu nhiệm kỳ hai, Lil X còn từng xuất hiện tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng trong lúc Tổng thống Trump và tỷ phú Musk tiến hành họp báo. Có lúc, Lil X còn từng được đích thân Tổng thống Trump trông nom trong lúc cha của cậu bé vắng mặt.

Hình ảnh Lil X mặc áo và đeo túi mang đặc trưng thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc nhanh chóng gây sốt với công chúng xứ tỷ dân. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, Elon Musk từng chia sẻ trong một số cuộc phỏng vấn rằng Lil X có sự tò mò, hiếu kỳ, tính cách giàu năng lượng, cách thể hiện cảm xúc rất ngọt ngào, tạo nên sự dễ chịu cho người ở bên. Những nét tính cách này vừa có sự tương đồng, vừa tạo sự bổ trợ cảm xúc mà Elon Musk rất cần khi đối diện với áp lực công việc hàng ngày.

Tác giả Isaacson cũng xác nhận điều này. Từ quá trình theo sát Musk để lấy tư liệu viết tiểu sử, ông Isaacson nhận thấy cậu bé Lil X thực sự là một đứa trẻ ngọt ngào và có khả năng làm dịu tâm lý của vị tỷ phú trước áp lực công việc.

Musk cũng nhìn nhận Lil X như "phiên bản tí hon" của ông và đặt nhiều kỳ vọng vào cậu bé này. Lil X bước đầu đã thể hiện sự hứng thú với công việc mà cha theo đuổi. Cậu bé có thể ngồi yên trong các cuộc họp của cha, hay theo dõi các sự kiện phóng tên lửa một cách rất tập trung và điềm tĩnh. Điều này khiến cậu bé khá khác biệt so với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

Giữa hội nghị thượng đỉnh được cả thế giới quan tâm, sự xuất hiện của cậu bé Lil X gây bất ngờ. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, việc đưa con đi cùng trong các hoạt động công việc khiến vị tỷ phú bận rộn cảm thấy mình vẫn gắn bó sâu sắc, có dành thời gian và sự quan tâm cho các con. Điều này góp phần khiến ông cảm thấy thoải mái cả trong công việc và cuộc sống.

Tác giả Isaacson cho biết trong đời tư, tỷ phú Elon Musk rất quan tâm tới các con. "Dường như chính sự xuất hiện của những người con khiến Elon Musk có thêm nhiệt huyết trong công việc mà ông theo đuổi", tác giả Isaacson nhận định.

Từ năm 2000, khi chia sẻ về vai trò làm cha và phương pháp giáo dục, CEO Tesla cho biết: “Tôi sẽ áp dụng kinh nghiệm từ mối quan hệ với 5 con trai lớn để gắn kết với bé X (tên gọi tắt của X Æ A-Xii). Khi có chuyến công tác của Tesla tới Trung Quốc, tôi sẽ đưa các con theo cùng để tham quan Vạn Lý Trường Thành, hoặc đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Tây An để chiêm ngưỡng Đội quân đất nung”.

Musk còn nhiều lần kêu gọi tăng tỷ lệ sinh. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông từng nói “trẻ em rất tuyệt” và cho rằng “nếu con người không sinh đủ con, nhân loại sẽ biến mất”. Tính đến nay, Elon Musk được cho là có 14 người con với 4 phụ nữ. Dù vị tỷ phú “đông con” là vậy, nhưng Lil X vẫn được xem là gần gũi với Elon Musk hơn cả.

Elon Musk có sự quan tâm đặc biệt với chữ X. Nền tảng thanh toán đầu tiên do Musk thành lập được đặt tên là X. Công ty hàng không vũ trụ của Musk được đặt tên là SpaceX. Công ty trí tuệ nhân tạo của ông được đặt tên là xAI. Khi mua lại Twitter, tỷ phú đã đổi tên nền tảng mạng xã hội này thành X.

Việc sử dụng chữ cái yêu thích nhất để đặt tên cho con (tên khai sinh là X Æ A-Xii, tên thường gọi là Lil X) cho thấy Elon Musk có sự gắn kết đặc biệt với cậu con trai 6 tuổi.

