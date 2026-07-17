Tổng thống Trump sẽ dự khán trận chung kết World Cup

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ dự khán trận chung kết World Cup 2026, đánh dấu lần đầu ông xuất hiện tại giải đấu năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự Lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy, Washington, D.C., Mỹ, ngày 5/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ dự khán trận chung kết FIFA World Cup 2026, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận trong cuộc họp báo ngày 17/7.

"Việc Tổng thống theo dõi trận chung kết sẽ khép lại một kỳ World Cup có lượng khán giả đông nhất, công tác an ninh tốt nhất và thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ", Reuters dẫn lời bà Leavitt nói. Trước World Cup 2026, Mỹ mới chỉ một lần đăng cai World Cup bóng đá nam vào năm 1994.

"Đây là cái kết xứng đáng cho một kỳ World Cup đã cho thấy nước Mỹ hoàn toàn có đủ năng lực tổ chức một sự kiện thể thao tầm cỡ lớn nhất thế giới", Thư ký Báo chí Nhà Trắng nói thêm.

Theo bà Leavitt, ông Trump sẽ đến New York vào ngày 17/7 để tham dự buổi tiếp đón của FIFA tại tòa tháp Trump Tower. Sau đó, ông sẽ có mặt tại trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra vào ngày 19/7 (giờ địa phương) trên sân MetLife, TP East Rutherford, bang New Jersey.

Bà Leavitt không nói rõ liệu ông Trump có trực tiếp trao cúp cho nhà vô địch hay không, nhưng điều này được cho là gần như chắc chắn. Tháng trước, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nói ông và Tổng thống Trump sẽ "cùng thưởng thức trận chung kết và tất nhiên sẽ cùng trao cúp cho đội vô địch".

Theo tờ Athletic, việc ông Trump dự khán trận chung kết phù hợp với thông lệ nhiều năm qua. Tại World Cup 2022 ở Qatar, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã cùng Chủ tịch FIFA trao cúp cho đội trưởng Argentina Lionel Messi. Trước khi Messi nâng cúp, Quốc vương Qatar còn khoác lên vai anh chiếc bisht - loại áo choàng truyền thống của nước này.

Ở World Cup 2018 tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã trao huy chương cho các cầu thủ Pháp sau khi đội tuyển này giành chức vô địch. Trước đó, nguyên thủ quốc gia của các nước chủ nhà cũng đều tham dự các trận chung kết World Cup vào các năm 2014, 2010 và nhiều kỳ trước.

Ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino duy trì mối quan hệ thân thiết từ nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Trong suốt năm 2025, khi công tác chuẩn bị cho World Cup được đẩy mạnh, ông Infantino nhiều lần thể hiện sự gắn kết với Nhà Trắng.

Những động thái đó từng làm dấy lên kỳ vọng ông Trump sẽ xuất hiện nổi bật xuyên suốt World Cup 2026. Có thời điểm, chính ông cũng ám chỉ sẽ đến xem nhiều trận đấu. Tuy nhiên, trên thực tế, ông không dự bất kỳ trận nào trước trận chung kết.

Cho đến nay, dấu ấn đáng chú ý nhất của ông Trump tại World Cup là cuộc điện đàm với ông Infantino hồi đầu tháng này để đề nghị FIFA xem xét lại án treo giò sau thẻ đỏ đối với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ.