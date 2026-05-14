Elon Musk liên tục gây bão

Từ khóa về việc nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lôi Quân chụp ảnh cùng CEO Tesla Elon Musk đã nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu danh sách xu hướng với hơn 10 triệu lượt xem.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, sự hiện diện của giới tinh hoa công nghệ, tiêu biểu là tỷ phú Elon Musk và CEO Xiaomi Lôi Quân, đã trở thành tâm điểm chú ý tại các sự kiện diễn ra ngày 14/5 ở Bắc Kinh.

Tại buổi gặp gỡ giới doanh nhân, khoảnh khắc nhà sáng lập Xiaomi Lôi Quân chủ động tiếp cận và chụp ảnh selfie cùng CEO Tesla Elon Musk đã nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại cảnh ông Lôi Quân vỗ vai chào hỏi và bắt tay ông Musk trước khi dùng chiếc điện thoại Xiaomi 17 Pro để ghi lại hình ảnh chung đã dẫn đầu xu hướng công nghệ trên Weibo với hơn 10 triệu lượt xem.

Trong bức ảnh, tỷ phú Mỹ gây ấn tượng khi nháy mắt trước ống kính, thể hiện không khí giao lưu cởi mở giữa lãnh đạo hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Tỷ phú Elon Musk có khoảnh khắc gây sốt tại Bắc Kinh Khoảnh khắc tỷ phú Elon Musk cầm thiết bị di động quay video 360 độ bối cảnh tại Đại lễ đường Nhân dân hiện đang được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng.

Trước đó, tại lễ đón chính thức diễn ra sáng cùng ngày ở Đại lễ đường Nhân dân, Elon Musk cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông khi xuất hiện lịch lãm trong bộ Âu phục đen bên cạnh các thành viên phái đoàn Mỹ, bao gồm Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và CEO Apple Tim Cook.

Trong khi các thành viên khác trong phái đoàn trò chuyện, người đứng đầu Tesla và SpaceX tập trung dùng điện thoại cá nhân xoay người 360 độ để ghi lại toàn cảnh nghi lễ. Đoạn phim này đang được chia sẻ rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Tỷ phú Elon Musk đưa con trai X Æ A-XII tới Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, trong buổi sáng 14/5. Ảnh: New York Times.

Đáng chú ý, trong chuyến đi lần này, Elon Musk còn đưa theo con trai X Æ A-XII. Hình ảnh vị tỷ phú dắt tay con trai dạo bước tại Đại lễ đường Nhân dân vào sáng 14/5 đã ghi lại dấu ấn cá nhân đặc biệt.

Người đứng đầu Tesla và SpaceX tiết lộ trên mạng xã hội rằng con trai ông, cậu bé X Æ A-Xii, đang học tiếng Trung. "Con trai tôi đang học tiếng Quan Thoại", vị tỷ phú viết bằng tiếng Trung trên mạng xã hội để phản hồi một bài đăng kèm hình ảnh cậu bé mặc áo truyền thống Trung Quốc.

Bé X Æ A-XII, 6 tuổi, vốn thường xuyên xuất hiện cùng cha tại Văn phòng Bầu dục ở Mỹ.