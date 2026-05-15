'Ngoại giao nhí' chiếm sóng Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Trong chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh, sự hiện diện của X Æ A-Xii, con trai tỷ phú Elon Musk, cùng phụ kiện phong cách truyền thống Trung Quốc đã đặc biệt được quan tâm.

Elon Musk đi trên thảm đỏ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh cùng con trai X Æ A-Xii. Ảnh: Reuters.

Cậu bé tháp tùng cha trong cuộc hội đàm với giới chức cấp cao Trung Quốc, gây ấn tượng giữa không gian nghị sự trang trọng, theo The Sun.

Sức hút từ ‘ngoại giao nhí’

X Æ A-Xii, cậu con trai 6 tuổi của Elon Musk, đã thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế khi xuất hiện tại một cuộc họp kinh doanh cấp cao ở Bắc Kinh của Tổng thống Donald Trump.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Trung Quốc. Ngay khi hạ cánh để bắt đầu chương trình nghị sự hai ngày, ông Trump đã được hàng trăm thanh thiếu niên quân đội Trung Quốc vẫy cờ Mỹ chào đón. Elon Musk là một trong những đại diện doanh nghiệp tháp tùng phái đoàn lần này.

Bé X Æ A-Xii đã thu hút sự chú ý. Ảnh: Reuters, EPA, NYT.

Tại Đại lễ đường Nhân dân, X Æ A-Xii được ghi nhận mặc quần tối màu, áo sơ mi trắng kết hợp cùng áo gilê lụa xanh mang phong cách truyền thống Trung Quốc. Điểm nhấn trên trang phục là chiếc túi xách đầu hổ đang tạo nên làn sóng tìm kiếm trên các nền tảng thương mại điện tử tại quốc gia này.

Con trai của tỷ phú Musk thể hiện sự tự tin khi chào hỏi các quan chức Trung Quốc. Đây không phải lần đầu tiên X Æ A-Xii xuất hiện tại các sự kiện chính trị và kinh doanh quan trọng cùng cha mình. Trước đó, cậu bé từng hiện diện tại Phòng Bầu dục và tham gia bữa tiệc mừng kết quả bầu cử của ông Trump tại Mar-a-Lago.

Người đứng đầu Tesla và SpaceX tiết lộ trên mạng xã hội bé X Æ A-Xii đang học tiếng Quan Thoại.

Chiếc túi cháy hàng

Chiếc túi hình đầu hổ được cậu bé X Æ A-Xii mang tại Đại lễ đường Nhân dân đã khiến người mua sắm Trung Quốc đổ xô tìm kiếm trên các nền tảng trực tuyến.

Chiếc túi con trai Elon Musk đeo gây sốt mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Theo báo chí Trung Quốc, mẫu túi hình đầu hổ này là sản phẩm của Yaxiaoqi Handmade, một cửa hàng trên nền tảng Taobao do nhà thiết kế Lưu Tư Vĩ thành lập tại Quế Lâm.

Đây là dòng túi đeo chéo đựng điện thoại mang phong cách Guochao - một trào lưu thiết kế đương đại kết hợp giữa các giá trị truyền thống Trung Hoa và thẩm mỹ hiện đại. Sản phẩm mô phỏng hình tượng búp bê đầu hổ dân gian, tích hợp các họa tiết thêu thủ công mang đậm tính biểu tượng: hình ảnh con cóc đại diện cho tài lộc và cánh bướm tượng trưng cho sự cát tường, phúc lành.

Sản phẩm có giá 338 nhân dân tệ (khoảng 70 USD ) sau khi áp dụng mức giảm giá 15% trong chương trình khuyến mãi "520" của Tmall.

Sau sự kiện trên, doanh số bán hàng của cửa hàng Taobao này được ghi nhận đã tăng vọt hơn mười lần. Cửa hàng đã hoạt động được 19 năm, hiện xếp thứ hai trong danh mục các cửa hàng bán "túi xách độc lạ" trên nền tảng này và sở hữu 379.000 người theo dõi.

Sự hiện diện của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, bao gồm Elon Musk, diễn ra khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tổ chức hội đàm với các CEO Mỹ vào thứ Năm, ngày 14/5/2026. Các cuộc thảo luận tập trung vào quan hệ kinh tế và hợp tác thương mại song phương trong giai đoạn mới.

Sự xuất hiện của X Æ A-Xii không chỉ mang lại khía cạnh đời thường cho các cuộc gặp gỡ chính trị khô khan mà còn vô tình thúc đẩy hoạt động tiêu dùng tại địa phương thông qua sức ảnh hưởng của thương hiệu cá nhân nhà Musk.

Điểm nhấn 'ngoại giao nhí' từ con trai Elon Musk X Æ A-Xii - con trai tỷ phú Elon Musk - gây chú ý tại Đại lễ đường Nhân dân trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn Mỹ tới Bắc Kinh.