Điểm đáng chú ý trong đêm không kích Iran thứ sáu của quân đội Mỹ

Các vụ nổ làm rung chuyển Qeshm, Bushehr và Bandar Abbas khi quân đội Mỹ đã mở đêm không kích thứ sáu nhằm vào Iran.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đợt không kích đêm thứ sáu liên tiếp bắt đầu lúc 14 giờ theo giờ miền Đông nước Mỹ (ET) ngày 16/7, tức 2 giờ sáng 17/7, theo giờ Việt Nam, với mục tiêu được tuyên bố là tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran.

Sau khi CENTCOM công bố đợt không kích mới, hai vụ nổ đã xảy ra tại thành phố cảng Bushehr bên bờ Vịnh Ba Tư.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn tuyên bố của chính quyền tỉnh Bushehr xác nhận các vụ nổ này.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran Ngày 15/7, Mỹ tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, và xác nhận đã chuyển hướng hai tàu thương mại kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Trong một diễn biến khác, theo Văn phòng Quan hệ công chúng của Đại học Khoa học Y tế Hormozgan, ít nhất bảy người bị thương trong các cuộc không kích nhằm vào Bandar Abbas. Cơ quan này cho biết các thương vong xảy ra tại khu vực Tappeh Allah Akbar của thành phố.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết thêm một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ đã nhằm vào Sân bay Iranshahr, trong khi một cuộc tấn công khác của "đối phương" đánh trúng một tháp thông tin liên lạc tại Bandar Abbas, khiến khu vực này bị mất điện.

Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin một cây cầu tại Bandar-e Khamir được cho là đã trở thành mục tiêu trong một cuộc tấn công của Mỹ.

Các cuộc không kích lan sâu vào lãnh thổ Iran

Các cuộc không kích nêu trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa có thể tấn công cơ sở hạ tầng của Iran, đồng thời được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bản ghi nhớ Islamabad về ngừng bắn thời giữa Mỹ và Iran, được hai bên ký kết vào ngày 17/6, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Kể từ đó, cả Washington và Tehran đều cáo buộc bên kia vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad trong bối cảnh căng thẳng leo thang suốt một tuần qua.

Đợt không kích tối 16/7 được đánh giá là đáng chú ý do phạm vi tấn công mở rộng.

Ngoài khu vực ven eo biển Hormuz, tên lửa còn đánh trúng: Sân bay Iranshahr ở tỉnh Sistan và Baluchestan, phía Đông Nam Iran; cầu cảng Sirik thuộc tỉnh Hormozgan.

Điều này cho thấy danh sách mục tiêu của Mỹ đã được mở rộng đáng kể so với các đợt không kích trước, vốn chủ yếu tập trung vào các cơ sở hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển quanh eo biển Hormuz.

Lực lượng phòng vệ mặt đất và không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở KJL - trung tâm hậu cần và cung ứng chính cho lực lượng Mỹ tại khu vực Tây Á - ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA.

Mỹ khẳng định "luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao"

Đầu tuần này, Tổng thống Trump từng đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu của Iran nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Đáp lại, Chuẩn tướng Ebrahim Zolfaghari của Iran tuyên bố bất kỳ hành động nào như vậy sẽ phải đối mặt với "đòn đáp trả nghiền nát" nhằm vào cơ sở hạ tầng trong khu vực.

Tuy nhiên, trong ngày 16/7, phía Mỹ phát đi tín hiệu mang tính ngoại giao hơn.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ buộc Iran "phải chịu trách nhiệm", nhưng đồng thời "luôn để ngỏ cánh cửa ngoại giao".

Bà Leavitt nói: "Họ (các quan chức Iran) đã bày tỏ rằng vẫn muốn đạt được một thỏa thuận với Tổng thống. Chúng tôi vẫn đang đối thoại với họ. Tuy nhiên, Tổng thống sẽ không cho phép họ nổ súng vào các tàu thuyền trên eo biển mà không phải gánh chịu hậu quả”.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố hôm 15/7 rằng Tehran không có kế hoạch tiến hành đàm phán với Mỹ và hiện chỉ tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Ông Sina Azodi, trợ lý giáo sư về chính trị Trung Đông tại Đại học George Washington, nhận định rằng cả Mỹ và Iran hiện đều đang tìm cách buộc đối phương phải nhượng bộ trước.

Ông nói với kênh Al Jazeera của Qatat đăng tải hôm 17/7 rằng: "Phía Mỹ muốn Iran quay trở lại bàn đàm phán và chấp nhận các yêu cầu của Washington”.

Trong khi đó, phía Iran, muốn Mỹ “trước hết phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa, đồng thời thực hiện đầy đủ Bản ghi nhớ mà hai bên đã đạt được”.

Iran phóng tên lửa vào Kuwait, Jordan và Bahrain đáp trả Mỹ Iran tuyên bố đã phóng tên lửa và UAV tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan. Quân đội Jordan cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và bắn hạ 8 tên lửa Iran vào rạng sáng thứ Năm.