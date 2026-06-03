Kuwait lần đầu công khai vụ UAV Iran tấn công giữa lệnh ngừng bắn

Thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một chiều của Iran đã đánh trúng một nhà ga hành khách tại Sân bay Quốc tế Kuwait khiến nhiều người bị thương.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 3/6 dẫn thông báo cùng ngày của quân đội Kuwait cho biết một thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một chiều của Iran đã đánh trúng một tòa nhà thuộc nhà ga hành khách tại Sân bay Quốc tế Kuwait.

Quân đội Kuwait cho biết tòa nhà đã bị hư hại về kết cấu và một số người đã bị thương trong vụ tấn công, nhưng này chưa công bố ngay số lượng thương vong cụ thể cũng như mức độ nghiêm trọng của các chấn thương.

Các nhà chức trách hiện chưa thông báo liệu hoạt động của sân bay có bị gián đoạn do vụ việc hay không.

Vụ tấn công đánh dấu một trong những sự cố đầu tiên được công khai, trong đó các đòn tấn công của Iran gây thiệt hại bên trong lãnh thổ Kuwait trong đợt leo thang căng thẳng mới nhất giữa Tehran và Washington.

Iran chưa đưa ra bình luận tức thời về cáo buộc của quân đội Kuwait

Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2.

Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào Israel cũng như các đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh, đồng thời phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ toàn cầu.

Một lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 8/4 thông qua vai trò trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán tại Islamabad từ ngày 11 - 12/4 đã không thể tạo ra một thỏa thuận lâu dài.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh đình chiến vô thời hạn trong khi vẫn duy trì phong tỏa đối với các tàu đi đến hoặc rời khỏi các cảng của Iran qua eo biển Hormuz.

Kể từ đó, Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất và phản đề xuất nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp và chấm dứt chiến tranh, nhưng chưa đạt được bước đột phá mang tính quyết định.

Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Tuy nhiên, vào ngày 1/6, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết Tehran đã đình chỉ các hoạt động trao đổi gián tiếp và chuyển giao văn bản với Mỹ thông qua các bên trung gian để phản đối việc Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại Liban.

Theo Tasnim, quyết định liên quan được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Iran mô tả là các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn liên tục của Israel tại Liban.

Tehran cho rằng việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban là một trong những điều kiện nền tảng của các thỏa thuận ngừng bắn rộng lớn hơn trong khu vực.

Tasnim cho biết nhóm đàm phán của Iran sẽ ngừng mọi hoạt động “đàm phán và trao đổi văn bản thông qua các bên trung gian” cho đến khi các yêu cầu của nước này liên quan đến Gaza và Liban được đáp ứng.

Theo Tasnim, các quan chức và nhà đàm phán Iran đã nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự của Israel tại Gaza và Liban, đồng thời yêu cầu Israel rút hoàn toàn khỏi các khu vực đang chiếm đóng tại Liban.

Tasnim dẫn quan điểm của phía Iran nhấn mạnh: “Chừng nào lập trường của Iran và Mặt trận Kháng chiến về những vấn đề này chưa được giải quyết, sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào".