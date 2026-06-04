Iran tung video phóng tên lửa, tố Patriot gây hư hại sân bay Kuwait

Iran cáo buộc tàu khu trục Mỹ có hành động thù địch và tuyên bố đã tập kích mục tiêu, trong khi Washington khẳng định lực lượng nước này vẫn an toàn.

Trong thông báo ngày 3/6, Hải quân Iran cho biết đã nhắm mục tiêu vào một "trung tâm chỉ huy" đặt trên tàu khu trục Mỹ đang tiếp cận vùng biển nước này. Tehran cáo buộc chiến hạm Mỹ liên quan đến các hành động gây mất ổn định, vi phạm quy định quản lý eo biển Hormuz và có động thái thù địch nhằm vào các tàu thương mại của Iran hoạt động tại vịnh Oman. Danh tính chiến hạm không được tiết lộ.

Iran tung video phóng tên lửa về phía chiến hạm Mỹ Iran đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa nhằm vào mục tiêu được mô tả là chiến hạm của Mỹ trên vịnh Oman, với cáo buộc tàu chiến này tham gia các hoạt động gây hấn.

Đoạn video do Iran công bố cho thấy hai quả đạn được phóng từ bờ biển hướng ra biển. Theo các nhà quan sát, đây nhiều khả năng là tên lửa hành trình chống hạm Noor - loại vũ khí do Iran phát triển dựa trên thiết kế của tên lửa C-802. Tùy từng phiên bản, Noor có tầm bắn từ 30 đến 220 km và sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối.

Hải quân Iran tuyên bố đang giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của đối phương trong khu vực và sẽ phản ứng ngay lập tức trước bất kỳ hành động thù địch nào. Lực lượng này cũng nhấn mạnh sẽ có biện pháp đáp trả "mạnh mẽ nhất" đối với vụ chiến hạm IRIS Dena bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm hồi đầu tháng 3, khiến hơn 100 thủy thủ Iran thiệt mạng.

Đáp lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ hoàn toàn cáo buộc từ Tehran, cho rằng những tuyên bố của Iran là "không đúng sự thật". CENTCOM khẳng định toàn bộ lực lượng và phương tiện quân sự Mỹ trong khu vực vẫn hoạt động bình thường, an toàn và không gặp bất kỳ sự cản trở nào.

Iran tố tên lửa Patriot Mỹ gây hư hại sân bay Kuwait

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiệt hại tại Nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Kuwait có khả năng do một tên lửa Patriot của Mỹ gây ra, vốn được phóng để bảo vệ căn cứ quân sự khu vực của Washington trước một cuộc tấn công từ Iran.

IRGC tuyên bố một cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Kuwait đã kích hoạt hệ thống phòng không, khiến hệ thống này bắn trúng trung tâm hàng không quốc tế của quốc gia này.

Một phát ngôn viên của IRGC tuyên bố hôm thứ Tư: "Cuộc điều tra và nghiên cứu của chúng tôi về vụ tấn công nhà ga hành khách Kuwait cho thấy IRGC không nhắm bắn vào mục tiêu này. Việc nhà ga hành khách sân bay Kuwait bị phá hủy là do lỗi của hệ thống Patriot thuộc phía Mỹ. Tên lửa này đã rơi xuống nhà ga sau khi đánh chặn không thành công các tên lửa của Iran".

Tuy nhiên, các đoạn phim do Cục Hàng không Dân dụng Kuwait công bố sau đó dường như bác bỏ tuyên bố này. Theo Reuters, quân đội Mỹ khẳng định sân bay Kuwait đã bị UAV và tên lửa Iran tấn công trực tiếp. Bộ Chiến tranh mô tả đây là một cuộc tấn công “có chủ đích và không thể biện minh”.

Sự cố xảy ra trong một cuộc đấu tên lửa giữa Mỹ và Iran vào hôm thứ Tư. IRGC đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ không quân của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời nhắm tới trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Tehran cho biết đây là hành động đáp trả vụ Mỹ tập kích một tháp viễn thông trên đảo Qeshm của Iran.

CENTCOM xác nhận đã đánh chặn các tên lửa và UAV nhằm vào Bahrain và Kuwait, đồng thời thừa nhận tiến hành cuộc không kích nhằm vào đảo Qeshm, nhưng khẳng định đây là hành động mang tính phòng vệ.

Sân bay Kuwait trúng đòn tập kích, hàng chục người thương vong Các đòn tập kích của Iran đã làm hư hại sân bay quốc tế Kuwait và khiến 63 người bị thương, đánh dấu một trong những vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vùng Vịnh kể từ khi giao tranh bùng phát.

Trước đó, IRGC cũng tuyên bố phóng tên lửa nhằm vào tàu hàng Panaya mà Tehran cho là có liên hệ với Mỹ và Israel, để trả đũa vụ một tàu chở dầu của Iran bị quân đội Mỹ tấn công gần eo biển Hormuz.

Về phần mình, CENTCOM xác nhận đã tấn công tàu chở dầu Lexie treo cờ Botswana khi con tàu này đang trên đường tới một cảng của Iran và bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt.

Mặc dù Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ đầu tháng 4 và duy trì tương đối ổn định đến nay, căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa hoàn toàn lắng dịu. Nhiều vụ đấu hỏa lực lẻ tẻ đã xảy ra trong thời gian qua, song chưa phát triển thành một cuộc xung đột quy mô lớn.