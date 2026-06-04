Lãnh đạo Tối cao Iran tuyên bố đã giáng 'đòn quyết định' vào kẻ thù

Trong thông điệp nhân lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Ruhollah Khomeini, ông Mojtaba Khamenei cho rằng các đối thủ đang tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết của Iran.

Hình ảnh Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, trong một buổi lễ kỷ niệm 37 năm ngày mất của Ayatollah Ruhollah Khomeini, lãnh đạo cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, tại đền thờ Khomeini ở phía nam Tehran (Iran) ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Lãnh đạo Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 4/6 đã gửi thông điệp bằng văn bản nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày mất của cố Lãnh đạo Tối cao Ruhollah Khomeini và lễ Eid al-Ghadir.

Đây là thông điệp chính thức mới nhất của ông Mojtaba kể từ khi đảm nhiệm cương vị lãnh đạo. Do chưa xuất hiện trước công chúng, nội dung thông điệp đã được một giáo sĩ chủ trì buổi lễ tuyên đọc tại lăng mộ của ông Khomeini ở phía nam thủ đô Tehran, Turkiye Today cho biết.

"Đoàn kết là lá chắn trước sức ép bên ngoài"

Trong thông điệp gửi tới toàn dân, ông Mojtaba Khamenei cho rằng các đối thủ của Iran đã không đạt được mục tiêu trên mặt trận quân sự và hiện chuyển sang tiến hành “chiến tranh hỗn hợp” nhằm gây chia rẽ nội bộ và làm suy yếu sự đoàn kết dân tộc.

Ông nhấn mạnh: “Kẻ thù đã thất bại trong cuộc đối đầu với các lực lượng vũ trang Iran. Sau khi phải hứng chịu những đòn giáng nặng nề cả trên chiến trường lẫn trong các cuộc đối đầu trên đường phố, họ đang tập trung chiến dịch chiến tranh hỗn hợp vào hai mục tiêu chính: làm suy giảm sức chịu đựng của người dân và gây sai lệch trong quá trình ra quyết định của giới lãnh đạo đất nước”.

Theo nhà lãnh đạo Iran, đối phương đang tìm cách gieo rắc tâm lý hoài nghi, tuyệt vọng, lo sợ và chia rẽ nhằm làm suy yếu sự gắn kết trong xã hội. Ông kêu gọi người dân và bộ máy chính quyền duy trì sự kiên định, tỉnh táo, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin lẫn nhau để vô hiệu hóa những nỗ lực này.

Ông đồng thời cảnh báo mọi hành động hoặc phát ngôn làm gia tăng tâm lý bi quan, mất niềm tin trong xã hội đều có thể bị xem là vô tình tiếp tay cho các thế lực thù địch.

Iran không suy kiệt sau chiến tranh

Thông điệp cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Iran đang rơi vào trạng thái suy kiệt sau cuộc chiến quy mô lớn vừa qua. Thay vào đó, ông Mojtaba Khamenei mô tả giai đoạn hiện nay là một “cơ hội lịch sử mới” để hiện thực hóa những mục tiêu và di sản mà hai vị Lãnh đạo Tối cao tiền nhiệm đã đặt nền móng. Ông ca ngợi nhân dân Iran là nguồn sức mạnh cốt lõi và là chủ thể quyết định tương lai của đất nước.

Đề cập đến cục diện khu vực, ông Mojtaba cho rằng Mỹ và Israel đang lo ngại trước sự trỗi dậy của một Iran độc lập, hùng mạnh và sở hữu nhiều lợi thế chiến lược. Theo ông, Washington và Tel Aviv không mong muốn sự tồn tại của một quốc gia Iran có ảnh hưởng ngày càng lớn tại Trung Đông.

Bản thông điệp mô tả Iran là một thực thể kiên cường đứng trước những thách thức địa chính trị, đồng thời khẳng định vai trò và vị thế chiến lược của nước này trong khu vực.

Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2, sự kiện được cho là đã châm ngòi cho cuộc xung đột quy mô lớn tại Trung Đông.

Tại khu vực hành lễ, ban tổ chức đặt một chiếc ghế trống mang chân dung ông Ali Khamenei để tưởng nhớ nhà lãnh đạo quá cố.

Chiếc ghế tượng trưng và bức ảnh của cố Lãnh tụ tối cao Iran, Ali Khamenei, được trưng bày trong một buổi lễ kỷ niệm 37 năm ngày mất của Ayatollah Ruhollah Khomeini, lãnh đạo cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 của Iran, tại đền thờ Khomeini ở phía nam Tehran (Iran) ngày 4/6. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, chân dung của ông Mojtaba Khamenei cùng hai vị Lãnh đạo Tối cao tiền nhiệm được trưng bày trang trọng tại lăng mộ Khomeini. Hàng nghìn người tham dự đã vẫy cờ Cộng hòa Hồi giáo Iran và biểu ngữ của phong trào Hezbollah tại Lebanon.

Cuộc chiến khu vực bùng phát sau các đợt không kích hồi tháng 2 hiện đã tạm lắng nhờ thỏa thuận ngừng bắn đạt được dưới sự trung gian quốc tế vào ngày 8/4. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trực tiếp và gián tiếp nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài vẫn chưa đạt được đột phá khi các bên còn bất đồng sâu sắc về vấn đề dỡ bỏ trừng phạt và bảo đảm an ninh hàng hải.

Kể từ năm 1989, cố Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei đều trực tiếp đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm ngày mất của ông Ruhollah Khomeini vào ngày 4/6 hằng năm. Năm nay là lần đầu tiên nghi lễ được tổ chức mà không có sự hiện diện của ông, đánh dấu một bước chuyển mang tính biểu tượng trong đời sống chính trị Iran.