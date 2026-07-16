Ngành mà hai con trai ông Trump ‘rót tiền’ mạnh

Làn sóng đầu tư của Donald Trump Jr. và Eric Trump vào các công ty công nghệ quốc phòng đang thu hút sự chú ý.

Con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Donald Trump Jr. và Eric Trump đang đầu tư mạnh vào các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Đây cũng là những doanh nghiệp được cho hưởng lợi từ việc chính quyền Trump ưu tiên hiện đại hóa quân đội và tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo phân tích của Washington Post, dựa trên dữ liệu hợp đồng liên bang, thông cáo của các doanh nghiệp và cơ sở dữ liệu từ công ty nghiên cứu tài chính PitchBook, những quỹ đầu tư có liên hệ với hai anh em nhà Trump đã đầu tư vào hơn 10 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Phần lớn khoản đầu tư này được thực hiện sau khi ông Trump được bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai.

Kể từ thời điểm hai người con của ông đầu tư, các doanh nghiệp trên đã nhận được ít nhất 3,2 tỷ USD từ những hợp đồng với chính phủ Mỹ.

Một số còn được đưa vào danh sách nhà thầu đủ điều kiện tham gia đấu thầu độc quyền những dự án có giá trị lên tới gần 200 tỷ USD trong thời gian tới.

Eric Trump. Ảnh: Reuters.

Mạng lưới đầu tư

Theo thống kê của Washington Post, phần lớn hợp đồng được trao, cũng như khoản vay và cam kết đến từ Bộ Chiến tranh Mỹ, bao gồm Không quân, Hải quân và Cơ quan Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA).

Ngoài ra, một số khoản cũng đến từ Bộ Thương mại Mỹ và các cơ quan liên bang khác.

Hai anh em Trump đang đầu tư mạnh vào các công ty trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng. Ảnh: Washington Post.

Hai anh em nhà Trump đầu tư vào những nhà thầu quốc phòng lớn như SpaceX và Anduril, lẫn nhiều công ty khởi nghiệp đang phát triển thế hệ công nghệ quân sự mới.

Sản phẩm của các doanh nghiệp này đa dạng, từ thiết bị bay không người lái (drone) cho đến robot hình người.

Đa số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quốc phòng, song cũng có những công ty phát triển công nghệ không phục vụ chiến trường.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp đang hợp tác với thương hiệu thời trang Prada để thiết kế bộ đồ du hành vũ trụ, trong khi doanh nghiệp khác phát triển máy tính lượng tử.

Trả lời câu hỏi của Washington Post, đại diện các doanh nghiệp cho biết họ giành được hợp đồng với chính phủ liên bang nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Một số nhấn mạnh quy trình đấu thầu của Lầu Năm Góc rất chặt chẽ. Nhiều lãnh đạo công ty cho biết họ hầu như không quen biết hai anh em nhà Trump hoặc chỉ mới gặp vài lần.

Trên thực tế, trước khi Donald Trump Jr. và Eric Trump trở thành nhà đầu tư, không ít doanh nghiệp đã nhận được hợp đồng từ chính phủ Mỹ, có cả từ thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Vượt ra ngoài lĩnh vực bất động sản truyền thống, trong những năm gần đây, gia đình ông Trump đã mở rộng hoạt động kinh doanh, bao gồm đầu tư lớn vào tiền mã hóa và khai khoáng.

Mức độ tham gia của họ vào lĩnh vực công nghệ quốc phòng ít được biết đến hơn. Tuy nhiên, đây lại là ngành phụ thuộc rất lớn vào ngân sách liên bang và đang ngày càng quan trọng khi hình thức chiến tranh hiện đại thay đổi nhanh chóng.

Trong số 15 doanh nghiệp được Washington Post thống kê, 10 công ty đã có hợp đồng với chính phủ trước khi hai anh em nhà Trump đầu tư. 8 công ty từng nhận hợp đồng dưới thời chính quyền Biden.

5 công ty chỉ bắt đầu có hợp đồng với chính phủ sau khi Donald Trump Jr. và Eric Trump rót vốn, trong lúc cha của họ đang giữ cương vị tổng thống.

Đáng chú ý, trước khi tham gia đầu tư vào các công ty đang tìm kiếm hợp đồng từ chính phủ liên bang, cả Donald Trump Jr. và Eric Trump - hiện đều là phó chủ tịch Trump Organization - không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng.

Hai anh em nhà Trump nhiều lần mô tả các khoản đầu tư của mình mang ý nghĩa "yêu nước".

Eric Trump từng tuyên bố Mỹ "nhất định phải giành chiến thắng" trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong khi đó, Donald Trump Jr. lập luận rằng Mỹ cần xây dựng nền công nghiệp đủ năng lực sản xuất số lượng lớn thiết bị bay không người lái để đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng.

Binh lính Ukraine lắp đặt thiết bị bay không người lái tại một địa điểm ở vùng Donetsk. Ảnh: Washington Post.

"Mối đe dọa từ Trung Quốc là điều ông ấy đã liên tục nhấn mạnh trong suốt một thập kỷ qua. Vì vậy, đây không phải điều mới mẻ", một người thân cận với Donald Trump Jr. nói với điều kiện giấu tên.

Các quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cho biết không có gì là không phù hợp khi con trai của tổng thống đầu tư vào những công ty kinh doanh với chính phủ liên bang.

“Đây là luận điệu cũ mà đảng Dân chủ đã liên tục sử dụng để chống lại Tổng thống Trump, gia đình ông và chính quyền của ông trong suốt một thập kỷ qua”, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết. “Không có xung đột lợi ích nào cả”.

Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Joel Valdez khẳng định mọi doanh nghiệp đều được đối xử công bằng.

"Không có công ty nào được ưu ái. Các mối quan hệ bên ngoài, nhà đầu tư hay quan hệ chính trị hoàn toàn không ảnh hưởng đến quyết định cấp ngân sách".

Tuy nhiên, một số tổ chức giám sát đạo đức và nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội cho rằng việc con trai của ông Trump thực hiện các thương vụ này có thể làm giảm niềm tin của công chúng vào tính minh bạch quy trình đấu thầu.

Rót vốn vào drone

Phần lớn khoản đầu tư của Donald Trump Jr. và Eric Trump được thực hiện thông qua hai công ty là 1789 Capital và American Ventures.

Theo phân tích của Washington Post, 1789 Capital đã đầu tư vào 11 trong số 15 doanh nghiệp quốc phòng, robot và AI được thống kê.

Ngoài SpaceX của Elon Musk và Anduril, quỹ còn đầu tư vào Hadrian - công ty xây dựng các nhà máy thông minh sản xuất thiết bị cho ngành hàng không, quốc phòng và hàng hải. Gần đây, Hadrian đã nhận được cam kết hợp đồng trị giá tới 900 triệu USD từ Hải quân Mỹ.

Một doanh nghiệp khác là Vulcan Elements, chuyên sản xuất nam châm đất hiếm, được Lầu Năm Góc phê duyệt khoản vay 620 triệu USD vào cuối năm 2025.

Theo Washington Post, Vulcan được ưu tiên cấp vốn trước nhiều doanh nghiệp khác đang chờ xét duyệt.

Đại diện công ty phủ nhận việc các nhà đầu tư có liên quan đến gia đình Trump tác động đến quyết định này.

"Chúng tôi phát triển được năng lực công nghệ hàng đầu trong ngành quốc phòng và chưa bao giờ yêu cầu hoặc vận động các nhà đầu tư để nhận khoản vay từ Lầu Năm Góc", công ty cho biết.

Nhiều doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của anh em nhà Trump cũng có mối liên hệ với nhau.

Eric Trump chủ yếu tham gia các thương vụ thông qua American Ventures, chi nhánh của ngân hàng đầu tư Dominari Holdings có trụ sở tại Trump Tower ở New York.

Tuy nhiên, Eric Trump từng cho biết ông chỉ là một trong nhiều nhà đầu tư thụ động tại American Ventures và không trực tiếp điều hành quỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hồi tháng 4, Eric Trump nói việc đầu tư vào công nghệ quốc phòng cũng giống lý do ông tham gia thị trường tiền mã hóa.

"Tôi đầu tư rất mạnh vào tiền mã hóa vì Mỹ phải giành chiến thắng trong cuộc cách mạng số", ông nói. "Chúng ta cũng phải dẫn đầu về robot".

Theo các tài liệu công khai, Dominari hiện đóng vai trò quan trọng trong nhiều thương vụ đầu tư của gia đình Trump, từ tiền mã hóa, khai khoáng cho đến công nghệ quốc phòng.

Đầu năm 2024, Dominari đã mua lại và đưa công ty sản xuất drone Unusual Machines lên sàn chứng khoán. Cuối năm đó, Donald Trump Jr. trở thành cố vấn chiến lược của doanh nghiệp này.

Donald Trump Jr. Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành Allan Evans cho biết sự xuất hiện của Donald Trump Jr. giúp giúp tăng độ nhận diện thương hiệu và giá cổ phiếu của công ty.

Theo phân tích của Washington Post, hai anh em nhà Trump đã đầu tư hoặc giữ vai trò cố vấn cho ít nhất 4 doanh nghiệp sản xuất drone.

Tất cả công ty này đều đã nhận được hợp đồng từ chính phủ kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, cũng cần chú ý hai doanh nghiệp trong số đó vốn đã làm ăn với chính phủ từ trước.

Ngành công nghiệp drone của Mỹ được cho đang hưởng lợi đáng kể từ các chính sách mới của chính quyền Trump.

Tháng 12/2025, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo cấm nhập khẩu các mẫu drone mới do nước ngoài sản xuất cùng linh kiện, bao gồm sản phẩm từ hai hãng DJI và Autel có trụ sở tại Trung Quốc, với lý do gây ra rủi ro an ninh không thể chấp nhận, theo Reuters.

Tuy nhiên, sau đó FCC cho biết vẫn sẽ miễn trừ đối với một số mẫu drone.

Tiếp đó, vào tháng 6/2025, sắc lệnh được đưa ra yêu cầu các cơ quan liên bang đẩy nhanh việc thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ drone sản xuất trong nước.

Các nhà đầu tư và công ty trong danh sách của Washington Post cũng được hưởng lợi từ triết lý mới của Lầu Năm Góc: Ưu tiên vũ khí nhỏ gọn và linh hoạt hơn.

Đồng thời, Mỹ ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty khởi nghiệp có khả năng phát triển và sản xuất nhanh vũ khí thế hệ mới họ cần.

Xu hướng này thực tế đã diễn ra từ thời Tổng thống Joe Biden, nhưng được đẩy mạnh hơn dưới chính quyền Trump.

Sự thay đổi này xuất phát từ thực tế chiến tranh hiện đại đang thay đổi nhanh chóng. Drone đã trở thành một trong những loại vũ khí quan trọng nhất trên chiến trường. Trong khi đó, tình hình bất ổn kéo dài ở Trung Đông cũng khiến Mỹ muốn mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.