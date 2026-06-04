UAE kêu gọi khối vùng Vịnh đồng lòng đáp trả Iran

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia vùng Vịnh cần có một hành động phản ứng thống nhất trước những cuộc tấn công liên tục từ phía Iran.

Sáng sớm thứ Tư, tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã dồn dập nhắm vào Bahrain và Kuwait. Tehran tuyên bố đây là đòn trả đũa cuộc không kích trước đó của Mỹ vào các cơ sở ven biển thuộc lãnh thổ Iran.

Tên lửa Iran rợp trời, phòng không Kuwait đánh chặn dồn dập Khoảnh khắc hỏa lực được ghi lại trong đêm tập kích dữ dội của Iran nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait. Hàng loạt tên lửa đạn đạo lao vun vút ngay trên bầu trời, lưới lửa phòng không đất đối không khai hỏa đánh chặn dồn dập.

Theo Bộ Ngoại giao Kuwait, đợt tập kích của Iran nhắm vào nước này đã khiến một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương ngay tại sân bay quốc tế quốc gia. Video tại hiện trường cho thấy cảnh tượng đổ nát, hư hại trên diện rộng bên trong một nhà ga hành khách.

Bộ Ngoại giao UAE ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công khủng bố của Iran nhắm vào Bahrain."

"Trước những hành vi gây hấn lặp đi lặp lại của Iran nhằm vào Bahrain và Kuwait, các nước vùng Vịnh phải đưa ra một lập trường kiên quyết, thống nhất và gắn kết", ông Anwar Gargash, cố vấn của tổng thống UAE, khẳng định.

Ông Gargash viết trên mạng xã hội X: "Không một quốc gia vùng Vịnh nào phải đơn độc chống chọi với loạt tấn công, bởi an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh luôn gắn liền với nhau, lợi ích là chung và vận mệnh là một. Hành vi gây hấn này không nhắm vào một quốc gia riêng lẻ nào, mà là nhắm vào tất cả chúng ta".

Từ trước đến nay, UAE luôn ủng hộ một biện pháp ứng phó tập thể cứng rắn hơn từ các thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) trước mối đe dọa từ Iran.

Ông Sultan Al-Nuaimi, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Khảo sát Chiến lược Emirates (ECSSR), cũng bày tỏ quan điểm thẳng thắn trên X vào hôm thứ Tư: "Đã quá đủ cho những tuyên bố suông lên án hành vi của chính quyền Iran đối với các nước anh em Kuwait và Bahrain. Chúng ta cần một lập trường kiên quyết từ một khối thống nhất”.

"Chúng tôi đồng ý với đối thoại và các giải pháp ngoại giao, nhưng phải triển khai trên một vị thế mạnh mẽ, chứ không phải sự xoa dịu mà chính quyền Iran có thể diễn dịch thành sự yếu đuối", ông Al-Nuaimi nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar khẳng định vương quốc này hoàn toàn phản đối việc nhắm mục tiêu vào các công trình dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu, đồng thời nhấn mạnh khu vực cần phải được bảo vệ khỏi hậu quả từ các cuộc tấn công vô lý này.

Tổng thống Trump: Thỏa thuận hòa bình với Iran có thể đạt trong tuần này

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến triển "rất tốt đẹp". Mặc dù thừa nhận tính chất khó đoán của các cuộc đối thoại, ông Trump vẫn bỏ ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận đột phá trong tương lai gần.

"Điều đó có thể không xảy ra, ai biết được. Nhưng nếu có, một thỏa thuận có thể sẽ được ký kết ngay trong cuối tuần này. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi bạn đối xử với Iran", Tổng thống Mỹ nhận định.

Khi được hỏi về số lượng urani đã làm giàu của Iran, Tổng thống Trump tái khẳng định mục tiêu kiểm soát tối đa nguồn vật liệu hạt nhân này của Tehran. Ông nhấn mạnh: "Tôi muốn lấy nó".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, năng lực công nghệ và cơ sở hạ tầng để xử lý vấn đề này hiện rất hạn chế trên quy mô toàn cầu. Ông khẳng định với báo giới rằng chỉ có Mỹ và Trung Quốc mới sở hữu đầy đủ "thiết bị" cần thiết để thực hiện việc thu hồi hoặc xử lý số urani làm giàu nói trên, đồng thời tuyên bố: "Chúng tôi sẽ đến lấy nó".

Các thủy thủ Mỹ điều phối một chiếc F/A-18F Super Hornet di chuyển trên sàn đáp của tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln nhằm hỗ trợ Chiến dịch Epic Fury, ngày 17/ 3. Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

Bên cạnh vấn đề hạt nhân, tương lai của tuyến hàng hải huyết mạch Eo biển Hormuz cũng là trọng tâm trong tuyên bố của người đứng đầu Nhà Trắng. Ông Trump cam kết eo biển này sẽ được mở cửa trở lại "ngay lập tức sau khi ký kết" biên bản ghi nhớ (MoU) hoặc một thỏa thuận chính thức với Tehran.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết Washington đang nỗ lực bóc tách việc giải quyết rào cản tại tuyến đường thủy chiến lược này khỏi diễn biến chiến sự phức tạp tại Lebanon. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Israel liên tục gia tăng cường độ oanh tạc vào miền nam Lebanon, bất chấp các áp lực ngoại giao, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự theo đúng kế hoạch.

Dù tình hình khu vực còn nhiều biến động, Tổng thống Trump vẫn khẳng định một cách đầy tự tin về triển vọng của tuyến hàng hải này: "Nó sẽ mở cửa nhanh chóng".

Tehran dọa chiến tranh tổng lực, Tel Aviv tuyên bố sẵn sàng tái đấu với Iran

Ngày 4/6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Tehran sẽ không im lặng nếu Beirut bị tấn công, khẳng định mọi hành động quân sự nhắm vào thủ đô của Liban sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh toàn diện.

Để phản đối việc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Liban, Iran đã đình chỉ toàn bộ các cuộc đàm phán và trao đổi văn bản gián tiếp với Mỹ thông qua bên trung gian.

Nhóm đàm phán Iran tuyên bố sẽ đóng băng mọi kênh tiếp xúc cho đến khi Israel chấm dứt hoàn toàn chiến sự tại Gaza, Liban và rút quân khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng.

Ngược lại, Tel Aviv lập tức thể hiện lập trường cứng rắn. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Tướng Eyal Zamir, khẳng định quân đội nước này không tuân thủ bất kỳ lệnh ngừng bắn nào tại Lebanon và sẽ tận dụng tối đa quyền tự do hành động để loại bỏ các mối đe dọa.

Ông Zamir tiết lộ Hải quân Israel đang được tăng cường năng lực để trở thành cánh tay chiến lược tầm xa, sẵn sàng cùng các lực lượng khác quay trở lại chiến đấu và giáng đòn tấn công mạnh mẽ vào Iran nếu căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Iran đăng video 'tên lửa Patriot phóng xịt' Khoảnh khắc tên lửa phòng không của Mỹ lao xuống đất sau khi đánh chặn thất bại tại Kuwait rạng 2/6.