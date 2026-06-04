Tổng thống Trump: Tôi và Lãnh đạo tối cao Iran ‘khá hợp gu’

Tổng thống Trump cho biết ông và Lãnh đạo tối cao Iran "có vẻ khá hợp gu", bất chấp vị giáo chủ này không xuất hiện trước công chúng kể từ khi chiến sự nổ ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Khi được tờ New York Post hỏi về tình trạng sức khỏe của giáo chủ Ayatollah Mojtaba Khamenei trong cuộc phỏng vấn podcast công bố sáng 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp: "Tôi nghe nói ông ấy không được khỏe cho lắm. Nếu tin vào lời đồn đoán thì ông ấy đã mất đi nhiều bộ phận trên cơ thể".

Trước đó, có nguồn tin cho rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị thương nặng ngay trong loạt oanh tạc đầu tiên của Mỹ - Israel vào Iran - trận đánh vốn đã khiến cha ông là Ali Khamenei tử vong.

Trước câu hỏi về việc ai đang thực sự điều hành đất nước Iran, Tổng thống Mỹ nhận định: "Người ta nói ông ấy vẫn đứng sau phê duyệt vì đó là truyền thống từ rất lâu rồi. Từ đời cha truyền sang đời con, tôi đoán đây là kiểu cha truyền con nối thôi. Nhưng nhìn chung, chúng tôi có vẻ khá hợp nhau".

Ông Trump nói thêm rằng bản thân muốn có một cuộc gặp trực tiếp với vị giáo chủ này vào một thời điểm nào đó.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không cần phải triển khai bộ binh tại Iran nhờ hiệu quả từ chiến dịch không kích kéo dài nhiều tháng qua.

"Hiện tại chúng tôi không cần đưa bộ binh vào. Chúng tôi đã xóa sổ phần lớn quân đội của họ chỉ bằng các đợt ném bom mà không phải tổn hao thêm một người lính nào trên chiến trường. Bạn sẽ luôn muốn tránh điều đó nếu có thể", ông Trump nói.

Ông thừa nhận bản thân đang phân vân giữa hai lựa chọn để kết thúc cuộc chiến: "Chúng ta sẽ ký một thỏa thuận hay phải giải quyết theo cách khác? Cách kia chắc chắn sẽ rất khốc liệt, dù nó giải quyết được dứt điểm mọi chuyện. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn muốn chọn cách nhẹ nhàng hơn".