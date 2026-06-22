Thủ tướng tiếp theo của nước Anh là ai?

Là chính trị gia có tài diễn thuyết, nổi tiếng với sự thân thiện và sức hút cá nhân, ông Andy Burnham đang được xem là niềm hy vọng của Công đảng Anh.

Ông Andy Burnham vừa lên tiếng sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. Ông Burnham xác nhận sẽ tham gia cuộc chạy đua nhằm thay thế ông Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh.

Ứng viên sáng giá lên tiếng

Trên mạng xã hội, ông Burnham viết: "Ông Keir Starmer đã có nhiều cống hiến to lớn cho đất nước và tôi muốn cảm ơn ông ấy vì sự lãnh đạo cũng như cống hiến trong giai đoạn đầy thách thức vừa qua.

Quyết định của ông ấy đánh dấu sự khởi đầu của quá trình chuyển giao và điều quan trọng là quá trình này phải được tiến hành một cách có trật tự và có trách nhiệm. Tôi sẽ ra tranh cử trong khuôn khổ quá trình này”.

Ông Burnham nhấn mạnh nước Anh đang cần sự ổn định, cần người lãnh đạo nghiêm túc tập trung vào những vấn đề quan trọng nhất. Ông nhận định khi bước vào giai đoạn tiếp theo, ưu tiên của người lãnh đạo đất nước phải là đưa nước Anh trở lại vị thế mà tất cả đều mong muốn.

Ông Burnham đánh giá người dân Anh hiện muốn nhìn thấy những tiến triển về tăng trưởng kinh tế, giảm chi phí sinh hoạt, gia tăng chất lượng dịch vụ công, giảm chi phí nhà ở và gia tăng cơ hội dành cho người trẻ.

Dù chính trường Anh chứng kiến sự thay đổi về chính trị, nhưng ông Burnham nhấn mạnh điều này không nên làm xao nhãng trách nhiệm của nhà cầm quyền trong việc cải thiện cuộc sống của người dân.

Ông Burnham nhấn mạnh Công đảng Anh mạnh mẽ nhất khi đặt ra được những mục tiêu rõ ràng. Vì vậy, Công đảng Anh sẽ tiếp tục kiên định các mục tiêu, nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao quyền lực sắp diễn ra trở thành cơ hội đổi mới tích cực cho đảng, cũng như cho nước Anh.

Đối thủ nặng ký tự rút lui

Ông Wes Streeting, cựu Bộ trưởng Y tế Anh, người được xem là ứng viên nặng ký nhất của ông Andy Burnham, vừa tuyên bố rút lui.

Hiện ông Streeting khẳng định sẽ không tranh cử nhằm tạo điều kiện để ông Andy Burnham trở thành ứng viên sáng giá nhất trong Công đảng Anh, kế nhiệm ông Keir Starmer.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái), cựu Phó thủ tướng Anh Angela Rayner (giữa) và ông Andy Burnham (phải) cùng tham gia một sự kiện hồi tháng 4. Ảnh: New York Times.

Theo Guardian, động thái của ông Streeting khiến khả năng ông Burnham thay thế ông Keir Starmer trên cương vị Thủ tướng Anh gần như trở thành điều chắc chắn.

Về phần ông Keir Starmer, ông cho biết sẽ đề nghị Ủy ban Điều hành Quốc gia (NEC) của Công đảng xây dựng lịch trình bầu lãnh đạo mới, thời điểm mở đăng ký ứng cử bắt đầu từ ngày 9/7.

Dù ông Burnham là ứng viên sáng giá nhất của Công đảng Anh trong thời điểm hiện tại, vẫn có khả năng xuất hiện thêm ứng viên đăng ký tham gia cuộc đua. Một số nghị sĩ Công đảng cho rằng việc tổ chức bầu cử sẽ tạo cơ hội để tranh luận về các kế hoạch của ông Burnham.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ khác cho rằng việc ông Burnham được bầu mà không có đối thủ cạnh tranh trong Công đảng Anh sẽ giúp tránh tạo cảm giác hỗn loạn, bởi nước Anh sắp có vị thủ tướng thứ 7 chỉ trong vòng 10 năm.

Chân dung “người được chọn”

Theo New York Times, ông Andy Burnham (56 tuổi) là một chính trị gia có sức hút, đến từ miền Bắc nước Anh. Ở ông luôn toát lên sự lạc quan và gần gũi, Andy Burnham cũng được xem là có phong cách rất khác với Thủ tướng Keir Starmer. Những người ủng hộ kỳ vọng ông Burnham có thể hâm nóng mối quan hệ giữa Công đảng Anh và cử tri.

Ông Andy Burnham đi bộ và trò chuyện với một cư dân tại thị trấn Ashton-in-Makerfield, vùng Đại Manchester, Anh, trong tháng này. Ảnh: New York Times.

Là một chính trị gia có tài diễn thuyết, nổi tiếng với sự thân thiện và sức hút cá nhân, ông Burnham đã giữ cương vị Thị trưởng vùng Đại Manchester suốt 9 năm. Trong thời gian đó, ông xây dựng hình ảnh một chính trị gia lạc quan, năng động và thẳng thắn.

Giờ đây, sau khi đã giành ghế nghị sĩ đại diện cho khu vực Makerfield, ông Burnham sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 81 nghị sĩ Công đảng để trở thành người lãnh đạo mới của đảng.

Những người ủng hộ xem ông Burnham là hy vọng giúp Công đảng mạnh mẽ hơn trước các đối thủ chính trị. Trong khi đó, những người chỉ trích cho rằng ông Burnham là "tắc kè hoa chính trị”. Dù là khen hay chê, phong cách của ông Burnham vẫn được cho là rất khác ông Starmer.

"Ông Burnham luôn lạc quan, vui vẻ và thực sự thích làm chính trị. Lãnh đạo hoặc là truyền cảm hứng cho bạn, hoặc họ sẽ khiến bạn cảm thấy chán nản. Tôi cho rằng có không ít Thủ tướng gần đây dường như không thực sự biết cách tận hưởng công việc để có thể truyền cảm hứng cho cấp dưới", ông John McTernan, cựu cố vấn của Thủ tướng Anh Tony Blair, nhận xét.

Ông Andy Burnham phát biểu tại một sự kiện ngày 13/6. Ảnh: Reuters.

Ông Andy Burnham sinh năm 1970 tại Liverpool. Cha ông là kỹ sư viễn thông, mẹ làm lễ tân tại một phòng khám. Ông lớn lên ở làng Culcheth thuộc hạt Cheshire, không xa khu vực Makerfield. Ông Burnham học tại các trường công theo Công giáo. Ông nhiều lần chia sẻ về đức tin nồng nhiệt của mình.

Ông ví đức tin của ông trong tôn giáo như tình yêu dành cho câu lạc bộ bóng đá Everton. "Nếu bạn không còn đến sân xem bóng nữa thì bạn vẫn là cổ động viên Everton. Cũng như vậy, bạn có thể không còn đi lễ nhà thờ thường xuyên, nhưng vẫn là một người Công giáo”, ông Burnham từng nói.

Ông Burnham giành học bổng ngành Văn học Anh tại Đại học Cambridge. Sau khi tốt nghiệp, ông đi theo con đường quen thuộc của nhiều chính trị gia Anh, bắt đầu từ vị trí trợ lý nghiên cứu cho nghị sĩ Tessa Jowell ở nam London.

Trong thời gian học tại Cambridge, ông quen biết và gắn bó với bà Marie-France Van Heel. Hai người kết hôn năm 2000 và có 3 người con.

Năm 2001, sau khi đắc cử nghị sĩ đại diện khu vực Leigh, ông Burnham trở thành thứ trưởng dưới thời Thủ tướng Anh Tony Blair.

Dưới thời Thủ tướng Gordon Brown, ông được thăng chức vào nội các và lần lượt giữ các cương vị Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, rồi Bộ trưởng Y tế.

Năm 2010, ông Burnham lần đầu tranh cử vị trí lãnh đạo Công đảng nhưng chỉ về thứ tư. Năm 2015, ông tiếp tục tranh cử, nhưng để thua ông Jeremy Corbyn. Sau đó, ông Burnham tham gia đội ngũ của ông Corbyn.

Năm 2017, ông Burnham rời Quốc hội sau khi quyết định phát triển sự nghiệp chính trị theo hướng khác, ông liền được bầu làm Thị trưởng vùng Đại Manchester.

Cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown (trái) và ông Andy Burnham (phải) đến thăm một cơ sở chăm sóc người cao tuổi ở London hồi năm 2010. Ảnh: New York Times.

Một trong những chỉ trích thường thấy nhất đối với ông Burnham là ông quá linh hoạt trong hoạt động chính trị. Việc từng hoạt động dưới thời của 3 lãnh đạo Công đảng rất khác nhau là Tony Blair, Gordon Brown và Jeremy Corbyn khiến nhiều người cho rằng ông Burnham dễ thay đổi lập trường để phù hợp với hoàn cảnh.

Ông McTernan nhận định ông Burnham đúng là mẫu chính trị gia "muốn được tất cả mọi người yêu mến". Ông McTernan nhìn nhận điều này một cách tích cực: "Một chính trị gia muốn làm hài lòng mọi người vẫn tốt hơn một chính trị gia khó ưa".

Theo giáo sư Robert Ford thuộc Đại học Manchester, ông Burnham thể hiện năng lực ấn tượng trong vai trò thị trưởng, giúp nền kinh tế vùng Đại Manchester phát triển. "Điểm mạnh lớn nhất của ông Burnham là khả năng truyền đạt và kể chuyện rất hiệu quả. Ông ấy giúp cử tri nhanh chóng nhận rõ mình muốn gì và đứng về phía ai”, ông Ford nói.

Theo giáo sư Ford, trên cương vị thị trưởng, ông Burnham "đã quen với việc nói khá thoải mái những gì mình nghĩ". Tuy nhiên, hiện nay khi ở vị thế chính trị khác, ông Burnham cần phải cân nhắc kỹ lời nói hơn, bởi ông Burnham đã gặp một số rắc rối nhỏ khi bị hiểu sai ý trong quá trình phỏng vấn.

Những kỹ năng từng giúp ông Burnham thành công trong vai trò thị trưởng vùng Đại Manchester liệu có đủ để giúp ông trở thành Thủ tướng Anh thành công hay không, vẫn là điều khó dự đoán.

"Mọi việc sẽ hoàn toàn khác khi một chính trị gia bước vào cơn bão mang tên số 10 phố Downing, ở đây, mỗi ngày có khoảng 150 vấn đề chờ xử lý. Áp lực lớn đến mức nhiều khi không có quyền lựa chọn lần lượt giải quyết từng vấn đề, thậm chí chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ”, giáo sư Ford nói.

Khoảnh khắc Thủ tướng Anh nghẹn ngào tuyên bố từ chức Ngày 22/6,Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ từ chức trong một bài phát biểu đầy xúc động, đồng thời cho biết người kế nhiệm sẽ được lựa chọn trước tháng 9.