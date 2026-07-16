Iran cảnh báo phá hủy hạ tầng khu vực nếu Mỹ tấn công

Hôm thứ Năm, người phát ngôn quân đội Iran tuyên bố Tehran sẽ phá hủy "toàn bộ hạ tầng trong khu vực" nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện ý định tấn công nước này.

Trước đó, ông Trump cảnh báo Mỹ sẽ nhắm vào các cây cầu và nhà máy điện tại Iran vào tuần tới nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Trong tuyên bố được đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lại, ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Iran - nhấn mạnh rằng phản ứng của nước này sẽ "không chỉ ở mức tương xứng mà còn vượt trội hơn nhiều".

Iran phóng tên lửa vào Kuwait, Jordan và Bahrain đáp trả Mỹ Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.

Ông Zolfaghari khẳng định hạ tầng trong khu vực sẽ bị "nghiền nát" đến mức không còn dấu vết, đồng thời cảnh báo: "Các cuộc tấn công đáp trả sẽ nghiêm trọng, quy mô và mang tính hủy diệt hơn bao giờ hết".

Bên cạnh đó, người phát ngôn này tái khẳng định eo biển Hormuz là "lằn ranh đỏ không thể phá vỡ" và tuyên bố Iran sẽ quyết liệt ngăn chặn mọi sự "can thiệp" từ phía Mỹ tại đây.

"Dù trong bất kỳ hoàn cảnh hay hình thức nào, chúng tôi cũng không cho phép Mỹ - một quốc gia ngoài khu vực - can thiệp vào eo biển Hormuz. Đây là lằn ranh đỏ bất khả xâm phạm của Iran", ông tuyên bố.

Trước đó, IRIB ngày 17/7 đưa tin, Tehran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan và Bahrain.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục các cuộc không kích vào Iran sau khi bản ghi nhớ (MOU) giữa hai quốc gia gần như sụp đổ.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng các địa điểm ở miền trung và miền bắc nước này đã bị lực lượng Mỹ không kích trong vài giờ qua.

Sân bay Semnan, nằm ở phía bắc đất nước và cách thủ đô Tehran khoảng 160 km về phía đông, đã trở thành mục tiêu của các "cuộc không kích", đài truyền hình nhà nước IRIB đưa tin.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Phó thống đốc tỉnh Markazi cho biết hai quả đạn cũng đã rơi xuống một địa điểm bên ngoài thành phố Khondab ở miền trung Iran vào sáng sớm thứ Năm.

Ngoài ra, tiếng nổ đã được nghe thấy tại Khorramabad, một thành phố thuộc tỉnh Lorestan ở miền trung tây, theo IRNA.

Khói bốc lên tại một địa điểm chưa xác định ở Iran trong các cuộc không kích do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thực hiện, theo video tư liệu công bố ngày 15/7. Ảnh: CNN.

Trước động thái trên, Iran đã tấn công các cơ sở của Mỹ tại Kuwait, Jordan.

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã lên án vụ tập kích bằng máy bay không người lái tại Erbil (vùng Kurdistan) và đã chỉ đạo các cơ quan an ninh phối hợp chặt chẽ với lực lượng khu vực của người Kurd để ngăn chặn những hành vi tương tự.

Theo báo cáo từ cảnh sát sở tại, ít nhất 5 máy bay không người lái đã được phát hiện. Một chiếc bị bắn hạ gần Lãnh sự quán Mỹ, gây ra hỏa hoạn và kích hoạt hệ thống phòng không của phái bộ. Hai chiếc khác được ghi nhận đã rơi gần một căn cứ quân sự Mỹ ở ngoại ô thành phố.

Trong khi đó, Hãng thông tấn Petra dẫn lời nguồn tin quân sự Jordan cho biết, các lực lượng vũ trang đã đánh chặn 8 tên lửa của Iran nhắm vào nước này. Sự việc không gây ra thương vong hay thiệt hại vật chất.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết còi báo động đã vang lên trong đêm, phát cảnh báo yêu cầu người dân nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Trước đó, phía Iran thông báo đã sử dụng máy bay không người lái tấn công vào các mục tiêu của Mỹ tại căn cứ không quân Azraq của Jordan, bao gồm hệ thống liên lạc, trạm radar cố định và các kho nhiên liệu.

Căng thẳng tại vùng Vịnh leo thang nghiêm trọng khi Mỹ tiến hành các đợt không kích mới vào hạ tầng quân sự của Iran, sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân. Trong khi Tehran cảnh báo về nguy cơ cắt đứt xuất khẩu năng lượng và mô tả tình hình hiện tại là "cuộc chiến sinh tồn", các nhà phân tích lo ngại về khả năng đổ vỡ lệnh ngừng bắn mong manh mới được thiết lập.

Ông Trump tiết lộ 'cử chỉ thiện chí' từ Iran Tổng thống Donald Trump cho biết công dân Mỹ Dena Karari đã rời khỏi Iran an toàn vào thứ Tư, và hoan nghênh "cử chỉ thiện chí" này từ phía Iran trên nền tảng Truth Social. Tối 15/7, Tổng thống Mỹ xác nhận bà Dena Karari (53 tuổi), người được luật sư xác định là công dân Mỹ bị bắt giữ vào tháng 12/2024 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, hiện đã rời khỏi Iran và có tình trạng sức khỏe ổn định, theo CNN. Trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: "Hiện cô ấy đã an toàn bên ngoài Iran và trong tình trạng sức khỏe tốt. Mỹ đánh giá cao cử chỉ thiện chí này của Tehran".

Mỹ không kích, Iran đáp trả trên nhiều mặt trận Iran tấn công Kuwait, Bahrain và Jordan. Ngày 15/7, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành 2 đợt không kích vào Iran, tiếp nối chuỗi các cuộc tấn công liên tiếp trong nhiều đêm.