Tính toán khôn ngoan

Theo ông Kurt Braddock, giáo sư truyền thông công chúng tại Đại học American, việc xuất hiện bên con nhỏ trong nhiều sự kiện còn là một động thái có tính toán, giúp Musk trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

“Điều đó khiến ông ấy có vẻ đời thường hơn và tạo ra góc nhìn nhân văn hơn đối với công chúng”, ông Braddock nói.

Lil X từng xuất hiện tại họp báo ở Nhà Trắng hồi tháng 2/2025. Ảnh: Reuters.

Thực tế, từ khi còn đang xây dựng hình ảnh cá nhân và muốn thu hút sự chú ý cho hãng xe điện Tesla mới được thành lập, Elon Musk đã để các con của ông xuất hiện tại các sự kiện.

Tại một buổi ra mắt sản phẩm ở cơ sở của Tesla đặt tại Thung lũng Silicon hồi năm 2015, trong lúc chương trình chưa bắt đầu, 5 người con của Musk chạy đuổi nhau khắp hành lang.

Sự hiện diện của các cậu bé nhà Musk từng tạo ra bầu không khí thoải mái, vui vẻ cho sự kiện. Điều này khiến một số sự kiện do Musk tổ chức trở nên khác biệt so với các sự kiện cứng nhắc và trang trọng của những công ty khác.

Ông Jon Haber, chuyên gia tư vấn truyền thông chiến lược và là giảng viên tại Đại học Harvard, cũng cho rằng việc các con của tỷ phú Elon Musk liên tục xuất hiện và tạo ra những khoảnh khắc lan truyền trên mạng xã hội nhìn chung mang lại lợi ích cho vị tỷ phú.

Grimes, bạn gái cũ của Musk và là mẹ ruột của Lil X, từng chỉ trích việc Musk cho con trai xuất hiện quá nhiều trước truyền thông. “Lil X không nên xuất hiện công khai quá nhiều như thế này. Tôi không biết chuyện này, nhưng tôi mừng vì con vẫn cư xử lịch sự”, Grimes từng viết trên nền tảng X khi Lil X cùng cha xuất hiện tại Nhà Trắng, khiến hình ảnh của cậu bé xuất hiện trên hàng loạt tờ tin tức.

Grimes cho biết cô không thích việc con trai bị chú ý quá nhiều. “Dù gia đình thế nào, tôi vẫn nghĩ trẻ con nên được đứng ngoài những việc của người lớn, còn X thì lại xuất hiện ở khắp nơi. Tôi nghĩ Elon thực sự xem thằng bé như người thừa kế và muốn đưa con đi khắp mọi nơi. X đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Tôi không biết nói thế nào nữa”, Grimes từng nói với Vanity Fair.

Lil X được Tổng thống Trump trông nom trong lúc cha bận công việc hồi tháng 3/2025. Ảnh: Reuters.

Theo nữ ca sĩ Grimes, việc Lil X được cha nhìn nhận là người thừa kế tiềm năng nhất khiến vị tỷ phú muốn trực tiếp nuôi dạy cậu bé.

Dường như tỷ phú Elon Musk tin rằng việc để Lil X sớm được trực tiếp quan sát cách cha giao tiếp và vận hành công việc sẽ có lợi cho sự phát triển của cậu bé.

Thế giới quan của Lil X được xây dựng trực tiếp từ các đại dự án của cha - bệ phóng vũ trụ, tổ hợp xe điện và những viễn cảnh nhân loại. Việc sớm tham gia vào các hành trình này đã hình thành ở cậu bé sự điềm tĩnh và dạn dĩ đặc biệt trước ống kính công chúng.

Cách dạy con của tỷ phú Elon Musk phần nào tương đồng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cũng là người dạy con theo cách để các con quan sát cách cha làm việc và tự học hỏi. Khi các con ông còn nhỏ, ông Trump từng cho phép các con đến văn phòng của ông ngồi chơi, học bài và thoải mái xem cách cha làm việc.

Các con của ông Trump cho biết chính việc được quan sát cha say mê làm việc, nên họ sớm có ý thức hoàn thiện bản thân để tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình.