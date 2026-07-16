Thủ tướng Anh: ‘Hành trình chính trị của tôi đã khép lại’

Trong phiên chất vấn cuối cùng trên cương vị Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer khẳng định ông đã giúp tình hình của nước Anh ở vào "trạng thái tốt hơn so với khi mới tiếp quản".

Thủ tướng Anh Keir Starmer rời số 10 phố Downing (London, Anh) trước khi tham dự phiên chất vấn cuối cùng ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Ông Starmer cho biết ông tự hào về những thành tựu trong chính sách đối nội của chính phủ, bao gồm tăng cường bảo vệ quyền lợi người lao động, giảm tỷ lệ trẻ em sống trong điều kiện nghèo khó, ban hành đạo luật nhằm ngăn chặn việc che giấu thông tin sau các sự vụ thu hút sự quan tâm của công chúng, tăng chi tiêu quốc phòng...

"Đã đến lúc trao lại ngọn đuốc cho người kế nhiệm"



Theo The Guardian, buổi trả lời chất vấn trước các nghị sĩ tại Hạ viện trong ngày 15/7 theo giờ địa phương là lần cuối ông Starmer tham dự hoạt động này với tư cách Thủ tướng Anh.

Các buổi chất vấn tại Hạ viện thường chứng kiến ông Starmer tranh luận với các chính trị gia đối lập để bảo vệ thành quả của chính phủ.

Ông Starmer sẽ rời nhiệm sở vào tuần tới, nhân dịp này, ông nói lời chia tay với các nghị sĩ tại Hạ viện: "Mọi Thủ tướng khi đảm nhận trọng trách đều hiểu sẽ đến lúc phải trao lại ngọn đuốc cho người kế nhiệm. Hành trình chính trị của tôi đã khép lại".

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong phiên chất vấn cuối cùng tại Hạ viện Anh ngày 15/7. Ảnh: Reuters.

Không khí sôi nổi thường thấy tại Hạ viện lắng xuống khi ông Starmer kết thúc phần trình bày tại cuộc chất vấn bằng lời cảm ơn các cộng sự, công chức và tất cả những người dân "đang nỗ lực để tiếng nói của họ được lắng nghe”. “Chính các bạn là lý do để tôi bước vào chính trường", ông Starmer nói.

Sau cùng, ông Starmer nói lời yêu thương gửi tới vợ và hai con cũng có mặt tại phiên chất vấn, trước khi nói lời chào ngắn gọn với các nghị sĩ: "Tạm biệt". Các nghị sĩ đứng dậy vỗ tay tiễn ông.

Phiên chất vấn cuối cùng của ông Starmer diễn ra trong không khí ôn hòa hơn thường lệ. Ông Starmer đã giữ chức lãnh đạo Công đảng trong 6 năm và làm Thủ tướng Anh trong 2 năm. Ngày 20/7, ông sẽ chính thức rời cương vị Thủ tướng, chuyển giao quyền lực cho lãnh đạo mới của Công đảng là ông Andy Burnham.

Ông Starmer cho biết trước mắt sẽ vẫn tiếp tục là một nghị sĩ không giữ chức vụ trong chính phủ. Theo thể chế nghị viện của Anh, đảng cầm quyền có thể thay đổi lãnh đạo và theo đó thay Thủ tướng mà không cần tổ chức tổng tuyển cử.

Khoảnh khắc Thủ tướng Anh nghẹn ngào tuyên bố từ chức Ngày 22/6,Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức trong một bài phát biểu đầy xúc động, đồng thời cho biết người kế nhiệm sẽ được lựa chọn trước tháng 9.

Dù giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024, ông Starmer đã quyết định từ chức Thủ tướng Anh chỉ sau hai năm cầm quyền. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ông gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các cam kết về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công và giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt.

Sau khi các ứng viên Công đảng gặp thất bại trong một số cuộc bầu cử cấp địa phương hồi tháng 5, ông Starmer chịu sức ép ngày càng lớn trong nội bộ đảng, sau cùng, ông tuyên bố từ chức.

Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng khu vực Đại Manchester, là ứng cử viên duy nhất trong cuộc đua kế nhiệm. Ông Burnham sẽ chính thức được công bố là lãnh đạo mới của Công đảng vào ngày 17/7.

Ngày 20/7, ông Starmer sẽ tới Cung điện Buckingham để trình Quốc vương Charles III đơn từ chức. Sau đó, nhà vua sẽ mời ông Burnham thành lập chính phủ mới.

Tầm nhìn của người được kỳ vọng trở thành Thủ tướng Anh

Theo The Guardian, cuối tháng 6, ông Andy Burnham, người sẽ trở thành Thủ tướng Anh trong tuần tới, đã công bố kế hoạch cải tổ nước Anh. Ông Burnham cam kết nâng cao mức sống và khôi phục niềm tin của người dân, thông qua "cuộc tái cân bằng quyền lực lớn nhất mà đất nước từng chứng kiến".

Bài phát biểu của ông Burnham tại Bảo tàng Lịch sử Nhân dân ở Manchester ngày 29/6 được xem là dịp để ông phác thảo định hướng điều hành đất nước, đồng thời trấn an các nghị sĩ Công đảng và cử tri rằng ông đủ năng lực để lên nắm quyền.

Ông Burnham phát biểu tại Bảo tàng Lịch sử Nhân dân ở Manchester ngày 29/6. Ảnh: Reuters.

Ông Burnham cho biết ông sẽ tăng cường sự kiểm soát của nhà nước đối với các dịch vụ thiết yếu để kiềm chế chi phí sinh hoạt. Đồng thời, ông muốn phân bổ lại quyền lực và nguồn lực từ chính quyền trung ương về tới các địa phương.

Bên cạnh đó, ông Burnham kỳ vọng triển khai chương trình xây dựng nhà ở xã hội quy mô lớn, cũng như điều chỉnh hệ thống giáo dục để đào tạo học thuật và đào tạo nghề có vị thế ngang bằng. Ông cho rằng việc tiếp tục đi theo lối cũ sẽ không đưa lại giải pháp, cũng không thể giúp giải quyết những thách thức lớn mà nước Anh đang đối mặt.

Trong bài phát biểu với trọng tâm là mục tiêu "đưa đất nước đi lên", ông nhấn mạnh nước Anh cần "sự thay đổi trong cách đất nước được quản trị, thay vì dừng lại ở việc thay đổi người cầm quyền”.

Ông Burnham cũng cho thấy khả năng sẽ sớm triển khai gói hỗ trợ chi phí sinh hoạt sau khi ông trở thành Thủ tướng. Ông cho rằng "người dân không thể chờ đợi mãi để thấy sự thay đổi", trong bối cảnh nhiều hộ gia đình đang gặp khó khăn với hóa đơn và các khoản chi tiêu thiết yếu.

"Người dân cần thêm sự hỗ trợ ngay lúc này để ứng phó với chi phí ngày càng tăng. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện điều đó. Trong khi không gây rủi ro cho tài chính công, chúng ta cũng sẽ cố gắng mang lại cho nước Anh thêm thời gian xoay xở. Người dân cần được mong chờ buổi tối ra ngoài chơi, hay kỳ nghỉ cùng con cái. Họ cần có hy vọng", ông nói.

"Hy vọng" cũng là chủ đề xuyên suốt bài phát biểu được xem là đáng chú ý nhất của ông tính đến thời điểm này. "Nếu là một cử tri, lúc này, tôi cũng sẽ tự hỏi: Lần này liệu có gì khác không? Đất nước chưa đạt được vị thế đáng lẽ phải có. Chúng ta đang mắc kẹt và rõ ràng không thể cứ tiếp tục như hiện nay”, ông nhấn mạnh.

Theo Telegraph, ông Burnham dự định tiếp tục sinh sống tại nhà riêng của gia đình ở khu vực Đại Manchester thay vì chuyển hẳn đến sống ở số 10 phố Downing, nơi ở chính thức của Thủ tướng Anh.

Ông cho biết khi lên nắm quyền sẽ tìm cách hợp tác với các chính đảng khác, nhằm tìm kiếm "nhiều điểm chung" và cùng chung sức thực hiện kế hoạch cải cách kéo dài 10 năm.