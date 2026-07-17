Mỹ không kích loạt cây cầu, Iran đáp trả vào 7 nước trong khu vực

Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau bằng các đòn không kích và tấn công tên lửa, khiến xung đột tại Trung Đông leo thang và giá dầu thế giới tăng mạnh.

Cuộc không kích của Mỹ vào hạ tầng trên khắp Iran ngày 16/7. Ảnh: Reuters.

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cây cầu ở tỉnh Hormozgan trong đêm 16/7, theo hãng thông tấn nhà nước Iran.

Mỹ đã không kích 6 cây cầu kết nối các thành phố ven biển ở miền Nam Iran, bao gồm những cây cầu dẫn vào thành phố cảng chiến lược Bandar Abbas, nằm bên eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour đăng trên mạng xã hội X rằng số người thiệt mạng trong đợt không kích qua đêm đã nâng tổng số người chết tại Iran lên 38 kể từ khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tháng 7.

Ngày 17/7, Iran cho biết các cuộc không kích mới nhất của Mỹ đã phá hủy một tháp kiểm soát giao thông hàng hải tại cảng Chabahar, thuộc khu vực Makran.

Theo tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim đăng tải, Iran cáo buộc lực lượng Mỹ phóng 3 tên lửa phá hủy "một công trình hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự".

Tuyên bố cũng cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào "cơ sở hạ tầng thiết yếu" một lần nữa phơi bày "tiêu chuẩn kép của phương Tây và sự coi thường của Washington đối với chính các cam kết quốc tế mà nước này đặt ra".

Một phần cây cầu bị hư hại sau cuộc không kích tại Bandar Khamir, tỉnh Hormozgan, Iran, ngày 17/7. Ảnh: Reuters.

Iran tấn công 7 quốc gia trong khu vực

Iran đã nhắm mục tiêu vào 7 quốc gia ở Trung Đông trong đêm 16 và rạng sáng 17/6, lần đầu tiên tuyên bố tấn công một căn cứ của Mỹ tại Syria, đồng thời tập kích các trạm radar ở Oman.

Những tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho thấy Tehran đang mở rộng các đòn đáp trả sau một tuần hứng chịu các cuộc không kích của Mỹ.

Ở Oman, IRGC cho biết đã "tấn công và phá hủy radar kiểm soát hàng hải tại quần đảo Salamah Rocks cùng một trạm radar kiểm soát không quân của Mỹ ở khu vực Ghanam".

Còn tại Jordan, Iran tuyên bố đã dùng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công máy bay Mỹ tại một căn cứ ở miền Bắc. Quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa của Iran và khẳng định không có thương vong hay thiệt hại.

Một hình ảnh trích từ video được công bố ngày 14/7 cho thấy cảnh Iran phóng một chiếc máy bay không người lái từ một địa điểm chưa xác định nhằm tấn công các vị trí của Mỹ tại căn cứ Azraq ở Jordan. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Kuwait cho biết vụ tấn công đã gây hỏa hoạn tại một nhà máy điện kiêm khử mặn nước biển, nhưng đám cháy đã được dập tắt. Quân đội Kuwait nói rằng một số binh sĩ đã bị thương trong các cuộc tấn công của Iran vào “một số cơ sở và doanh trại trực thuộc quân đội Kuwait”.

Qatar cũng thông báo đã đánh chặn nhiều cuộc tấn công trong ngày 17/7. Về phía mình, IRGC tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ ở Qatar.

Tại Bahrain, nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, quân đội Iran tuyên bố tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ trong ngày 17/7. Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã vang lên hai lần.

Ở Iraq, một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran vào rạng sáng 17/7 đã khiến 9 tay súng thuộc một nhóm người Kurd gốc Iran thiệt mạng.

Cũng trong ngày 17/7, ông Seyed Majid Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ thuộc IRGC, nói rằng các cuộc tấn công của Iran sẽ tiếp diễn cho đến khi tình hình ở eo biển Hormuz lắng dịu.

"Theo cách tính toán của chúng tôi, toàn bộ lãnh thổ Iran, từ Tehran đến các tỉnh phía nam, là một thể thống nhất. Các cuộc tấn công chính xác nhằm vào đối phương, được tiến hành từ nhiều khu vực trên khắp Iran, sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình tại bờ biển phía nam và eo biển Hormuz lắng dịu", truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Mousavi.

Giá dầu tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới tăng khoảng 2% khi Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau bằng các cuộc tấn công trên khắp khu vực Vùng Vịnh.

Al Jazeera đưa tin, trong ngày 17/7, giá dầu Brent tăng 1,53 USD (1,82%) lên 85,76 USD /thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 1,69 USD (2,14%) lên 80,64 USD /thùng.

Tính từ đầu tuần, cả hai loại dầu đều đã tăng gần 13%. Nếu xu hướng này được giữ vững đến cuối phiên, giá dầu Brent sẽ ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp, còn WTI sẽ có tuần tăng thứ hai liên tiếp.